EFEMERIDES SEMANAL

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) 22 de agosto. ‘Día del renunciamiento histórico de Eva Perón’, a su postulación como candidata a vicepresidenta de la nación. “No renuncio a mi puesto de lucha. Renuncio a lo honores”, dijo Evita en 1951.

(*) 21 de agosto. Ley de voto femenino: Hace 75 años, el 21 de agosto de 1946 -durante el gobierno de Juan Domingo Perón- y tras la lucha de Eva Perón, la cámara de Senadores sancionaba la Ley de Voto Femenino que le daba a las mujeres, además, el derecho a postularse a cargos políticos.

(*) 20 de agosto. Se cumplen 45 años de la Masacre de Fátima: La mayoría eran referentes sindicales y militantes políticos que se encontraban detenidos por la dictadura. Los llevaron hasta Pilar, donde efectivos del Ejército y la Policía Federal los fusilaron.

(*) El 19 de agosto de 1936, poco después del levantamiento de Francisco Franco, quien gobernaría España durante 40 años, Federico García Lorca fue fusilado por los falangistas.

“¿Y si la muerte es la muerte, qué será de los poetas y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda?”.

“El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida”.

“Como no me he preocupado por nacer, no me preocupo por morir”.

“Pero que todos sepan que no h muerto; que hay un establo de oro en mis labios; que soy el pequeño amigo del viento oeste; que soy la sombra inmensa de mis lágrimas”.

(*) El 18 de agosto de 1848 los amantes Camila O’ Gorman y Ladislao Gutiérrez fueron fusilados por decisión de Juan Manuel Rosas, ya que la sociedad de la época no podía tolerar semejante escándalo.

Una de las historias de amor más icónicas y trágicas entre una joven de la aristocracia porteña y un sacerdote en pleno Siglo XIX.

Su historia se volvió leyenda, con la figura de la joven aristócrata como una de las heroínas defensoras de las causas justas y patrona de los amores imposibles.

Editor: Claudio Omar Antunovich