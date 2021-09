Vicente López, junto a la Unión Europea, llevaron adelante una nueva jornada de limpieza del Río de La Plata

En el marco de la campaña global #EUBeachCleanup, cada septiembre la Unión Europea realiza una serie de acciones de concienciación y activismo oceánico a nivel mundial. En esta oportunidad, en la Argentina, se llevó a cabo el sábado 25 y se recolectaron más de 3.150kg de residuos, mayoritariamente plásticos y microplásticos, gracias a la colaboración de más de 300 voluntarios.

Cada año, millones de toneladas de basura terminan en el océano con un efecto directo y mortal en la vida silvestre, desde aves marinas hasta ballenas, peces e invertebrados. La contaminación marina comienza en la tierra y es uno de los principales impulsores del agotamiento de la biodiversidad marina.

Con el objetivo de concientizar y proteger los océanos de la basura marina, la Delegación de la Unión Europea en Argentina y representantes de las embajadas de los Estados Miembros en el país, junto a la Municipalidad de Vicente López, llevaron a cabo una nueva jornada de limpieza en la orilla del Río de La Plata, en el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas. En la mañana del sábado, más de 300 voluntarios recolectaron un total de 3.150 kilos de basura (mayoritariamente plásticos y microplásticos) durante las dos horas que duró la limpieza.

“Esta alianza por el planeta, nuestra casa común, no hace sino reforzarse. Está basada en valores compartidos y refleja el corazón del Pacto Verde Europeo y su dimensión externa. La basura marina constituye un desafío mundial. Se calcula que hacia 2050 podría haber más plástico que peces en el mar. Un cambio de hábitos es necesario: la clave para luchar contra la basura marina es detenerla de raíz, reduciendo el consumo de plásticos, reutilizando y reciclando. Mientras logramos este cambio, la limpieza de playas y costas es fundamental. Debemos actuar juntos para solucionar este problema global”, sostuvo Amador Sánchez Rico, Embajador de la Unión Europea en Argentina.

Por su parte, el Lic. Gabriel Vannelli, Director de Desarrollo Sostenible de Vicente López, destacó que a pesar del enorme desafío que puede ser sacar el plástico de nuestros ríos y mares, se puede lograr a través de la educación para comprometer tanto a la ciudadanía como a los representantes en el cuidado del ambiente.

En esta nueva edición de la limpieza de la orilla, la cuarta realizada en conjunto entre la Unión Europea y el municipio de Vicente López, también se realizó la plantación del “Sendero Verde”, un espacio dentro del Paseo Costero donde los embajadores de los países de la UE, junto al embajador de la UE en Argentina y miembros del municipio, plantaron decenas de ejemplares nativos pertenecientes a 5 especies: Jazmín de la costa, Malva Rosa, Malva Blanca, Sen del Campo y Talilla. La siembra de árboles y la preservación de la biodiversidad son una prioridad para la Unión Europea y Vicente López, para salvaguardar los ecosistemas. Con esta acción se contribuye al incremento de la cobertura forestal, la biodiversidad y la captura de dióxido de carbono. Con este primer Sendero Verde reafirmamos las metas comunes que compartimos en torno a una mayor ambición climática y una reactivación económica verde.

Este año participaron de la limpieza los siguientes embajadores y embajadoras de los Estados miembros de la Unión Europea: Alain Brian Bergant de Eslovenia; Claudia Scherer-Effosse de Francia; Anders Karlsson de Suecia; Roel Nieuwenkap de Países Bajos; Jacqueline O’Halloran Bernstein de Irlanda; Aleksandra Piątkowska de Polonia; Rastislav Hindicky de Eslovaquia; Karl Dhaene de Bélgica; Dan Petre de Rumania; Andreas Melan de Austria y Soren Vohtz de Dinamarca. También asistieron representantes de las embajadas de Alemania, Grecia, Italia, Finlandia, Hungría, Bulgaria, Portugal, Croacia, Hungría y España.

En 2020 se recolectaron 2.800 kilos de plásticos y micro plásticos y participaron alrededor de 200 personas.

Sobre la campaña #EUBeachCleanup

Organizada desde 2018, #EUBeachCleanup hace un fuerte llamado a la acción cada año, generando impulso para la adopción de medidas ambiciosas para proteger el océano a nivel internacional.

En 2021, la UE une fuerzas con ActNow, la campaña de las Naciones Unidas para la acción individual sobre el cambio climático y la sostenibilidad. A principios de este año, #EUBeachCleanup fue reconocida como una buena práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El 80% de la basura marina a nivel mundial son plásticos (IUCN 2018). A nivel legislativo, la Unión Europea está al frente de la batalla. Dentro de su propio territorio, la UE ha adoptado una legislación que frena los plásticos de un solo uso (SUP). Alrededor del 84% de la basura de playa en la UE está hecha de plástico y alrededor del 50% son artículos SUP. Gracias a la Directiva sobre plásticos de un solo uso, varios de los artículos de plástico de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia en la playa ya no podrán comercializarse en la UE a partir de julio de 2021.

