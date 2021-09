Noelia Correa supervisó el inicio de un nuevo pavimento en el barrio San Antonio 

La intendenta interina de Malvinas Argentinas estuvo con la concejal Sol Jimenez Coronel recorriendo la calle Coronel Bogado, entre Av. del Sesquicentenario (ex Ruta 197) y Mario Bravo, en la ciudad de Grand Bourg. Allí, comenzaron los trabajos para que en pocos meses los vecinos y vecinas cuenten con un nuevo acceso.

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, supervisó, junto a la concejal Sol Jimenez Coronel, el comienzo de una nueva obra en el barrio San Antonio, de la ciudad de Grand Bourg. Se trata de la pavimentación de la calle Coronel Bogado, entre Av. del Sesquicentenario (ex Ruta 197) y Mario Bravo, trabajo que incluye obra hidráulica.

“Vecinos de más de cincuenta años me contaban que al ver las máquinas trabajando, no lo podían creer. Acá no solamente comenzó a hacerse el pavimento, sino que también lleva una obra hidráulica muy importante”, expresó Noelia (Noe) Correa.

“Nos sacamos una foto a pedido de los vecinos, para que quede en el recuerdo del día en el que se inició la obra, y despidiendo la calle de tierra”, agregó. En el intercambio con las familias, surgen las problemáticas y pedidos que luego se reflejan en nuevas obras para Malvinas Argentinas.

En ese sentido, Noe Correa dijo: “En otra ocasión, nos solicitaron el recambio de las luminarias LED, y podemos darles la buena noticia de que hace poco empezamos con la segunda etapa del recambio de luminarias en todo el distrito”. “Estuvimos caminando con Leo (Nardini) la Av. Del Sesquicentenario, donde dimos comienzo a esta nueva etapa”, finalizó la intendenta interina, al culminar la recorrida por Coronel Bogado.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich