Balance 2021: Argentina recupera actividad perdida durante la pandemia

Según un relevamiento anual que realizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a modo de balance de 2021, la actividad general del país que se vio seriamente afectada durante la pandemia logró recuperarse casi en su totalidad. No obstante, la situación es todavía delicada.

El informe -que cuenta con los últimos datos disponibles a octubre y proyecciones- revela que la actividad general se encuentra 2,1% por encima del nivel que registraba en el momento previo al inicio de la pandemia de COVID-19.

De esta manera, Argentina se encamina a cerrar 2021 habiendo recuperado prácticamente todo el terreno perdido en materia de actividad en el marco de la crisis sanitaria global que se desató durante 2020.

En los primeros diez meses de este año el país acumuló un crecimiento del 10,4% interanual y, de acuerdo con el último relevamiento de proyecciones del BCRA, se estima que 2021 culminaría con una recuperación de la actividad del orden del 9,7% interanual, similar a la caída registrada en 2020 (-9,9% interanual).

No obstante, la situación todavía es delicada. Por un lado, porque el nivel de actividad general promedio de los primeros diez meses de este año aún se encuentra 2,2% por debajo del registrado en igual período de 2019 (y 5,7% por debajo del de 2017, último año de expansión previo al trienio de recesión 2018-2020). Por el otro, porque todavía se observan ciertas heterogeneidades sectoriales en el ritmo y el alcance de la recuperación.

A modo de ejemplo: el comercio mayorista y minorista y la industria manufacturera son dos sectores cuyos niveles de actividad mejoraron frente a 2019 (crecieron 5,4% y 5,1% considerando el promedio enero-octubre de 2021 versus el mismo período de 2019), pero en el último caso el promedio encierra rubros con crecimiento en torno al 40%, otros con modestas subas de un dígito, y casi el 40% de los rubros registrando caídas. En cambio, las actividades relacionadas con el turismo y la gastronomía, que fueron las más afectadas por la crisis sanitaria, aún no logran recuperar sus niveles de actividad prepandemia: en los diez primeros meses del año la actividad del sector se recuperó 15,4% frente a 2020, pero a pesar de ello todavía registra una caída del 40,6% frente a enero-octubre de 2019.

(*) Empleo, todavía en muy lenta recuperación

Como consecuencia de la caída de la actividad, entre 2019 y 2020 se perdieron algo más de 280 mil puestos de trabajo asalariados en el sector privado, más de la mitad de los mismos en pequeñas y medianas empresas. A su vez, si bien la recuperación que está teniendo lugar va permitiendo recomponer la dinámica del mercado de trabajo, todavía la tracción sobre el empleo privado viene siendo algo lenta. A septiembre de este año la cantidad de trabajadores asalariados formales del sector privado todavía se encontraba 0,8% por debajo de la registrada en febrero de 2020. Según la Encuesta de Indicadores Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en el caso de las empresas de entre 10 y 49 ocupados (proxy de pequeñas empresas) la misma comparación todavía arroja una caída del 3%, que se reduce al 0,6% para aquellas de entre 50 y 200 empleados (categoría asimilable a empresas medianas).

(*) Financiamiento pyme

El financiamiento a pequeñas y medianas empresas en los primeros once meses de 2021 acumuló un crecimiento del 4,8% interanual, descontado el efecto de la inflación.

Sin embargo, sigue siendo crítico que la principal y -en una gran mayoría de casos- única fuente de financiamiento de las pymes sean sus propios fondos. Una abrumadora cantidad de empresas de este segmento expone rechazos explícitos de parte de los bancos o condiciones decididamente inabordables para el retorno de los préstamos como las verdaderas causas de ese distanciamiento financiero.

(*) Ventas minoristas pymes: subieron 4% anual en diciembre y 14,8% en 2021

Las ventas minoristas pymes a precios constantes subieron 4% anual en diciembre y cerraron 2021 con un aumento de 14,8%. Diciembre fue un mes con altibajos, pero en el balance final, los números dieron positivos. Fue determinante la venta de fin de año, que fue muy buena.

A pesar de la recuperación frente a 2020, el comercio pyme aún no logró reponer todo lo perdido ese año. Así, 2021 terminó 5,3% por debajo de 2019. Sólo un rubro, Artículos deportivos y de recreación, que se vio favorecido por los cambios en algunos hábitos que dejó la pandemia, vendió más que entonces.

Diciembre fue un mes con buenas ventas para el 71,8% de los negocios consultados (noviembre fue bueno solo para el 53,7%), aunque la mitad señaló que sus utilidades fueron regulares.

(*) Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado mensualmente por CAME. Analizando las ventas a precios constantes de diciembre 2021, los resultados fueron:

Frente a noviembre 2021 (variación mensual): subieron 30,9%, con aumentos en las 11 categorías relevadas. Las mayores alzas se dieron en Indumentaria, lencería y accesorios (+89,6%) y Calzado y marroquinería (+78,6%). Son dos de los rubros más vendidos para las fiestas de fin de año.

Frente a diciembre de 2020 (variación anual), crecieron 4%, con 9 rubros en alza y 2 en baja. Las mayores subas ocurrieron en Ferreterías, materiales eléctricos y construcción (+34,5%) y Neumáticos, repuestos autos y motos (+17,1%).

Frente a diciembre de 2019 (variación bianual), bajaron 2,7%, con 5 sectores en baja y 6 alza. Las mayores caídas fueron en Calzados y marroquinería (-12,6%), y, en Indumentaria, lencería y accesorios (-8,3%).

En los 12 meses del año, las ventas acumularon un aumento de 14,8% frente a iguales meses de 2020 aunque se mantienen 5,3% debajo de iguales meses de 2019.

Los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 725 comercios del país entre el 3 y el 7 de diciembre.

Evolución de las Ventas Minoristas Pyme

Alimentos y Bebidas: las ventas en diciembre tuvieron un incremento de 0,7% anual y de 15,3% mensual (medidas a precios constantes). Cerraron 2021 con un alza anual de 0,8% y una baja bianual de 3,7%. Los comercios esperaban vender más, pero fueron desplazados por mayores compras en hipermercados y mayoristas. “Las ventas fueron muy inferiores a las del año anterior, no sé qué voy a hacer con toda la mercadería que compré ya que son alimentos y tienen vencimiento”, protestaba la propietaria de una dietética de Mar del Plata. En cambio, la dueña de un supermercado pyme de la ciudad de Formosa, señaló que tuvieron “excelentes ventas para Navidad y fin de año. El aguinaldo fue una muy buena inyección en nuestro rubro”.

Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas en diciembre tuvieron una baja anual de 2,4% y una suba mensual de 13,1% (medidas a precios constantes). Terminaron el año con un aumento anual de 9,5% pero una caída bianual de 9,7%. “Estuvo muy complicado este rubro en diciembre, se vendió poco, menos que el año pasado, y estamos pensando en complementar con otras opciones de negocio”, dijo el dueño de una tienda de electrodomésticos de San Salvador de Jujuy. Desde la ciudad de Misiones, el propietario de una casa de productos informáticos señaló que las ventas les aumentaron por el ingreso de nuevos artículos. “Vamos a seguir ampliando la variedad y gama”, adelantó.

Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas en diciembre tuvieron una suba anual de 1,6% y mensual de 89,6% (medidas a precios constantes). Finalizaron 2021 con un progreso de 31,5% frente a 2020 pero un descenso de 6,9% contra 2019. Los comercios consultados coincidieron que en Navidad se trabajó muy bien, pero en cambio, no fueron tan buenos los márgenes de ganancias. “Navidad se trabajó excelente, pero el resto del mes no fue tan bueno”, explicó el propietario de un negocio de Santiago del Estero. “Si bien se vendió bien, las ventas no fueron como en diciembre del año pasado, mucho tienen que ver los precios, que son elevados porque vendemos primeras marcas”, explicó la encargada de un comercio de indumentaria femenina de Comodoro Rivadavia.

Ropa y artículos deportivos y de recreación: las ventas en diciembre crecieron 11,3% anual y 16,8% mensual (siempre medidas a precios constantes). Así se cerró el año con un aumento anual de 28,1% y bianual de 11,4%. “Vendimos bien y el 25% de las compras se hicieron con Billetera Santa Fe”, dijo el dueño de una casa de deportes de la ciudad de Santa Fe. “La gente tiene menos poder adquisitivo y este diciembre gastó más en indumentaria y menos en suplementos o accesorios de gimnasia que es lo que vendemos nosotros, por eso en relación a diciembre de 2020 no fue tan bueno este año”, relató la dueña de un negocio de la ciudad de Resistencia, Chaco.

Jugueterías y artículos de librería: las ventas ascendieron 11,1% anual a precios constantes, y 16,2% en la comparación mensual. Concluyeron 2021 con un aumento anual de 35,7% pero un declive bianual de 1,4%. En esta categoría, los resultados fueron muy dispares. No fue un buen mes para las librerías, pero sí para las jugueterías, que vendieron bien, especialmente las orientadas a productos de mayor nivel. En el caso de los comercios de barrio, se vieron más comprometidos por la venta ilegal y las compras en centros mayoristas, en el caso de las grandes ciudades.

Neumáticos, repuestos de autos y motos: en diciembre las ventas escalaron 17,1% anual y 4,7% mensual. El año finalizó con un incremento de 13,4% pero que no alcanzó para recuperar todo lo perdido en la pandemia, y dejó las ventas 20,4% debajo del 2019. Dos factores que incidieron en el resultado anual, fueron: 1) el aumento en la venta de autos 0km, que redujo la demanda de neumáticos y repuestos; 2) la importante suba de precios de esos productos, especialmente en neumáticos, que lleva a estirar la vida útil de los usados. En diciembre, sin embargo, el movimiento turístico impulsó recambios que, en muchos casos, venían postergados.

Fecha de relevamiento : del 3 al 7 de enero.

Unidad de relevamiento : comercios pyme que desarrollan su actividad dentro del país y venden productos vinculados a los rubros seleccionados

Cobertura : nacional

Muestreo : panel no probabilístico.

Forma de recolección de la información : encuesta digital vía formulario virtual. Los encuestadores los envían a las empresas de su zona y/o se contactan con ellos ya sea por WhatsApp, teléfono o vía presencial.

Muestra : 725 comercios de 11 rubros en las ciudades capitales y/o principales del país.

Unidad de medida : variaciones mensuales en la facturación.

Unidad de presentación : variación de la facturación a precios constantes.

Deflactor 2021 : inflación al mes de noviembre 2021 informada por INDEC, desagregada por rubros.

FOTO: El Diario Norte

