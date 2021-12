En el teatro municipal de Benavídez, el intendente Julio Zamora y Alejandro Dolina homenajearon a Pepe Soriano

El jefe comunal y el escritor entregaron al reconocido actor una placa en honor a su trayectoria y una obra de arte, creada por una vecina de Tigre. Fue en el marco de la presentación del programa “La Venganza Será Terrible” de Dolina, en el espacio cultural.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al escritor y guionista Alejandro Dolina y la concejala Gisela Zamora, homenajearon a Pepe Soriano en el teatro municipal de Benavídez —que lleva el nombre del actor-. Se le hizo entrega de una placa en reconocimiento a su trayectoria y una pintura realizada por la artista y vecina de Tigre, Guadalupe Rozas Mendizábal. Luego, el público disfrutó del programa “La Venganza Será Terrible”.

Sobre el escenario, el jefe comunal dedicó unas palabras hacia Soriano: “Muchas gracias por estar aquí con nosotros Pepe, para todos los vecinos de Tigre y de Benavídez en particular, es un orgullo que el primer teatro municipal lleve tu nombre”. Y agregó: “Este hombre es un exponente del arte nacional, que ha interpretado papeles increíbles e inolvidables para todos los argentinos. Queríamos destacar sus logros y agradecer su presencia, que enaltece la cultura de nuestro distrito”.

Nacido en 1929, Pepe Soriano ha desarrollado una extensa carrera como actor, intérprete y director, tanto en Argentina como en España. Abordó múltiples trabajos en el ámbito cinematográfico con destacados films como “La Nona”, “Patagonia Rebelde” y “Asesinato en el Senado de la Nación”, así como teatral, televisivo y radial. Ha obtenido importantes premios a nivel nacional e internacional, entre los que se encuentra una mención especial por su trayectoria, entregada recientemente durante los premios Konex.

Luego del homenaje, Alejandro Dolina dio comienzo a una nueva edición de su reconocido programa radial “La Venganza Será Terrible”, junto a Patricio Barton y Marcelo “Gillespi” Rodríguez. El ciclo recorre el humor, teatro, cultura y música argentina y actualmente se transmite de 00 a 2 am por Radio AM 750. Realizan transmisiones con público presente los días jueves y viernes en el Centro Cultural Caras y Caretas, y recorre el país en formato teatral.

El espectáculo fue presencial para quienes adquirieron su entrada y también contó con la transmisión en vivo en pantalla gigante en el exterior del teatro, para que todos los vecinos y vecinas pudieran disfrutarlo.

Acompañaron el evento: el concejal Alejandro Ríos, la subsecretaria de Cultura, Marilina Silva, el delegado de Benavídez Norte, Ernesto Kloster y el delegado de Benavídez Sur, Alejandro Acuña.

