Impacto de la pandemia por covid-19 en los servicios de salud en argentina

Escribe: Lic. Daniel Oscar Lipp

Desde el comienzo de las medidas de protección en Argentina para contener la pandemia de COVID-19 se ha observado a nivel nacional una reorganización en los sistemas de salud para enfrentar la enfermedad, una medida oportuna y deseable por la posible ola de enfermos que debían afrontarse a la brevedad. La respuesta fue rápida y masiva en las dependencias sanitarias del país, tanto en el sector público como en el privado. Si bien con relativos éxitos pudo hacerse este esfuerzo de reorganización sanitaria en el país limitó sustancialmente la atención médica de otras patologías aún graves y con riesgo de vida. Además de una marcada disminución de consultas e intervenciones que podrían influir negativamente en la salud del paciente. El objetivo del presente estudio es describir a modo de síntesis lo que esto trajo como consecuencia en nuestro sistema de salud. A principios de diciembre de 2019 comenzó la debacle, se identificaron los primeros casos de COVID-19 en Wuhan, capital de Hubei, en China Continental. Rápidamente se extendió la enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró pandemia el 11 de marzo de 2020 y un número creciente de países se vieron motivados a tomar medidas urgentes de carácter preventivo para evitar un impacto mayúsculo. La Argentina no estuvo exenta de tales acontecimientos, adhiriéndose pronto a medidas como el aislamiento y el distanciamiento social generalizado como formas de prevenir el contagio. Asimismo, los centros de salud adoptaron protocolos y barreras de aislamiento, asignando, a la vez, enormes recursos para frenar la progresión de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, tan pronto como ocurrieron estos hechos, surgieron voces de alarmas por la interrupción de otros tratamientos no COVID-19 y que ocasionan cada año el mayor número de muertes en el país: las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y el cáncer. En esta primera parte del estudio nos ocuparemos de la atención de enfermedades no transmisibles que constituyen la primera causa de muerte en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo. Se obtuvieron datos mediante una encuesta en 31 centros asistenciales privados de la República Argentina, de los cuales el 58 % se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, el 29 % en la Provincia de Buenos Aires, el 6 % en Córdoba y 3 % en Río Negro y Santa Fe. La encuesta incluyó preguntas dirigidas a los directores médicos sobre el número de consultas de emergencia, ingresos hospitalarios, procedimientos invasivos y terapéuticos. Además, se encuestó sobre el nivel de ocupación en áreas de internación general y crítica (terapia intensiva y unidad coronaria). Los datos se recolectaron del 1 al 30 de abril de 2019 e igual período durante el año 2020. A este respecto, prácticamente todos los indicadores cayeron entre un 50 y un 75 %.

En abril de 2020 se observó una disminución de consultas a emergencias del 74% y una disminución del 48 % en las hospitalizaciones por cualquier causa. Los ingresos por angina de pecho y síndrome coronario agudo se redujeron en un 62 %, y los debidos a accidentes cerebrovasculares e isquémicos transitorios en un 46%. Es relevante remarcar que estos descensos en las cifras no es sólo una preocupación de nuestro sistema sanitario, sino que afecta a toda la humanidad.

En datos recolectados sobre los procedimientos y terapéuticas también en ambos períodos (abril 2019 vs abril 2020), se halló al respecto una disminución de las angioplastias coronarias (59 %) e intervenciones percutáneas totales (65 %), y un descenso tanto de las cirugías generales (73%) como de las cardíacas centrales (58 %). El descenso vertiginoso en la cantidad de angioplastias coronarias y cirugías de by pass, casi en un 60%, nos alerta sobre el riesgo de complicaciones que sobrevendrá en breve. De modo análogo, un 62 % menos de internaciones por cuadros coronarios agudos, abre la posibilidad de que pacientes que estén cursando cuadros de infartos y anginas de pecho se expongan a un riesgo de muerte.

A modo de conclusión, en general se ha instalado en nuestro medio versiones falaces sobre la atención de COVID-19. Esto aumenta el desasosiego social. Se ha sostenido erróneamente que el aislamiento social es totalmente incompatible con los controles y tratamientos médicos regulares y preventivos, y que peor aún los hospitales y sanatorios son lugares con alto riesgo de contagio para los pacientes no COVID-19. Esto es falaz, y no tiene asidero, han sido imputadas a conductas colectivas de la población y a un bombardeo masivo de los medios de comunicación. La importancia de los cuidados regulares y preventivos ya quedó señalada por una decisión del Gabinete de Ministros 524/20, que exceptuó de los aislamientos obligatorios las necesidades de atención médica con turno, incluyendo las preventivas. Es imperativo entonces que corrijamos el rumbo para evitar muertes inútiles por condiciones de salud agudas y crónicas que reciban diagnósticos y tratamientos tardías o incompletos, por el temor al contagio por el coronavirus. Cada año mueren en el país casi 100.000 personas por enfermedades cardio y encefalovasculares. Y según una reciente publicación del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, estaríamos en riesgo de tener un plus de 6.000 y 9.000 muertes más por esta causa. A decir verdad, no sabemos exactamente cuántas personas podrán enfermar o morir por COVID19, pero sí tenemos la seguridad que desatender al tratamiento precoz y regular de las enfermedades cardiovasculares sólo nos podrá conducir a un desenlace dramático.

Entre las principales causas de muerte en el país, las enfermedades cardiovasculares ocupan el primer lugar. En cuanto al cáncer, es una enfermedad que no puede esperar, todo paciente con diagnóstico de cáncer debe ser atendido con prontitud amén de correr riesgos que pongan en peligro su vida. En Argentina las defunciones registradas por cáncer se acercan a los 70.000 casos. Por ejemplo, cada año en el país se diagnostican 13.000 casos de cáncer de colon. La combinación de pruebas de laboratorio con la colonoscopía permite un diagnóstico temprano y acceso al tratamiento precoz. Sin embargo, por el COVID-19 la cantidad de estos estudios de laboratorio han disminuido y de prolongarse será peor el pronóstico. A la vez se ha observado un descenso del 16 % en los tratamientos de quimioterapia que no es, desde luego, la mejor opción, aún en el período de pandemia. La pandemia por COVID-19 ha congelado los estudios preventivos en cáncer, mamografías, Papanicolaou y fibrocolonoscopías. Las atenciones por guardia en el Instituto Alexander Fleming han disminuido un 55% .

(*) Referencias bibliográficas.

BOZOVICH, Gerardo E.; ALVES DE LIMA, Alberto; FOSCO, Matías; BURGOS, Lucrecia M.; MARTÍNEZ, Roberto; ROBERTO DUPUY DE LÔME; TORN, Andrés; SALA MERCADO, Javier (2020). “Daño colateral de la pandemia por COVID-19 en centros privados de salud de Argentina”. MEDICINA (Buenos Aires) 2020; Vol. 80 (Supl. III): 37-41 https://www.medicinabuenosaires.com/revistas/vol80-20/s3/37.pdf Asociación de Clínicas y Sanatorios ADECRA CEDIM. Comisión de Directores Médicos “La epidemia por coronavirus no elimina ni posterga otras enfermedades. El desafío de no caer en desatención”. https://www.adecra.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/RecomendacionesDirecci%C3%B3n-M%C3%A9dica-ADECRA-CEDIM_Version-Final.pdf

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich