Quedó habilitada la obra de Los Eucaliptus y Medrano en Los Polvorines 

Es en el barrio Jagüel. Se realizó pavimentación e hidráulica. Son seis cuadras que conectan con el barrio El Sol.

Quedó habilitada una nueva obra para la localidad de Los Polvorines: las calles Los Eucaliptus y Medrano ya están pavimentadas y habilitadas al tránsito vehicular con el fin de mejorar la circulación en la zona.

La intendenta de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, estuvo presente en el lugar y comentó: “Los vecinos están muy felices porque este es un pavimento que esperaron muchos años. También se hizo obra hidráulica, y es un alivio para los vecinos ya que no solamente no van a pisar más barro, sino que tampoco va a seguir ingresando el agua a sus domicilios. Cada vez que llovía el agua no circulaba, y gracias a Dios, eso va a quedar en el recuerdo”.

El municipio trabajó en Los Eucaliptus entre J. Darragueira y Comodoro Rivadavia (4 cuadras), y en Pedro Medrano entre Los Eucaliptus y Mahatma Gandhi (2 cuadras).

Correa también mencionó un trabajo que se realizará en breve en el Jagüel: “Estamos realizando el recambio de luminarias LED en todo el distrito y este barrio también va a ser beneficiado con ese recambio”. “Los Polvorines, al igual que las demás localidades y ciudades de Malvinas Argentinas, sigue creciendo”, finalizó la funcionaria.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich