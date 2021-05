San Fernando instaló un Banco Rojo en la Plaza Mitre para concientizar sobre la violencia de género

Al cumplirse 25 años del femicidio de Carolina Aló, el Intendente Juan Andreotti y funcionarias acompañaron a la familia de la víctima en la colocación de un Banco Rojo en la plaza céntrica de la ciudad para concientizar y visibilizar la violencia de género. Además, San Fernando cuenta con la Fiscalía especializada en violencia de género y abuso sexual y la Comisaría de la mujer y familia, denominado ´Complejo Carolina Aló´ en su homenaje. “Buscamos que cada vecino que circule por la plaza se tome un minuto para leer la placa y tome conciencia de esta gran epidemia que tenemos en Argentina que es la violencia de género”, dijo la Secretaria Eva Andreotti.

El Municipio de San Fernando sumó un nuevo Banco Rojo con el objetivo de concientizar y visibilizar la temática de violencia de género, en el marco de los 25 años del brutal femicidio de la vecina Carolina Aló. El Intendente Juan Andreotti acompañó a la familia en la colocación del banco, ubicado en la Plaza Mitre, que lleva la leyenda: “En tu nombre honramos la memoria de todas las mujeres asesinadas producto de la violencia de género. Nuestra voz es tu voz. 1996- 27 de mayo- 2021”.

Estuvieron presentes la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; la Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Lic. Gabriela Dell’ Olio; la Concejal Ana Hansen y Edgardo Aló, padre de Carolina y vecino de San Fernando.

“Conmemoramos los 25 años del femicidio de Carolina Aló con la colocación de un Banco Rojo por la memoria de las mujeres asesinadas; eso significa recordar la voz de alguien que ya no está. Debemos realizar un trabajo en familia, hablar con nuestros hijos sobre el cuidado de la mujer, la no violencia y el respeto de la libertad individual de cada persona. Queremos que cada vecino que circule por la plaza se tome un minuto para leer la placa y tome conciencia de esta gran epidemia que tenemos en Argentina que es la violencia de género. Han crecido muchísimo los casos, así que tenemos que trabajar tanto las mujeres como los hombres para erradicarla”, expresó Eva Andreotti.

En tanto, la Directora General, Gabriela Dell´Olio, agregó: “Es un día muy importante que nos invita a la reflexión y a seguir trabajando en la prevención, el acompañamiento y asistencia a toda persona que sufre violencia de género. Cualquier conocido, amigo o familiar que sepa que está padeciendo algún tipo de violencia se puede acercar de forma espontánea, sin necesidad de turnos, de lunes a viernes de 8 a 17hs a Henry Dunant 1369. Existen distintos dispositivos en el Municipio que vienen funcionando muy bien como el Botón Antipánico y el Dispositivo D.A.M.A, específico para víctimas de violencia de género. También tenemos un dispositivo de atención para desnaturalizar la violencia y acompañar a los varones que estuvieron insertos en alguna relación ejerciendo violencia”.

Edgardo Aló celebró la iniciativa y dijo: “25 años no es poco, no solamente a nivel personal sino por lo que significa para San Fernando porque Carolina era vecina. Con toda la comunidad de San Fernando vamos a seguir apoyando los actos contra de violencia de género y para que no se olviden del 27 de mayo de 1996, un hecho que conmovió a nuestro país y al mundo, porque el caso de Carolina se encuentra entre los tres femicidios más terribles. Con esta acción estamos llevando la voz de los que están en silencio y aquellos que ya no están. Agradezco al Intendente Juan Andreotti y todo su equipo por este gran gesto para toda la ciudad”.

Cabe recordar que Carolina Aló tenía 17 años cuando fue asesinada en 1996 y de 113 puñaladas por quien era su pareja de entonces Fabián Tablado, en su casa de Tigre. A raíz de este femicidio surgieron legislaciones a favor de los derechos de las mujeres. A modo de homenaje, el Municipio de San Fernando creó el “Complejo Carolina Aló” ubicado en Miguel Cané 4650, donde funcionan la Fiscalía especializada en Violencia de Género y Abuso Sexual y la Comisaría de la Mujer y la Familia.

En la Fiscalía se toman denuncias de 8 a 16hs de todo delito donde la mujer sea víctima en un contexto intrafamiliar o de género, se realiza asesoramiento e investigación de las causas. El espacio tiene 130 mt2 de superficie con sala de espera, baños para mujeres, hombres y personas con movilidad reducida, oficinas para fiscales y una cámara gesell con 2 ambientes acondicionados con un panel vidriado y con aislación acústica, sistema de tv de circuito cerrado y micrófono.

Con respecto a la Comisaría de la Mujer y la Familia, se realizan recepción de denuncias las 24hs, asesoramiento, asistencia psicológica y legal, y cuenta con un lugar de resguardo momentáneo para la víctima. El edificio tiene 3 oficinas, una de ellas con baño privado y un sector para el resguardo de la víctima, con un ambiente con baño completo y cocina, para que en el caso de que una mujer con niños tenga que permanecer en el lugar algún tiempo prolongado, pueda hacerlo en un sitio confortable.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...