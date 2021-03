Patricia Bullrich presentó su libro junto a Jorge Macri en Vicente López

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, participó este lunes de la presentación del libro de Patricia Bullrich “Guerra sin cuartel” que se realizó en el Yacht Club Olivos.

El libro “Guerra sin cuartel: terminar con la inseguridad en la Argentina” salió a la venta a finales del año pasado y en sus 240 páginas, Bullrich repasa los principales aspectos de su gestión como Ministra de Seguridad de la Nación entre 2015 y 2019.

Sobre este tema, Macri opinó que “en Vicente López trabajamos e invertimos en seguridad desde nuestro primer día de gestión. Instalamos 1.864 cámaras, 11 destacamentos, 67 puntos seguros, equipamos a los efectivos e implementamos tecnología para prevenir la inseguridad, llegar rápido y cuidar a los vecinos”.

Bullrich hace referencia a su designación, al armado de su equipo, los casos Nahuel y Maldonado, la fuga de los condenados por el triple crimen, la lucha contra los barras, la situación en las fronteras y el trabajo que hizo allí y la organización de la cumbre del G20.

Siguiendo con el tema de la seguridad, Macri agregó que “entre 2015 y 2019 compartimos con la nación y la provincia a la seguridad como un eje indispensable de políticas públicas. Había una firme decisión de enfrentar al delito y no es algo discutible. No lo decimos nosotros, sino que la realidad habla por sí sola. Se lograron enormes avances y todos los narcotraficantes y delincuentes sabían que ya no había lugar para ellos en la Argentina”.

Además sostuvo que “es lamentable que hoy el kirchnerismo esté empeñado en desandar ese camino solo porque comenzó a recorrerlo un gobierno de otro color político. En vez de sumar, restan y en vez de construir sobre las bases que nosotros dejamos, destruyen y retroceden muchísimos casilleros”.

“Creen que así nos perjudican a nosotros como espacio político, pero la realidad es que los únicos que sufren esa decisión son los bonaerenses y todos los argentinos. Espero que los ministros dejen de pelearse por tener el protagonismo y pongan sus energías en lo que realmente importa”, añadió el intendente.

Por su parte, Bullrich sostuvo que “quería venir a presentar el libro junto a Jorge Macri porque durante los cuatro años de gestión trabajamos en equipo en los barrios más vulnerables de Vicente López, donde logramos algo muy importante que fue sacar muchos chicos de la droga”

Y añadió: “Para mí es muy lindo compartir con aquellos con los que pudimos realizar una tarea común y que fue para la gente, que muchas veces dice que eso se perdió y yo le digo que no se ha perdido porque lo vamos a volver a realizar”

Bullrich es Doctora en Ciencias Políticas, Master en Ciencias Políticas y Sociología, y Licenciada en Humanidades y Ciencias Sociales, Fue elegida Diputada de la Nación en cuatro oportunidades, fue presidenta de la Comisión de Asuntos Penales de Diputados, Ministra de Trabajo de la Nación y Secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación.

Escribió otros tres libros: “Desafío Argentino”; “Yo propongo” y “Desarticulación y Hegemonía. Sistema político y partidos”.

