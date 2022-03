Los sanfernandinos se realizaron controles odontológicos en el Día de la Salud Bucodental

En el Móvil Odontológico municipal que se instaló en la Plaza Mitre, profesionales atendieron a niños y adultos para controles bucodentales gratuitos, incluyendo derivaciones a Centros de Salud para tratamientos, y enseñaron la técnica correcta de higiene oral entregando nuevos cepillos de dientes.

En coincidencia con el Día Mundial de la Salud Bucodental, cientos de vecinas y vecinos de San Fernando se realizaron controles en el Móvil Odontológico del Municipio en la Plaza Mitre del casco céntrico de San Fernando y fueron derivados para tratamientos en los Centros de Salud, como así también instruidos en las correctas técnicas de Higiene Oral.

El Secretario de Salud Pública, Marcelo Campos, dijo: “Estamos haciendo controles a vecinas y vecinos de todas las edades. Es un diagnóstico de primer nivel, y si se necesita un segundo nivel de atención derivamos a los distintos Centros o al Hospital Municipal San Cayetano donde tenemos una guardia. Es un día para que todos puedan controlarse la boca y acompañarlos”.

Bernardo Miramón, Coordinador de Odontología del Municipio, agregó: “En el Móvil Odontológico estamos haciendo básicamente una revisación general de los dientes y los tejidos blandos; entregamos un cepillo nuevo para enseñar la técnica de la higiene oral, y a los adultos mayores la correcta higiene de las prótesis, entregándoles adhesivo y tabs. También ofrecemos a vecinas y vecinos los servicios de Endodoncia, Prótesis y Ortodoncia con turnos de forma normal como antes de la pandemia”.

“Esta es una herramienta genial, porque nos encanta acercarnos a las vecinas y vecinos, y ahora post pandemia lo haremos más; queremos estar cerca de ellos para saber cuáles son sus necesidades y ayudarlos a resolverlas”, concluyó Miramón.

Juan Ramón, que está a 10 cuadras de la plaza, dijo: “Vine a hacerme un servicio de Odontología, y ahora tengo que esperar el turno para resolver los problemas que tengo. Muy buen servicio, me vino bien esto”.

Marcos, otro vecino, agregó: “Me parece estupendo, es una facilidad para la gente que vive lejos de los Centros de Salud. Es muy positivo todo esto que hace el Municipio para los vecinos”.

Y Nilda, que vive “a un par de cuadras” de la plaza, concluyó: “La verdad que me parece buenísimo, porque hace años que no me hacía un control. Me pareció excelente, aproveché, me vine, hice la fila y entré, así que estoy re feliz. Me van a llamar para lo que necesito hacerme, que hace años no lo hacía, y además me regalaron un cepillo nuevo”.

Las consultas podrán realizarse en los siguientes Centros de Salud municipales con atención Odontológica, en tanto que en el Hospital Municipal San Cayetano se atienden urgencias de 8 a 19 horas.

C.S. CRISOL: Tucumán 3499, Victoria Tel: 4746-4126

C.S. A. REINECKE: Alvear 600 Tel: 4746-3856

C.S. BERTRES: Azcuénaga 1745 Tel: 4714-6214

CENTRO DE SALUD N° 26: Maipú 2354 Tel: 4746-4132

C.S. I. GALVEZ: Portugal 2210 Tel: 4714-1664

C.S. FINOCHIETTO: Ruta 202 e H. Yrigoyen Tel: 4714-6492

C.S. MARÍA ISABEL: Arenales 3200 Tel: 4746-1941

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS RENÉ FAVALORO: Río Paraná Mini y Canal 4, Segunda Sección de Islas. Tel: 4728-0270 VHF: Canal 68

HOSPITAL RAMÓN CARRILLO Río Paraná Mini y Arroyo Chaná, Tercera Sección de Islas. Tel: 4728-2434. VHF: Canal 68

HOSPITAL DR. OSCAR DO PORTO Río Paraná de las Palmas y Río Carabelas, Segunda Sección de Islas. Tel: 4728-0026. VHF: Canal 68

CENTRO DE SALUD ABSALÓN ROJAS Arroyo Felicaria, Segunda Sección de Islas. Tel: 4728-1830 VHF: Canal 68

Urgencias: Hospital Municipal “San Cayetano” de 8 a 19 hs.

