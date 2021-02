Agustina Vila: “Se ha hecho un gran esfuerzo para comenzar las clases”

La Directora General de Cultura y Educación bonaerense brindó todos los detalles para el inicio del ciclo lectivo el 1° de marzo.

Además, SUTEBA pidió que se cumpla con los protocolos ya acordados

La Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, afirmó que “el 1° de marzo comenzarán las clases con una presencialidad segura, siempre cumpliendo pautas obligatorias, uso de tapabocas, distancia social, ventilación adecuada, limpieza, higiene y desinfección de las aulas”.

En declaraciones a ‘La Mecha’ por Radio Provincia explicó que “la distancia en el aula debe ser de 1,5 metros entre los alumnos y de 2 metros con sus maestros” y agregó que “las escuelas que tengan matrícula reducida o de doble jornada podrán tener una presencialidad de 4 horas diarias de lunes a viernes”.

Añadió que “las escuelas que tengan matriculas más voluminosas o la distancia social no se pueda garantizar deberán adoptar el modelo de alternancia o de presencialidad combinada. Es decir que una semana trabajan en la escuela presencialmente y otra semana lo hacen en el hogar”.

Vila enfatizó que “trabajamos para que las 16.000 escuelas de nivel inicial, primaria y secundaria comiencen con presencialidad. Aquellas escuelas donde no se han podido terminar las obras al 1° de marzo puede suceder que no empiecen, Desde enero del año pasado está vigente el programa Escuelas a las Obras y eso no se interrumpió nunca”.

Al respecto, precisó que “la gran mayoría de las escuelas están en condiciones y en el conurbano se pueden suscitar inconvenientes y en eso estamos trabajando para solucionarlos”.

Más adelante, Vila aclaró que “el uso de los edificios escolares para la vacunación siempre estuvo previsto para épocas de receso escolar. Es decir que el 1° de marzo no va a haber escuelas en donde se esté vacunando”.

Agregó que “el Gobernador ya adelantó que comenzaba el proceso de vacunación de personal docente y auxiliar con factores de riesgo y eso irá en aumento en la medida que vayan llegando los lotes de vacunas. Estamos hablando de más de 300 mil trabajadores de la educación en toda la Provincia. Se vacunará a los que estén preinscriptos porque se sabe que hay que manifestar voluntariamente que uno quiere ser vacunado”.

Vila señaló que “la nueva presencialidad requiere un proceso de aprendizaje y de adecuación, Es un esfuerzo muy grande de toda la comunidad educativa. Todo 2020 fue muy valioso en materia de aprendizaje y hay que poner en valor ese esfuerzo para sortear todas las dificultades que tendremos por delante”.

Además, explicó que “en las escuelas no habrá kioscos y si un recreo que será distinto. Con distancia y sin juegos con contactos físicos. Los comedores escolares no funcionarán en esta primera etapa. Si va a continuar el Servicio Alimentario Escolar a través de los módulos que se llevan a los domicilios. Cada chico podrá traer su botellita de agua o su colación pero no habrá instancias donde puedan compartir eso”.

Vila indicó que “a las familias se les va a comunicar todo y desde mañana ya se han convocado a alumnos para la intensificación de saberes”.

Finalmente, con respecto a la paritaria docente indicó que “estamos en una etapa de mucho diálogo y de trabajo. Confiamos en que se pueda llegar a un buen resultado en materia salarial. Esta semana habrá una nueva reunión”.

(*) SUTEBA pidió que se cumpla con los protocolos ya acordados

La secretaria gremial, María Laura Torre, aclaró que en la Provincia “siempre hablamos de una presencialidad mínima”.

La secretaria gremial de SUTEBA, María Laura Torre, indicó que de cara al inicio lectivo “tenemos que ver el cumplimiento de los protocolos, con una infraestructura y ventilación adecuada y con los cargos de auxiliares que estén cubiertos”.

En declaraciones a ‘Días Distintos’ por Radio Provincia señaló que “el plan Escuelas a las Obras está en tres etapas, con obras terminadas, otras por la mitad y el resto en licitación” y advirtió que “hay un riesgo importante en la presencialidad”.

En este sentido, destacó que “la propia Dirección General de Cultura y Educación debe respetar lo firmado. Es decir que los protocolos hay que cumplirlos y no ya discutirlos”.

Para concluir, Torre aseveró que “la semana que viene tendremos un panorama con las condiciones de cada escuela. En la Provincia siempre hablamos de una presencialidad mínima”.

(*) Foto de ilustración (Agustina Villa): Revista Noticias -Perfil

