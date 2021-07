Políticas de género: el Municipio de Tigre realizará la preinscripción para el programa AcompañAR en Benavídez

Destinado a mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia de género, la iniciativa nacional tiene por objetivo fortalecer la independencia de estos grupos, a través de un ingreso económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil durante 6 meses. Para formalizar el trámite los y las interesadas podrán acercarse el viernes 23 de julio a la Plaza General José de San Martín, entre las 10 y las 15 hs.

El Municipio de Tigre llevará adelante la preinscripción al programa nacional AcompañAR en la Plaza General José de San Martín de Benavídez, el viernes 23 de julio entre las 10 y las 15 hs. La iniciativa está destinada a mujeres y personas LGBTIQ+ víctimas de violencia, y consta de un ingreso económico equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, a entregarse durante 6 meses.

A fin de facilitar el acceso, el Municipio ha planificado un cronograma de operativos que se llevarán a cabo en las diferentes localidades del partido, para que vecinos y vecinas, que atraviesen situaciones de violencia de alto o mediano riesgo, puedan formalizar el trámite. Para hacerlo es necesario que los y las interesadas cuenten con una cuenta bancaria a su nombre y el correspondiente CBU, que puede pertenecer a cualquier banco e incluso la cuenta DNI.

La propuesta es compatible con la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad y/o por Embarazo para Protección Social, también con el monotributo social y el trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

No podrán acceder quienes cuenten con ingresos por trabajos en relación de dependencia en el ámbito público o privado, monotributo y régimen de autónomos; subsidios o prestaciones no reintegrables con fines de empleo y/o capacitación, otorgada por el Estado nacional; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean estos de cualquier jurisdicción; Pensión Universal para el Adulto Mayor o prestación por desempleo.

Para más información contactarse con la Dirección de Políticas de Género y Violencia Familiar del Municipio a través de sus redes sociales, Facebook: Género Tigre, Instagram: @generotigre y Twitter: @Genero_Tigre.

