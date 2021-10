Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires

Síntesis informativa de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Se presentó en Malvinas Argentinas “Plazas PAMI”

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noelia (Noe) Correa, estuvo en el Polideportivo “Braian Toledo” de Los Polvorines, en la presentación de “Plazas PAMI”, un programa nacional de promoción y prevención socio comunitaria.

“Hoy están presentes muchos centros de jubilados que nos acompañaron y están muy felices. Me siento orgullosa porque este programa va a tener lugar en las plazas que venimos inaugurando con Leo (Nardini), y de eso se trata, que los abuelos, los niños, los adolescentes, toda la familia, pueda disfrutar de esos espacios con la cultura, el deporte y recrearse allí”, aseguró Noe Correa.

La presentación se realizó junto a las autoridades de PAMI, el director UGL Malvinas Argentinas, Damián Abraham; el director UGL San Martín, Lucas Boyanobski; el coordinador de Políticas Sociales San Martín, Gustavo Gómez Pisano.

“Plazas PAMI” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y la inserción comunitaria de los afiliados. Se llevará a cabo en cinco lugares de Malvinas: Predio Municipal (ex Batallón 601), ciudad de Malvinas Argentinas; Plaza Mailín, ciudad de Villa de Mayo; Plaza Santo Cura Brochero, Tierras Altas; Plaza Güemes, Ing. Adolfo Sourdeaux; Plaza Ombú, ciudad de Grand Bourg

En los citados espacios públicos, habrá actividades de todo tipo haciendo foco en la salud y la recreación de los adultos mayores de la comuna.

(*) Con la presencia del gobernador Axel Kicillof se inauguró el edificio de la Escuela Primaria N° 31 de Ing. Pablo Nogués, luego del incendio de 2019

La Escuela Primaria N° 31, ubicada en Capitán Giachino y Padre Stoppler, en Ing. Pablo Nogués, fue demolida y reconstruida para los chicos y chicas del barrio Panamericano, luego del incendio sucedido en 2019. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leo Nardini; y la intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, hicieron la inauguración oficial. La ministra de Gobierno provincial, Cristina Álvarez Rodríguez; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila; el senador Luis Vivona y la concejal Sol Jimenez, también estuvieron presentes en el acto.

Axel Kicillof se dirigió a los vecinos y vecinas y a la comunidad educativa del barrio Panamericano: “Es muy lindo experimentar junto a todos ustedes, que ahí donde había ruinas, donde hubo un incendio, donde no había quedado nada, ahora hay una escuela más linda, más grande y mejor para todos”. Y agregó: “Leo ha sido uno de los mejores intendentes y ahora va a ser un excelente ministro en nuestro gabinete. Lo que hizo en Malvinas lo va a poder llevar a la provincia”.

Noe Correa, expresó: “Hoy, es un día distinto, casi a dos años de ese trágico día, y en coincidencia con la paulatina salida de la pandemia, estamos reabriendo las puertas de la escuela N° 31. Quiero destacar el compromiso de nuestro gobernador, y de nuestro ministro de Infraestructura, porque ellos iniciaron la reconstrucción de la escuela desde cero”.

Desde el municipio de Malvinas Argentinas se encaró un proceso de reconstrucción que superó con creces el estado original de la escuela, incorporando nuevas superficies (2065 mts2 totales), equipamientos, accesibilidad y calidad edilicia. Una vez finalizadas las tareas de demolición, se recuperaron cuatro aulas y se construyeron otras doce dispuestas en dos plantas con un patio común.

JOSE C. PAZ

(*) Llegó el Tomógrafo a Sol y Verde

El equipo estará al servicio de quienes lo necesiten en el Hospital Cardiovascular Miguel “Maca” Buljan.

“Otra decisión del intendente Ishii que cumple con su premisa de revolucionar la salud del distrito. Un nuevo tomógrafo facilita el acceso a la atención gratuita, cercana y más rápida”, sostienen desde el municipio.

(*) Mario Ishii recorrió el predio del futuro Parque Industrial y la obra de la Facultad de Ciencia y Tecnología

El Intendente supervisó las primeras tareas de los empleados de la constructora municipal, que ya se encuentran trabajando en el lugar.

El Parque Industrial de José C. Paz estará emplazado cerca de la Base Aérea, y permitirá fomentar cientos de puestos de trabajo para vecinos y vecinas del distrito, que hasta el momento se ven obligados a viajar a sus empleos en otros municipios o en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el intendente Mario Ishii estuvo presente en el sitio donde se empieza a construir la Facultad de Ciencia y Tecnología.

En este momento, hay máquinas estabilizando el suelo para realizar los cimientos.

“Una nueva Facultad para la Unpaz, seguirá sumando oferta académica para la comunidad. La educación y la formación son la base para el progreso de los pueblos”, aseguran desde el municipio.

VICENTE LOPEZ

(*) Cine de animación para ver en la plataforma Lumiton

Hasta el próximo domingo 24 de octubre, quienes ingresen en la plataforma digital Lumiton, podrán disfrutar de la quinta edición del Festival de Cine de Animación Latinoamericano, Anima Latina.

Este festival es un espacio de difusión y exhibición de la animación latinoamericana, con un fuerte compromiso con los jóvenes talentos emergentes. Participan diferentes producciones, provenientes de diez países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Lumiton presentará hasta 24 de octubre, 22 cortometrajes de diferentes países y dos largometrajes de la selección oficial no competitiva que pueden verse en https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/anima-latina-2021/ .

Además entre la variada oferta de actividades, Anima Latina, presenta una serie de diez charlas con exponentes de la animación regional, que estarán disponibles de manera exclusiva en la Plataforma Lumiton. Se abordarán temáticas diversas ligadas a la creación audiovisual, presentación de libros y casos de estudio, entrevistas a realizadores, debates sobre políticas públicas, etc. Para ver este contenido, los interesados, deben ingresar en https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/anima-latina-actividades-especiales/

(*) Vicente López promueve el deporte con los Desafíos Metropolitanos

Este sábado 23 y domingo 24 de octubre desde las 12 horas se realizará la sexta jornada de los Desafíos Metropolitanos 2021, en el Paseo de la Costa de Vicente López (Urquiza y el río). En esta oportunidad, la actividad incluirá las disciplinas de breaking y básquet 3×3.

El municipio de Vicente López impulsa esta iniciativa que tiene como objetivo fomentar la actividad física para todos los vecinos y promover que tanto jóvenes como adultos compitan en diferentes disciplinas en un marco recreativo y de bienestar.

La entrada es gratuita y pueden participar todos aquellos que sean mayores de 18 años, en categorías masculina y femenina. Los interesados deberán anotarse escribiendo al mail [email protected] o al instagram @breakingargentina.

Ambas fechas se desarrollarán bajo la organización de la Secretaría de Deportes de Vicente López, junto a la Federación de Básquet del Área Metropolitana de Buenos Aires y la Asociación Argentina de Breaking.

Se suspende en caso de lluvia.

(*) Convocatoria para una nueva edición de la Feria del Libro de Vicente López

El municipio de Vicente López organiza como todos los años la Feria del Libro, Ilustradores cómics e historietas, que se realizará el sábado 6 de noviembre de 12 a 20 hs en la Plaza Vicente López y Planes de Olivos.

Hay tiempo hasta el 22 de octubre para anotarse en este evento que promueve la lectura y la producción artística local, regional e independiente.

La Feria comprenderá diferentes sectores, como stands para venta y exposición de editoriales y librerías, de ilustradores y de historietistas y cómics. De igual forma, habrá stands para escritores y bibliotecas, que podrán promocionar sus servicios y talleres.

También se destinará un espacio para presentaciones de libros y charlas con escritores, ilustradores y editores, además de talleres de lectura y escritura para niños, jóvenes y adultos.

Para bases, condiciones e inscripción, el vecino deberá enviar un mail a: [email protected]

Más información en: www.vicentelopez.gov.ar/feriadellibro

En caso de lluvia, la feria se traslada al domingo 7 de noviembre.

(*) Continúan las clases de gimnasia en vivo por Instagram

La secretaría de Deportes de Vicente López continúa brindando clases on line para que todos los vecinos puedan ejercitarse desde sus casas.

La iniciativa comenzó el año pasado a consecuencia de la pandemia y tuvo una gran aceptación. El objetivo es que los vecinos puedan seguir ejercitándose sin la necesidad de salir de sus casas.

Las clases se dictan en vivo a través de los instagrams de @vivamosvl y @deportesvl de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Yoga, gimnasia, entrenamiento funcional, ritmos latinos, ritmos urbanos, strerching y yoga son algunas de las actividades que hay disponibles en las plataformas para toda la comunidad.

Para más información: https://www.vicentelopez.gov.ar/deportes-online

SAN ISIDRO

(*) Más calles renovadas

El Municipio de San Isidro realizó trabajos de bacheo de hormigón en Juan Cruz Varela y avenida del Libertador, San Isidro.

“La obra de unos 300 metros cuadrados, se ejecuta mediante el tendido de una base de hormigón simple de 12 centímetros de espesor y una calzada de hormigón rico de 18 cm”, precisaron desde la Secretaría de Obras Públicas.

Estos trabajos son parte del Programa de Mejoras y Mantenimiento de la red vial del Municipio de San Isidro para 2021

(*) Se realizó la quinta edición del ¨Festival al Sol¨

Cientos de personas se acercaron el sábado pasado al Parque Público de Villa Adelina para disfrutar de la quinta edición del Festival al Sol, que organizó la red juvenil ‘Tomá la Voz’ de la Secretaría de Integración Comunitaria del Municipio de San Isidro. El evento tuvo como fin concientizar sobre el cuidado del planeta. Hubo música, baile y talleres de pintura.

Desde temprano, familias enteras llegaron con reposeras y mate en mano para estar en el parque y disfrutar de variados estilos de música con las bandas locales. Otros, en cambio, aprovecharon y recorrieron los stands con organizaciones especializadas en la ecología, y artesanos que compartían sus proyectos y productos sustentables.

El evento tuvo la participación de bandas locales como Pajaro, Que mal te sale Vivir, Herede un fantasma, Seranima, Madilon, Valentina Liff, Arza, Perro Segovia, Leia Oriana y Fede Zuchi.

También hubo lugar para venta de productos orgánicos y comida. Además se realizaron charlas y actividades a cargo de organizaciones comprometidas con hacer un mundo más sustentable.

(*) Actividades deportivas gratuitas en los espacios públicos de San Isidro

Con el objetivo de promover la vida saludable y acercar propuestas deportivas para que los vecinos puedan entrenarse al aire libre, el Municipio de San Isidro ofrece una gran variedad de clases gratuitas en plazas y parques públicos del distrito.

Running fit, ritmos caribeños, Sí Baila y yoga son algunas de las opciones que los vecinos pueden elegir hacer, a un paso de sus casas.

Las clases son dictadas por profesores especializados, que supervisan individual y grupalmente a los alumnos, y profundizan en la importancia del entrenamiento y el cuidado de la salud.

Para más información pueden comunicarse con la Subsecretaría de Deportes al 4512-3357/8 o por mail: [email protected]

SAN FERNANDO

(*) Juan Andreotti reconoció a comerciantes de San Fernando

San Fernando realizó la primera etapa del reconocimiento a más de 60 comerciantes de todo el distrito por su aporte al mismo mediante un agasajo en el Teatro Martinelli de Victoria, que incluyó un divertido show de humor y magia de Gladys Florimonte y Raúl Biczyk.

Luego de entregar obsequios institucionales a cada uno sobre el escenario, Andreotti dijo: “Hoy nos pudimos encontrar con comerciantes de cada uno de los rincones de San Fernando con muchos años en el distrito, y son parte fundamental de que hoy sea una ciudad pujante, que se renueva, de la que cada habitante está orgulloso. Ellos hicieron un gran esfuerzo durante muchos años en cada uno de sus comercios, han dado trabajo a nuestros vecinos, y tenido que enfrentar una pandemia muy difícil para todos. Fundamentalmente, han sido momentos duros que entre todos hemos superado. Hoy, que la pandemia nos permite volver a encontrarnos, a juntarnos, y a charlar, quisimos hacerle un pequeño homenaje a cada uno de ellos por tantos años de aporte y esfuerzo en nuestra ciudad”

En cuanto a los agasajados, Leonardo Gaitán, quien tiene una concesionaria de autos, dijo: “Ni hablar, es bárbaro, y estoy muy agradecido porque no es la primera vez, sé que lo hacen todos los años, y el reconocimiento a los comerciantes y el esfuerzo que le ponen al distrito, la verdad que es para aplaudirlo”.

El dueño de las canchas “Las Tropas Fútbol 5”, Alejandro Gregotti, agregó: “La verdad que me encantó la idea, y me sorprendió cuando me contaron. Contento porque me parece muy bien, hace 30 años que tengo negocio, y estoy feliz. El Municipio está siempre cerca de los comerciantes, y más en este momento que tanto lo necesitamos”.

(*) Juan Andreotti y los Bomberos presentaron la nueva lancha destinada a combatir incendios en el Delta

El Intendente Juan Andreotti y los Bomberos Voluntarios de San Fernando pusieron en funcionamiento la nueva embarcación adquirida para combatir los incendios en el Delta.

“Es un día importante para San Fernando porque colaboramos con nuestros queridos bomberos en la adquisición de una lancha para proteger nuestro Delta. San Fernando es el Partido que más Delta tiene con 900 km2 de extensión y esta lancha nos permite no solo cuidar a los habitantes y sus viviendas, sino también proteger nuestra Reserva Natural. Vemos lo que sucede en el Delta de otras provincias y es importante estar equipado y que nuestros bomberos tengan las herramientas necesarias para trabajar y cuidar sus vidas”, explicó Juan Andreotti.

Por su parte, el Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Fernando Albanesi, detalló las características de la nueva embarcación: “Después de un esfuerzo importante de todas las partes pudimos obtener la lancha. Este verano podremos decir que vamos a estar más preparados para atender emergencias. Dentro del cuerpo de voluntarios contamos con 7 timoneles, pero necesitamos agregar mínimamente 20, así que estamos capacitando a nuestro personal para asistir a toda la Isla de San Fernando. Es una de las mejores embarcaciones que hay en el río en este momento, así que estamos muy contentos”.

Esta embarcación aportará mayor autonomía, velocidad, comodidad y seguridad para el personal de emergencias. Se trata de una lancha con un motor 140 HP para el equipo de incendios forestales.

TIGRE

(*) El Talar: el Municipio de Tigre inauguró los espacios públicos renovados N° 68 y 69 en la gestión del intendente Julio Zamora

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y la concejala Gisela Zamora inauguraron la Plaza Talar Sur y la remodelación de la senda aeróbica Abel Acevedo junto a decenas de familias. Se trata de los espacios públicos N°68 y 69 renovados por el Gobierno local.

La Plaza Talar Sur (ubicada sobre Bolivia y Reconquista) cuenta con juegos para chicos y chicas, sectores deportivos, iluminación LED y parquización. En tanto, la senda aeróbica Abel Acevedo posee una extensión de 1000 metros – sobre Paul Groussac, desde Celina Buena hasta Boulogne Sur Mer – con mesas de ping pong, canchas de fútbol tenis y mini básquet, una calistenia y mobiliario urbano.

La actividad inició en horas de la tarde, con un show en vivo del mago Reymon para el disfrute de las familias. En ambos espacios, luego del tradicional corte de cinta, las autoridades locales realizaron la plantación de árboles de Lapacho, como símbolo de crecimiento de la ciudad, y se descubrieron placas alusivas a las inauguraciones. A su vez, se presentaron bancos rojos en conmemoración a las víctimas de femicidios y violencia de género.

Hasta el momento, ya fueron renovadas plazas y sendas aeróbicas en El Talar, General Pacheco, Benavídez, Don Torcuato, Tigre centro, Rincón de Milberg, Dique Luján, Villa La Ñata, Ricardo Rojas y Troncos del Talar; como parte de una política pública impulsada por el Municipio de Tigre para reacondicionar todos los espacios públicos del partido.

(*) Julio y Gisela Zamora inauguraron los nuevos juegos del Jardín N° 926 “Victoria Ocampo” de General Pacheco

En General Pacheco, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora inauguraron los juegos y remodelación del Jardín N° 926 “Victoria Ocampo”, el establecimiento N°27 renovado a partir del programa municipal “Aprender jugando”.

“Seguimos avanzando con este programa que fortalece la educación pública. Queremos que en los próximos 2 años todos los jardines de infantes de Tigre cuenten con el mobiliario y la infraestructura adecuados que les permita a los chicos desarrollar correctamente el camino del aprendizaje junto al cuerpo docente. Nuestro objetivo es que los más pequeños disfruten esta etapa, se integren y a futuro sean parte de una sociedad mejor”, señaló el intendente.

Luego del tradicional corte de cinta que dio por inaugurado el nuevo sector de juegos, los presentes plantaron un árbol lapacho, como símbolo de fortaleza de la comunidad y descubrieron una placa alusiva.

El programa “Aprender Jugando” consiste en la puesta en valor de los jardines de gestión estatal del distrito, a través de la instalación de juegos para niños y niñas, reparaciones edilicias, entrega de nuevo mobiliario y labores de mantenimiento integral.

(*) Se iniciaron obras de asfalto en el barrio La Bota de Benavídez

En el barrio La Bota de Benavídez, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora monitorearon el inicio de un plan de asfaltos que comprende más de 6.000 mts. Abarca las calles Entre Ríos, Libertad, Los Andes, Ricardo Fernández, La Plata, Río Negro, Arroyo Claro, La Pampa, Antártida Argentina, Misiones, Arequipa, Isla de los Estados, Santiago del Estero, Libertad, Los Andes y Neuquén.

“Por pedido de los vecinos de la zona, el Municipio emprendió este plan ambicioso e importante. Los trabajos de pavimentación se efectúan en todo el distrito y esperamos en los próximos dos años dejar atrás las calles de tierra. Con el trabajo mancomunado y articulado con la comunidad, vamos a cumplir la meta porque con asfaltos, el barrio se convierte en un lugar seguro y limpio. Además, ya no hay polvo, pueden entrar las ambulancias y los vecinos cuando llueve. Es realmente un progreso”, destacó el jefe comunal.

La concejala Gisela Zamora afirmó: “Como vecina de Benavídez que se crió acá y vive hace muchos años en esta zona, ver este tipo de obras en este barrio, que es uno muy pujante y de gente de trabajo, me pone muy contenta. Queremos alcanzar el 100% de asfaltos en todo Tigre”.

Estas obras se suman a otras ejecutadas por el Municipio como la reparación y construcción de veredas comerciales y vecinales, renovación de centros comerciales a cielo abierto, demarcación y señalización vial y recolección de montículos, labores de entubamiento, entre otros.

Los vecinos que deseen interiorizarse sobre obras en Tigre, pueden comunicarse con la delegación correspondiente ingresando al siguiente CLICK AQUI.

(*) Julio y Gisela Zamora entregaron anteojos a 264 estudiantes de Tigre

En un acto celebrado en la escuela primaria N° 6 del centro de la ciudad, el intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora realizaron la segunda entrega de lentes del Municipio de este año, que benefició en esta oportunidad a 264 estudiantes de Tigre. Fue en el marco del programa “Para Verte Mejor”, que desde su creación alcanzó a más de 15.000 vecinos y vecinas.

“Es una política que tiene muchos años en el Municipio de Tigre y que se sostiene en el tiempo. Intenta darles a los chicos la posibilidad de derribar barreras vinculadas a la agudeza visual y la imposibilidad de desarrollar toda su capacidad. Además, recorrimos las instalaciones de esta institución para controlar las obras en materia de infraestructura que realizó la gestión hace poco tiempo”, mencionó el jefe comunal.

Desde la Secretaría de Salud en articulación con la Subsecretaría de Educación se entregaron lentes a alumnos y alumnas de las escuelas primarias N° 2, 6, 34, 39 de Tigre centro; N° 48 de El Talar y N° 51 de Troncos del Talar.

“Para Verte Mejor” se desarrolla en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) en todas las escuelas primarias y especiales del Municipio de Tigre.

(*) Ya funcionan las nuevas oficinas del Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) de Tigre

El intendente Julio Zamora junto al viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena y la concejala Gisela Zamora, acompañaron la inauguración de la nueva sede del Centro de Acceso a la Justicia de Tigre, ubicada en la Biblioteca Popular Juan José Castelli, General Pacheco.

Al respecto, el jefe comunal destacó: “Es un día especial e importante para todos los vecinos de Tigre. Nuestro objetivo es poder articular con este centro todas las políticas que viene desarrollando el Municipio. De esa manera, las personas que vengan a este lugar estratégico podrán obtener toda la información de los servicios que brinda el Gobierno local, y así ayudar a quien lo necesite”.

El Centro de Acceso a la Justicia, que funciona como nexo entre el Ministerio de Justicia y el territorio, es un espacio que se encarga de brindar asesoramiento jurídico primario y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. Entre los servicios que brinda, se destaca la orientación en problemáticas legales, la mediación comunitaria y la gestión de patrocinio legal.

Anteriormente el CAJ operaba junto a la oficina del RENAPER en Ruta 197 y acceso a Panamericana. Durante la pandemia sus actividades se vieron interrumpidas y reinventaron su modalidad, por lo que comenzaron a funcionar de forma itinerante en puntos estratégicos de la comunidad, como la Casa de Cristo en Benavídez y la biblioteca popular, donde hoy se sitúa su sede.

La directora de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, comentó: “Estamos haciendo formal un hecho concreto que viene desarrollándose desde el año pasado, que es el trabajo del Centro de Acceso a la Justicia de Tigre. Cuando comenzó la pandemia buscamos alternativas para seguir trabajando y encontramos en este lugar la posibilidad de mancomunar esta política pública con la comunidad organizada. El acceso a la justicia es un tema amplio, no solo tiene que ver con expedientes y tribunales, sino con garantizar la dignidad de todas las personas”.

