Gran actuación de los nadadores de San Isidro en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses

Compitieron en las pruebas 50, 100 y 200 mts libre y 100 mts estilo pecho, 100 mts espalda y 100 mts mariposa, por la región V. Clasificaron nueve a la final provincial.

Los nadadores de San Isidro tuvieron una gran actuación en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, donde compitieron en las pruebas 50, 100 y 200 mts libre y 100 mts estilo pecho, 100 mts espalda y 100 mts mariposa, por la región V. Clasificaron un total de nueve nadadores a la final provincial que se desarrollará en Mar del Plata.

La competencia se desarrolló el lunes por la mañana en el Campo de Deportes Nº 1 en Béccar, y participaron 75 nadadores de las categorías sub 14, sub 16 no federados y universitario libre masculino y femenino.

En la etapa regional participaron todos los distritos de la región V: San Isidro, San Fernando, Vicente López, Campana, Tigre, Escobar, mientras que Zárate no presentó nadadores.

Además las pruebas tuvieron tres jueces y ocho cronometristas.

Los nadadores que clasificaron a la final provincial son, por 50m libres sub 14 Fuentes Victoria; 100m libres sub 14 Ferrara Juliana; 200m libres sub 14 Iaconis Matías; 200m libres sub 14 Álvarez Valentina; 200m libres sub 16 Quiroga Pérez Martín; 100m mariposa sub 14 Miño María Cecilia; 100m espalda sub 14 Villaroel Jazmín; 100m pecho sub 14 Fontalvo Adrián y por 100m libres sub 14 Puebla Amparo Guadalupe.

La final provincial de los Juegos Bonaerenses Edición 30º, sin fecha confirmada aún, se realizará en el mes de noviembre en Mar del Plata.

