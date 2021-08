Cada vez más vecinos hacen trámites y acceden a servicios en la vía pública

El Municipio se acercó con su equipo de salud y de diversas áreas para simplificar el acceso a múltiples servicios y programas en la estación de Martínez. Lo más solicitado fue el test gratuito de anticuerpos para Covid-19, que en sólo 15 minutos indica si se tuvo la enfermedad.

El sábado pasado, cientos de vecinos pasaron por los gazebos que instaló el Municipio de San Isidro en Eduardo Costa y Alvear – a metros de la estación de Martínez – para hacer diferentes trámites y acceder a servicios en un solo lugar. Hubo una gran demanda para hacerse el test gratuito de anticuerpos para Covid-19.

“No podía creer cuando me enteré que hacen la prueba de anticuerpos gratis. Aprovechamos y vinimos con mi mujer, porque queríamos saber si habíamos tenido la infección o no. Y nos dio que tenemos anticuerpos”, celebró Alejandro Savaglia, vecino de Martínez. Al igual que él, decenas de personas pudieron conocer si tuvieron en contacto o no con el virus de SARS-CoV-2.

El municipio realiza estos operativos para determinar qué porcentaje de la población está protegida del Covid-19, ya sea por anticuerpos naturales que se contraen durante el transcurso de la enfermedad o artificiales, una vez aplicada la vacuna.

El intendente Gustavo Posse recorrió las postas y dialogó con los vecinos. “Desplegamos el equipo por todos los barrios para acercar los servicios a la gente. Incorporamos el test de anticuerpos porque en estos momentos nos parece que es clave conocer la inmunidad de los vecinos. Buscamos ser funcionales a la gente en todas las etapas de la vida. Lo que nos caracteriza es la cercanía con el vecino”, indicó Posse.

En lo que respecta a la salud, los vecinos también se pudieron aplicar la vacuna antigripal y completar el calendario nacional. En ese sentido, desde la Secretaría de Salud destacaron la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación para prevenir diferentes afecciones.

La otra novedad en estos operativos, fue la incorporación del programa sustentable “Buena Madera”, que consiste en reutilizar troncos producto de la poda de árboles en vía pública para convertirlos en leña. El producto final son bolsones de 8 kilos.

“Siempre me preguntaba qué hacían con los troncos de los árboles al podarlos y hoy tuve la respuesta. Es fantástico que se pueda reutilizar la madera y donarla a vecinos y comedores para calefaccionar los espacios”, expresó Pablo Yañez, que se bajó del tren y pasó por los diversos stands.

Otro lugar muy concurrido en la soleada tarde fue el gazebo que permitió renovar o tramitar la Tarjeta Ciudadana y de esa forma disfrutar más fácil de los diferentes servicios municipales de Salud, Cultura, Deportes y Acción Social, entre otros.

La coordinadora municipal, Macarena Posse, señaló: “Los funcionarios estamos a disposición para escuchar a los vecinos y responder sus inquietudes. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Al final de los stands había un lugar especial para las mascotas, donde se realizaron vacunaciones contra la rabia y tratamientos contra la sarna. “Da gusto venir, me dieron recomendaciones y pude vacunar a mi perro. Reconozco el trabajo de la gestión”, sostuvo Paula Hernández, que vive a unas 10 cuadras de la estación de Martínez.

“El Municipio está presente en todas las localidades para ayudar a los vecinos y que no se tengan que dirigir a una sede municipal. Constantemente proponemos nuevas iniciativas y la gente las valora”, completó Walter Pérez, secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich