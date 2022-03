¿Deberíamos utilizar instrumentos musicales solamente en los servicios cristianos?

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento señala instrumentos musicales que utilizaban en las alabanzas y servicios divinos. Así el más explícito es el Salmo 150 que nos habla del CIMBALO y el PANDERO. El primero también aparece citado en 1 Cro 15,16 y 2 Cro 29,25 mientras que el segundo instrumento en Juec 11,34; 1 Sam 10,5; 2 Sam 6,5; Job 21,12 y Sal 68,25.

Otro instrumento citado en las Escrituras Hebreo arameas es el ARPA citado en el Salmo 3; Am 5,23 y 6,5 e Is 5,12. El TAMBORIN en Gn 31,27; 1 Sam 10,5; 18,6; Is 5,12 y 24,8. Otro instrumento es el SALTÉRIO o LIRA que cita en 1 Sam 10,5; 2 Sam 6,5; 1 Cro 13,8; 2 Cro 5,12; 9,11 y Sal 33,2.

La ZAMPOÑA por su lado cita en Daniel 3,5.

¿Deberíamos utilizar estos instrumentos solamente en los servicios cristianos?

Pues distintas iglesias adoptaron diversas disciplinas litúrgicas. Así la Iglesia latina, en cualquiera de sus ritos, adoptó el órgano como instrumento.

La Iglesia Ortodoxa la salmodia pero sin acompañamiento musical alguno. La Iglesia Apostólica Armenia usa exclusivamente el órgano mientras que la Iglesia Copta y la Abisinia panderos, tamboriles y címbalos.

Las iglesias de la Reforma e Iglesias del siglo XIX, el órgano y últimamente algunas han introducido la guitarra como en la Iglesia Romana después de las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II.

Las pentecostales por su parte todo tipo de instrumentos electrónicos y psicodélicos.

Los Testigos de Jehová usan música orquestal grabada igual que los Mormones.

