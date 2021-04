Nicolás Kreplak no descartó que se tomen más medidas si sigue la ola de contagios

El viceministro de Salud bonaerense dijo que “si no cambiamos el estado de cosas no sabemos cuál es el máximo al que podremos llegar”.

En tanto, el jefe de Gabinete del ministerio de Transporte Abel de Manuele, explicó cómo se aborda la situación y las posibles medidas ante el aumento de contagios de COVID (ver más abajo).

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, puntualizó que con la pandemia “estamos viviendo algo muy impresionante porque lo que sucedió en 4 meses del año pasado ocurrió en 4 semanas en el verano y ahora eso se dio en 4 días”.

En declaraciones a ‘La Mecha’ por Radio Provincia dijo que “si no cambian las situaciones de contagio no sabemos cuál es el máximo al que podremos llegar pero si hemos visto lo que pasa en otros lugares del mundo cuando no se toman medidas a tiempo, ya vimos el colapso de hospitales en otros países limítrofes”.

Kreplak destacó que “no hay brotes de la nueva cepa, no son de importancia para la cantidad de casos que tenemos en el país, es una pandemia donde las enfermedades respiratorias tienen capacidad de diseminarse y aumentan por el clima”.

En ese marco, sostuvo que “hay que tomar medidas rápidamente porque se ha visto un crecimiento de una semana a otra del doble de contagios y si no se toman ahora es realmente muy preocupante”.

Kreplak señaló que “no se puede hacer reuniones de más de 10 personas en espacios cerrados y abiertos, ya sea cumpleaños, reuniones familiares pero ahora lo que yo quiero es que directamente entendamos que no es momento de hacerlo aunque seamos menos de diez”.

“Estamos vacunando a un ritmo impresionante, tenemos un 60% de la población mayor vacunada, necesitamos 7 u 8 semanas para poder vacunar a las personas de máximo riesgo, y tenemos que ponernos en la cabeza que si nos piden que no ingresemos a un bar, no lo hagamos”, indicó.

Kreplak agregó que “en la Provincia venimos haciendo estudios y la verdad que todo aquel que recibió una dosis presenta una producción de anticuerpos elevadísimo y por lo tanto está muy bien la decisión”.

Finalmente, explicó que “estamos estudiando todo, lo analizamos con Nación y la Ciudad de Buenos Aires, tenemos que articular entre todos, desde las posibilidades más drásticas hasta intermedias pero tenemos que tomar decisiones, si con esto no alcanza iremos tomando más medidas”.

(*) Abel de Manuele: “Hacemos estrictos controles a los pasajeros que arriban al país”

El jefe de Gabinete del ministerio de Transporte de la Nación, Abel de Manuele, se refirió a la intensificación de controles por el aumento de contagios de coronavirus en el país.

En diálogo con ‘Días Distintos’ por Radio Provincia precisó que se limitaron vuelos “de Inglaterra, Irlanda del Norte, México, Brasil y Chile”, al tiempo que se dispusieron “controles estrictos de los pasajeros que ingresan”.

Explicó que quienes arriben al país “tienen que entrar con PCR negativo y al llegar al aeropuerto, tanto Ezeiza como Aeroparque, tienen que hacerse un control” y añadió que “si ese control da positivo, se lo aísla y se lo lleva a través de un vehículo preparado a un hotel también preparado, donde tiene que cumplir el aislamiento para determinar cuál es la cepa y allí se determina cuál es la decisión que se toma sobre su situación”.

En ese marco, estimó que “al menos 30 o 40.000 personas van a volver al país, hoy llevamos 2000 personas por día y 31 positivos desde que empezó el operativo el sábado”.

En cuanto al transporte terrestre, de Manuele consignó que “en la medida en que se intensifica la actividad económica, la gente necesita viajar. La única posibilidad es poner más servicios y si no hay que empezar a distribuir horario para que no viajen todos en el mismo horario e intensificar las medidas arriba de los micros”.

Por último, sostuvo que esperan que una vez que se vacune al personal de salud y seguridad, puedan hacerlo con todos los trabajadores del sector del transporte.

Foto: Diario Democracia

