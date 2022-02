El Municipio de Tigre realizó una charla debate sobre arte y artivismo con eje en la preservación y la defensa de los humedales

El encuentro tuvo lugar en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT) junto a artistas locales, en el marco de las actividades desarrolladas en conjunto con organizaciones socioambientales por la Semana de Humedales. Además, vecinos y vecinas pudieron recorrer la obra de Adrián Paiva, que se enfoca en la inmediatez de la naturaleza de las Islas.



Siguiendo con las actividades por la Semana de Humedales, el Municipio organizó una charla debate sobre arte y artivismo con eje en la preservación y la defensa de los ecosistemas deltaicos y continentales. El encuentro tuvo lugar en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT) y contó con la disertación de artistas locales y la presencia de autoridades del Gobierno comunal.

La actividad – realizada bajo el lema “Cuidemos y defendamos los Humedales” – inició con una visita guiada por la obra del vecino y artista Adrián Paiva, a cargo del curador Roberto Amigo. La misma fue inaugurada en el MAT a fines del año 2021 y se enfoca en la inmediatez de la naturaleza de las Islas; donde las pinturas se transforman en una trama de gran formato en la que figuración y abstracción se entremezclan.

“Es una jornada muy importante que está llevando adelante el Municipio de Tigre para concientizar sobre la protección y preservación de los humedales. Mi muestra lo que refleja justamente son imágenes de la Isla, que es un engranaje para repensar los paisajes y estos ecosistemas que debemos cuidar por lo que representan en la naturaleza. Al humedal siempre se lo consideró como no productivo y ese es el paradigma que hay que cambiar”, expresó Paiva.

Posteriormente, se llevó adelante la charla debate que dio comienzo con la disertación de los artistas Santiago Fredes, Eduardo Molinari, Silvia Sergi y el curador Roberto Amigo sobre la problemática ambiental atravesada en la actualidad y el arte como herramienta útil para defender los humedales del distrito.

El intercambio incluyó, a su vez, la importancia del artivismo; una combinación de las palabras activista y artista con el significado de “arte con un contenido social explícito”. Existen diversas plataformas artísticas para expresarlo, como: murales, teatro, música, danza o arte digital, y tiene su efecto más inmediato en la formación del diálogo inclusivo y transgeneracional, con vistas a impactar en el comportamiento y las percepciones de una comunidad.

“Me parece central el intercambio que se da por los humedales como aquellas cuestiones que afectan fuertemente a la comuna y la naturaleza. En mi caso particular soy el curador de la muestra de Adrián Paiva y es importante que se establezca la relación entre la obra del artista a partir de su representación del monte de las Islas con la discusión sobre la Ley de Humedales. Es clave llegar a tener esta legislación porque implicaría una vida más saludable, un control de los espacios, no seguir degradando a la naturaleza y no continuar en el espiral de destrucción en el que estamos inmersos actualmente”, sostuvo Roberto Amigo.

Por su parte, el artista visual local Santiago Fredes, manifestó: “Esta charla creo que se da en un marco donde los artistas, en conjunto con las acciones políticas, debemos repensar de qué manera podemos aportar nuestro granito de arena para defender a los humedales tanto del Delta como los continentales. Considero que la Ley de Humedales es la pata fundamental de todo esto porque nos permitirá proteger todo lo que estamos dejando que se destruya. Pero primero tenemos que establecer qué proyecto de sociedad queremos y hacia dónde vamos a ir”.

El cronograma de la Semana de Humedales seguirá de la siguiente manera:

-Jueves 3 de febrero

9 hs – Cuidamos en movimiento

Caravana por muelles con stencils #LeydeHumedalesYa, desde la Estación Fluvial por Gambado hasta Río Sarmiento, con la coordinación de la Secundaria Isleña Sustentable.

Termina en el predio de la Secundaria Isleña Sustentable en Río Sarmiento y San Antonio con actividades literarias y de reconocimiento de plantas nativas.

Punto de encuentro: Estación Fluvial y muelles públicos

-Viernes 4 de febrero

15 hs a 19.30 hs – Defendemos festejando

Festival por la defensa de los Humedales.

Aniversario de 3 años de Dirección de Plan de Manejo Delta y del Consejo Asesor Permanente Isleño.

Voces de las organizaciones, propuestas de preservación de humedales y producción sustentable.

Artistas musicales, feria de productores locales, intervenciones artísticas.

Ubicación: Estación fluvial.



Estuvieron presentes: el secretario de Gobierno y Protección Ciudadana, Mario Zamora; la secretaria de la Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri; la secretaria de Desarrollo Social, Cecilia Ferreira; la directora general de Administración y Extensión Cultural, Graciela Basso; la directora de Gestión Ambiental, Melina Simiones; la directora del MAT, Graciela Arbolave; y la directora coordinadora del Centro de Interpretación de Humedales, Sofía Astelarra.



ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich