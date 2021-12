Efemérides Semanal

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) 30 de noviembre: Día de la Amistad Argentino – Brasileña.

Es una conmemoración binacional celebrada en Argentina y Brasil.

Es celebrado el 30 de noviembre de cada año, como conmemoración del encuentro mantenido ése día en 1985 entre los entonces presidentes Raúl Alfonsin y José Sarney en Foz de Iguazú (Foç do Iguaçú)

En dicha reunión se firmó la Declaración de Iguazú, que dio origen al proceso de integración regional que llevaría años más tarde a la creación del Mercosur (Mercosul)

(*) Un 30 de noviembre…

… de 1835 nació Mark Twain cuyo verdadero nombre era Samuel Langhorne Clemens.

… de 1900 murió Oscar Wilde cuyo nombre completo era Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde.

… de 1912 nació Hugo del Carril cuyo verdadero nombre era Piero Bruno Hugo Fontana Bertani.

… de 1913 falleció Gregorio de Laferrere.

… de 1979 Pink Floyd estrenó The Wall.

… de 2021 pierde estado parlamentario en Argentina el proyecto de ley de humedales producto del lobby inmobiliario, minero y de los agronegocios a pesar del desastre socioambiental.

(*) 30 de noviembre ‘Día nacional del mate’

Busca promover el reconocimiento permanente de nuestras costumbres.

“Nuestra costumbre de “mateadores” debe ser protegida y promocionada como forma de rescatar las culturas y costumbres nacionales.

La ceremonia del mate no distingue la gente del campo como de la ciudad, proclama la armonía y cordialidad, entorno al ritual de ‘cebando mate’ sostienen en los fundamentos de la iniciativa impulsada por la diputada por Misiones Julia Perié.

(*) 30 de noviembre ‘Día Nacional del Teatro’

Se celebra en homenaje a la fundación del Teatro de la Ranchería un 30 de noviembre de 1783.

Fue el primer espacio donde se representaron piezas dramáticas en el Buenos Aires colonial. Conocido también como Casa de Comedias, allí se estrenaban comedias, dramas y tonadillas cantadas al estilo español. Estaba ubicado en lo que hoy es la intersección de las calles Alsina y Perú. Un incendio lo destruyó el 16 de agosto 1792.

(*) El día 30 de noviembre de 1955 Pedro Eugenio Aramburu ordena la disolución del Partido Peronista. Surge entonces ‘No me olvides’, poema de la Resistencia Peronista.

Tras el derrocamiento del General Perón resultado del odio por las clases populares, entró en vigencia el decreto 4161 el cual prohibía la pronunciación del nombre de Perón, sus familiares, Evita, Eva Perón, Justicialismo, o se usaran símbolos que representaran al gobierno peronista.

Con la pena de cárcel por seis meses o más se intentó callar a un pueblo que era consciente de sus derechos.

No existe fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos, por lo que durante la resistencia peronista los valientes compañeros peronistas, para identificarse, usaban en la solapa del saco un ramito de flores “No me olvides”.

Este símbolo de lealtad al proyecto nacional inspiró al compañero Arturo Jauretche a escribir este poema:

“No me olvides, no me olvides

no me olvides,

es la flor del que se fue.

No me olvides, no me olvides.

No me olvides,

volveremos otra vez.

Es el novio de la Patria

de la Patria que le espera.

Volverán los nomeolvides,

volverán en primavera.

¡No me olvides, no me olvides,

no me olvides!

Canta el pueblo de Perón.

No me olvides sobre el pecho,

no me olvides pegadito al corazón.

Volverán los nomeolvides

cada año a florecer.

Con la flor de nomeolvides

no olvidando esperaré.

No me olvides, no me olvides.

No me olvides.

Es la flor del que se fue.

No me olvides, no me olvides,

No me olvides”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich