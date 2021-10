El intendente Mario Ishii inauguró junto a Kicillof el nuevo edificio de biblioteca de la UNPAZ

Junto al gobernador Axel Kicillof y el rector de la UNPAZ, Darío Kusinsky, el intendente Mario Ishii realizó la inauguración oficial del nuevo edificio de Biblioteca de la UNPAZ. El nuevo espacio de 1.589m2 fue construido con fondos y mano de obra municipales.

“Hoy es un día muy feliz. Esta es una biblioteca en donde van a poder venir todos a formarse, prepararse, a soñar y a realizarse.”, señaló el gobernador Axel Kicillof. Asimismo, enfatizó las potencialidades de esta obra “adentro de esos edificios está el futuro de José C. Paz y la Provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el intendente Mario Ishii afirmó: “Esta Universidad se llenó de hijos de trabajadores. Sabemos que sus padres no tuvieron la posibilidad de acceder a estudios superiores. Hoy lo tenemos”. Además, el intendente destacó el desarrollo del sistema educativo en nuestro distrito y señaló que “la educación va a cambiar la cultura en los barrios, José C. Paz va a crecer mucho más y no hay límites hacia donde podemos llegar”.

El rector Darío Kusinsky afirmó que “esto es el resultado de trabajar con el municipio, el gobierno nacional y provincial en conjunto para ampliar derechos”. Asimismo, resaltó el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Fundación Banco Provincia que “nos apoyó para tener el mobiliario y parte del equipamiento de la Biblioteca”.

La construcción del imponente edificio consta de tres plantas y fue posible a partir de una articulación entre la UNPAZ y la Municipalidad que, a través de la Constructora Municipal, dio inicio al proyecto y estuvo a cargo de la infraestructura. Además, a partir de un convenio celebrado entre la UNPAZ y la Fundación Banco Provincia, se accedió al financiamiento para la compra de mobiliario, artefactos de iluminación y equipamiento para la sala multimedia.

La nueva Biblioteca llevará el nombre “José Alberto Mondoví” en homenaje a un histórico dirigente paceño que fue presidente del Honorable Concejo Deliberante de José C. Paz.

Contribuirá al desarrollo de las actividades de enseñanza, investigación y extensión de la Casa de Altos Estudios y abrirá sus puertas a toda la comunidad.

Dentro de estas instalaciones, las y los usuarios contarán con salas de lectura parlante y silenciosa, área de computadoras con 24 puestos equipados para consultas del material bibliográfico, espacio de lectura flexible, sala multimedia con equipamiento de última tecnología y librería universitaria.

Acompañaron el evento, rectores de universidades nacionales, referentes de organizaciones sindicales, organizaciones sociales y miembros de la comunidad educativa regional.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich