EFEMERIDES  SEMANAL

Día de la Escarapela; Día de la Armada Argentina; Día Mundial de la Hipertensión; Día de la Objeción de Conciencia; Nacimiento de Horacio Guarany.

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) 18 de mayo: Día de la Escarapela

Se celebra el día de uno de los símbolos nacionales, creado a propuesta de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano.

La escarapela, uno de los símbolos nacionales de Argentina, instituido el 18 de febrero de 1812 por decreto del Primer Triunvirato.

(*) Día de la Armada

Es en recuerdo de la victoria naval de Montevideo el 17 de mayo de 1814. Cuando las fuerzas patriotas comandadas por el Almirante Guillermo Brown triunfaron sobre la Real Armada Española.

(*) 17 de mayo Día Mundial de la Hipertensión

Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia de llevar un estilo de vida saludable para tener una presión arterial sana, cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión.

Conocida también como presión arterial alta, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es un trastorno en el que los vasos sanguíneos tienen una tensión persistentemente alta, lo cual puede dañarlos.

Cuando se mantiene elevada por mucho tiempo, se incrementa el esfuerzo que realiza el corazón para bombear y entre las consecuencias de trabajar demasiado se encuentran el infarto de miocardio, ensanchamiento del corazón y a largo plazo, una insuficiencia cardiaca.

En la mayoría de los casos, las personas con hipertensión no muestran síntomas y en caso de tenerlos estos van desde dolores de cabeza, dificultad para respirar, vértigos y dolor torácico hasta palpitaciones del corazón y hemorragias nasales.

Entre los factores que la desencadenan se encuentran los hereditarios, la obesidad, el estrés, la alimentación y el exceso de consumo de tabaco, alcohol y sal.

Primaria o esencial: Es la más común y no existe una causa clara, generalmente se desarrolla con el paso de los años.

Secundaria: Puede ser resultado de una condición previa, aparece de repente y sus niveles son más elevados, algunas de sus causas pueden ser enfermedades del riñón, defectos congénitos de los vasos sanguíneos y secundarios de medicamentos, entre otros.

¡Más vale prevenir!

Come saludable. Disminuye la cantidad de sal. Mantén un peso sano. Aumenta tu actividad física. Controla el estrés y relájate. Limita el consumo de alcohol. Evita el tabaco. A partir de los 18 años se recomienda hacerse una lectura de niveles de presión sanguínea cada dos años.

(*) 15 de mayo Día de la Objeción de Conciencia

En este y todos los días nuestro firme apoyo a las personas e las instituciones que son vulnerados en su derecho a actuar con libertad según sus valores éticos y religiosos y a quienes trabajan por ellos.

(*) 15 de Mayo de 1925: Nace Horacio Guarany

Eraclio Catalín Rodríguez, en Las Garzas, Provincia de Santa Fe. Cantor, escritor y compositor. Surgiría en la historia como uno de los más grandes del folklore argentino, bajo el seudónimo artístico de: Horacio Guarany.

Su niñez transcurrió en la localidad de Alto Verde en su provincia natal. Horacio era el número 12 de 14 hermanos, nacidos del matrimonio de doña Feliciana Coreijo (nacida en León, España) y Jorge Rodríguez (aborigen correntino).

En 1943, se radica en Buenos Aires, cantaba tangos y boleros en un boliche de La Boca y hasta fue marinero como cocinero y también de foguista.

Debuta en la orquesta de Herminio Giménez, cantando música paraguaya en guaraní.

En 1955, tras el derrocamiento de Perón, se afilio al Partido Comunista.

En 1957, se presenta en Radio Belgrano, logrando que su interpretación de “El Mensú” sonara en las radios.

En 1961 se convierte en uno de los pioneros, actuando en la primera edición del Festival de Cosquin.

Ya exitoso, en 1972, protagonizaría junto a Olga Zubarry la película “si se calla el cantor”.

En 1974, protagonizo la película “la vuelta del Martin Fierro”. Ese año recibe amenazas de muerte y atentado con bombas por parte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), por lo que partió a su exilio, primero en Venezuela, luego en México y finalmente en España.

La dictadura de 1976, hace desaparecer sus discos y censura sus canciones, aun así el regresa al país en 1978 y a pesar de sufrir otro atentado con bomba en 1979, decidió permanecer en el país, pero solo podía presentar sus espectáculos en el interior del país.

En 1983, con el regreso de la democracia, vuelve a brindar recitales y presentaciones televisivas en Capital.

En 1989, compro su famosa finca “El plumas verdes” en Lujan, Provincia de Buenos Aires.

Apodado “Pueblo” (por ser consecuente con la música de su gente) y “El Potro” (por su carácter indomable).

Obras: Achalay Tafí del Valle – Adiós amada (con Juan Eduardo Piatelli) – Agüita fresca – Allá por Suncho Corral (con Carlos Carabajal) – Amar amando – Caballo que no galopa – Caminante si vas por mi tierra – Canción con vos (con Armando Tejada Gómez) – Canción del adiós (con José Ángel Buesca) – Canción del perdón (con Juan Eduardo Piatelli) – Canción para mi niño solo (con Leonardo Favio) – Canción para un niño hachero (con Carlos Carabajal) – Canta gallito – Carta a un amigo (con Alberico Mansilla) – Como aquella zamba – Como se achica la vida (con Roberto Cambare) – Coplera del prisionero (con Armando Tejada Gómez) – Cristofani el alfarero – Cuando ya nadie te nombre – De puro cantor nomas – Del amor ausente – Del Chúcaro – El amor es un viento que regresa – El llanto de las vidalas – El loco de la guerra – Está lloviendo en Lujan – Este niño que viene de lejos – Estrellita – Guitarra de los boliches – Guitarra de medianoche – Guitarra, vino y rosas – Jacinto Piedra – Jazminero azul – La cosquinera – La litoreña – La Lujanera – La sexta en re – La vi bajar por el rio – La villerita – Las voces de los pájaros de Hiroshima (con Manuel Serrano Pérez) – Me peina el viento los cabellos (con Ricardo Neftali Reyes) – Memorias de una vieja canción – Mi viejo mate español – Milonga al amigo fiel (con José Raúl Russi) – Milonga para mi perro – Mocito salamanquero – Nada tengo de ti – Niña de San Ignacio – No quisiera quererte (con Juan Eduardo Piatelli) – No te cases con minero (con Andrés Fidalgo) – Otoño es más gris en Lujan . Padre del carnaval (con Cesar Isella) – Perdón doctor – Pescador y guitarrero – Porque grito – Puerto de Santa Cruz – Que tristeza tendrán – Quiero tu voz – Recital a la paz – Romance de Plumas Verdes – Salteñita de los valles entre otras tantas…

Editor: Claudio Omar Antunovich

