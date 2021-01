Resumen de noticias de la Zona Norte bonaerense, aquí:

Síntesis informativa de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

SAN FERNANDO

(*) Una vecina de San Fernando cumplió 100 años y fue saludada por el Municipio

En un contexto que obliga a cuidarse mucho más, Nilda Angela Lagos, vecina de San Fernando, cumplió 100 años con mucho orgullo y el Municipio decidió sumarse a la celebración. Personal de Orden Urbano, en representación de todos los trabajadores municipales y el Intendente Juan Andreotti, le llevaron una torta y el saludo de la comunidad.

Sorprendida, la agasajada dijo: “Estoy contenta porque todos me quieren, y mis nietas y bisnietos, una locura. Viví en San Fernando desde que me casé, y no me moví más de acá. Me gustó esta sorpresa que me dieron. Yo estoy feliz de la vida, no tengo ningún problema”.

Su hija, Marcela Rodríguez, también opinó: “Es una sorpresa y un lindo momento de alegría, y también de gratitud y de emoción, llegar a los 100 años como tiene mi mamá y que te sorprendan desde el Municipio con este detalle. Por eso les agradezco, en especial al Intendente Juan Andreotti”.

Y agregó: “Con esto del coronavirus hay que cuidarse muchísimo; por su edad, mamá está acá en casa siempre, porque es muy consciente”.

“Esta casa la construyó mi papá antes de casarse. Yo nací acá, y para mi es lo más lindo que hay. Además, como sanfernandina, creo que vivimos en un lugar privilegiado que se está renovando, como lo que hicieron con la Costanera que quedó maravillosa, porque San Fernando es nuestro”, concluyó Marcela.

(*) Juan Andreotti adhirió a San Fernando al programa ‘Casa Propia’ y el Fondo Solidario de Vivienda

El Municipio de San Fernando formalmente adhirió al Programa Nacional ‘Casa Propia’ y al Fondo Nacional Solidario de Vivienda, dos iniciativas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que proponen soluciones habitacionales y reactivación económica a partir de la construcción. El Intendente Juan Andreotti firmó un acta de adhesión con el Ministro Jorge Ferraresi y el Secretario Santiago Maggiotti.

Tras firmar el acuerdo, el Jefe Comunal expresó: “Estoy muy contento de habernos reunido y adherir a estos importantes programas para crear y fortalecer el acceso de los sanfernandinos a viviendas dignas”. Asimismo, el Ministro destacó: “Seguimos incorporando municipios de todo el país para trabajar juntos por más argentinos con techo propio”.

El plan ‘Casa Propia’, según su presentación en diciembre de 2020, prevé para todo el país la construcción de 264.000 unidades habitacionales en los próximos tres años, con una inversión de 900.000 millones de pesos, en el marco de una política de desarrollo territorial, urbano y habitacional de alcance federal.

Respecto al Fondo Nacional Solidario de Vivienda, su objetivo es generar un recupero del financiamiento aportado por el Estado a partir de un sistema de débito automático que tenga en cuenta los ingresos de cada familia adjudicataria.

(*) Chicas y chicos de las Colonias de San Fernando aprenden a reciclar y hacer huertas

Este verano, el Municipio de San Fernando incorporó a las Colonias infantiles de sus Polideportivos actividades relacionadas al reciclaje y la siembra de huertas, alentadas por el Plan Integral “Eco Sanfer” para potenciar acciones a favor del Medio Ambiente, y en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental (26 de enero).

El Secretario de Deporte, Carlos Traverso, acompañó estas coloridas actividades y explicó: “Una de las premisas del Intendente Juan Andreotti es el medio ambiente, el cuidado de nuestros vecinos y todo lo relativo a la ecología, por eso en los Polis desarrollamos este programa de concientización, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente

“Trabajamos lo relacionado con huertas, que es muy importante para los chicos esta temática, con los profesores que les enseñan cómo hacerlas les entregan una bolsita de ‘Eco Sanfer’ con semillas para que puedan plantar en familia en sus casas”, comentó el funcionario y agregó: “Otro tema de reciclado muy importante también es la ‘Botella de Amor’, que se está trabajando muchísimo para contener los plásticos de un solo uso. Así, los chicos concientizan a cada familia, porque es el futuro de nuestra ciudad, que la queremos limpia y que podamos disfrutar de un lugar hermoso al aire libre, sumado a todas las infraestructuras que fuimos cambiando. Es importante que concienticemos a nuestros vecinos sobre el valor del medio ambiente”.

Asimismo, describió los cuidados que se implementaron para llevar adelante las actividades de la temporada: “Esta Colonia es totalmente atípica a lo que venimos haciendo en todos estos años. Se trabajó mucho en los protocolos, con dos turnos, menor cantidad de chicos, tres contingentes con dos docentes por grupo, cada niño ingresa con su barbijo y se les sanitizan sus manos antes de manipular lo que sea. Llevamos todo este mes de trabajo muy contentos para que los vecinos puedan disfrutar los Polideportivos”.

VICENTE LOPEZ

(*) Se abre la inscripción para formación profesional de árbitros de fútbol

A partir del 1 de febrero los vecinos podrán inscribirse online para cursar la Formación Profesional de Arbitros de Fútbol en el 2021 en el Centro Universitario de Vicente López. La carrera está destinada a hombres y mujeres.

Tiene por finalidad brindar la integración de las reglas de juego a los espacios educativos, formativos y/o competitivos. Sus participantes ampliarán sus conocimientos acercando a esta carrera la mayor variedad de personas relacionadas al ámbito del fútbol.

La duración es de 2 años y se cursará los martes de 18 a 20 hs o de 20 a 22 hs, dependiendo el año de ingreso y el título es expedido por la Municipalidad de Vicente López.

El formulario de inscripción online se abrirá el 1 de febrero a las 9hs. y estará disponible hasta el 26 de marzo o hasta completarse la totalidad de los cupos vacantes, según que ocurra primero, en el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl26W7npil6Sj3MYCoD9NUkPxW2QKEOCi6fzyK-j-im-gvKw/closedform

Los requisitos son: DNI (frente y dorso), 1 foto 4×4 a color actual, ser mayor de 16 años y título secundario (no excluyente).

Ante dudas y consultas: [email protected]

(*) Continúan las clases de gimnasia en vivo por Instagram

La secretaria de Deportes de Vicente López está brindando clases on line para que todos los vecinos puedan ejercitarse desde sus casas.

Las clases se dictan en vivo a través de los instagrams de @vivamosvl y @deportesvl de lunes a viernes de 9 a 20 horas.

Yoga, gimnasia, entrenamiento funcional, ritmos latinos, ritmos urbanos, strerching y yoga son algunas de las actividades que hay disponibles en las plataformas para toda la comunidad.

Para más información: https://www.facebook.com/DeportesVL

(*) Continúa la atención y desinfección en zonas bancarias

A través de protocolos y tareas de desinfección, Vicente López sigue brindando acompañamiento en todos los bancos. Los trabajos del personal garantizan el distanciamiento social y la correcta sanitización para los vecinos.

Al momento de ingresar o egresar de la entidad bancaria, el personal ofrece sanitización a las personas con una solución de agua y alcohol. Además, las zonas bancarias son desinfectadas a través de rociadores e hidrolavadoras durante las noches, para que al comenzar una nueva jornada estén higienizadas.

Entre las tareas que realiza el personal de Defensa Civil, asiste a los adultos mayores ante cualquier consulta o duda que puedan tener.

Personal de Defensa Civil; el Comando de patrulla de Vicente López; personal de las secretarías de Tránsito, Transporte Público y Seguridad y Vial; de Fiscalización y Control; y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, asisten a diario a los jubilados y vecinos para brindarles el cuidado correspondiente al momento de realizar las operaciones bancarias.

JOSE C. PAZ

(*) Falleció el Dr. Eduardo Hector Birello

La Municipalidad de José C. Paz informó que en el día de hoy falleció el Dr. Eduardo Hector Birello.

Reconocido doctor del partido de José C. Paz, se desempeñó entre otros cargos como director del Hospital de la Mujer y el Niño desde la fecha de su inauguración en Febrero de 2018.

Recordado por sus pares y sus pacientes como una persona siempre dispuesta a tender una mano al que lo necesita y disponible a todas horas del día.

“Atendió 4 generaciones en mi familia. Trajo al mundo a mis 3 hijos mayores. Un gran médico y mejor persona. Nos deja un gran vacío. Nuestras condolencias a su familia. Abrazo al cielo. Gracias Dr. Birello”; sostuvo el vecino Rodolfo Evangelista

“Recordado por sus pares y sus pacientes como una persona siempre dispuesta a tender una mano al que lo necesita y disponible a todas horas del día.

Desde la Municipalidad lamentamos lo ocurrido y ofrecemos nuestras condolencias a su familia y allegados. Sin dudas una perdida muy dolorosa para toda la comunidad, ¡Gracias por su entrega Dr. Birello!”, reza un comunicado elevado por el Municipio

(*) Fiscalización de precios máximos de referencia

El personal de Inspecciones de la Secretaría de Defensa al Consumidor realizó controles en varios establecimientos.

Se controló que se cumpla con los precios máximos impulsados por el gobierno nacional y fecha de vencimiento de los productos.

También se controló que los medios de pagos con tarjeta estén disponibles.

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Matan a balazos a un joven en Pablo Nogués e investigan si se trató de un intento de robo

Un joven de 25 años fue asesinado a balazos mientras esperaba una combi para ir a trabajar, en la localidad bonaerense de Pablo Nogués, y se investiga si se trató de un intento de robo, informaron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió esta mañana en Mariotte y Alfonsina Storni, a una cuadra de un barrio privado y cerca del Olivos Golf Club.

Fuentes judiciales informaron que la víctima, identificada como Joel Quinteros, aguardaba la llegada de una combi para dirigirse a trabajar cuando fue abordado por un motociclista.

El joven recibió dos balazos que le causaron la muerte casi en el acto, tras lo cual, unos vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911.

Según las fuentes, efectivos de la comisaría 3º de Pablo Nogués arribaron a la zona de inmediato y comenzaron a entrevistarse con algunos testigos.

Además, personal de Policía Científica realizó los peritajes correspondientes en busca de rastros del o los homicidas.

Un vocero encargado de la pesquisa dijo a la agencia Télam que no descartaban ninguna hipótesis, incluso la del intento de robo ya que entre sus pertenencias estaba su teléfono celular.

Los investigadores procuraban encontrar alguna cámara de seguridad que haya captado el momento del ataque para constatar si, efectivamente, Quinteros se resistió a que le sustrajeran sus efectos personales.

El hecho es investigado por la fiscal Karina Carbonella, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 descentralizada en Malvinas Argentinas, Departamento Judicial San Martín.

(*) Continúa la reconstrucción de la Escuela Primaria N° 31 de Pablo Nogués

Junto con la Escuela N° 30, sufrieron un incendio intencional en el año 2019, que dejó las instalaciones tan dañadas que requerían esta reconstrucción.

Al día de hoy, la Escuela N° 30 se encuentra totalmente renovada, mientras se sigue trabajando en la reconstrucción de la Escuela Primaria N° 31

TIGRE

(*) A través de GPS, el Municipio controla la recolección de residuos en todo Tigre

A fin de garantizar el cumplimiento del servicio de recolección de residuos, el Municipio de Tigre implementa un sistema de GPS en los vehículos que recorren la ciudad. Se trata de una herramienta que permite monitorear de forma online el trayecto de los móviles.

El dispositivo efectúa un seguimiento en tiempo real de las unidades que llevan adelante la recolección de desechos, levantamiento de montículos y el material reciclable en bolsas identificadas con el programa Reciclá.

Mediante la implementación de este sistema, el gobierno local garantiza el cumplimiento de los servicios públicos a lo largo y ancho del Municipio.

(*) Vecinos de Tigre pueden inscribirse a Buenos Aires Vacunate en organismos públicos

El Municipio de Tigre informó que el Gobierno Provincial dispuso que en organismos públicos los vecinos puedan recibir asistencia para inscribirse al programa Buenos Aires Vacunate. De esta manera, la comunidad tiene la posibilidad de registrarse para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los Centros de Acceso a la Justicia y en las sedes de PAMI del distrito.

Para brindar un adecuado asesoramiento en la sensibilización sobre la iniciativa, así como en el registro y acompañamiento, el personal a cargo del operativo fue capacitado previamente.

Los lugares habilitados son: Centros de Acceso a la Justicia (CAJ): parroquia Hogar de Cristo, Gral. Díaz Vélez 2990 el barrio El Claro de Benavídez; y en Córdoba 625, General Pacheco.

PAMI brindará asistencia con turno en dos de sus delegaciones: Av. Cazón Nº 966, Tigre centro, y en Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1795, Pacheco. Para solicitar turno ingresar a www.pami.org.ar

Cabe recordar que el trámite es público, gratuito y optativo, y puede realizarse desde cualquier dispositivo móvil o computadora, a través de la página web: www.vacunatepba.gba.gob.ar.

(*) El Municipio incorporó un nuevo móvil de traslado sanitario

El Municipio sumó al Sistema de Emergencias Tigre (SET) un nuevo móvil de traslado sanitario a su flota, integrada por otras 4 unidades destinadas a esta función. El objetivo es optimizar el servicio, acortar tiempos y asegurar una rápida atención al paciente.

La flamante unidad minibús es más amplia que las demás y está integrada por 16 butacas, lo que permite trasladar a 8 pacientes en condiciones de deambular, especialmente adultos y pediátricos oncológicos y personas con discapacidad que pueden ser acompañadas por un familiar.

Sin embargo, quienes tengan otras patologías o necesidades sanitarias médicas; o incluso que necesiten ser hisopadas por Covid-19, también pueden requerir el servicio, sujeto a la demanda y urgencia.

“Es muy importante seguir invirtiendo en salud; y no solo en cuestiones de Covid-19 sino también en otras patologías, para buscar llegar a mayor cantidad de vecinos que cada vez se vuelcan más al sistema público de salud”, destacó el secretario de Salud, Fernando Abramzon.

Las solicitudes de traslados pueden realizarse a través del centro de salud más cercano al domicilio. Tendrán prioridad aquellos vecinos o vecinas que requieran tratamientos o rehabilitaciones con mayor celeridad. Los recorridos son diagramados de acuerdo a las necesidades que acontecen a diario.

Actualmente, los móviles hacen traslados programados a Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, así como a los Hospitales de Diagnósticos Inmediato (HDI) de Tigre centro, Don Torcuato y Benavídez u oficios judiciales. Desde 2018, el servicio ha realizado más de 35.000 traslados.

(*) Tenis: el Municipio acompañó la premiación del Pro Tour 1 en General Pacheco

En el Club El Chasqui de General Pacheco, autoridades del Municipio de Tigre acompañaron el partido final y la premiación del torneo profesional de tenis Pro Tour 1 2021. Allí, destacaron la organización del certamen a cargo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el cumplimiento de los protocolos sanitarios a fin de cuidar la integridad de los participantes.

“Quiero felicitar a los finalistas por el esfuerzo que han realizado durante toda la semana y a la institución por el compromiso de respetar los protocolos sanitarios impulsados desde la Provincia y el Municipio”, señaló la subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, y añadió: “Creemos que tanto el tenis como otros deportes son esenciales para el desarrollo de la comunidad. Es por ello que, a través de la gestión del intendente Julio Zamora, la ciudad tiene una política muy importante en materia deportiva para el disfrute de vecinos y vecinas”.

El campeón de la primera etapa del Pro Tour 1 2021 fue Lorenzo Joaquín Rodríguez, quien superó en sets corridos 6-3 y 6-4 a Sean Hees. El certamen, disputado sobre la superficie de polvo de ladrillo, contó con la participación de 32 tenistas profesionales que integraron el cuadro principal. “Arrancar el año ganando, luego de un año y una pretemporada dura, es hermoso. Todo mi esfuerzo estuvo reflejado esta semana. Estoy muy contento”, expresó Rodríguez tras su coronación.

El presidente de El Chasqui, Lucas Villaruel, agradeció el acompañamiento del Municipio de Tigre para seguir impulsando la actividad y dijo: “Ha sido un placer para nosotros recibir este torneo y esperemos que la pandemia nos permita continuar haciendo más eventos como estos”. Por su parte, Franco Squillari, ex número 11 del ranking ATP e integrante del Departamento de Desarrollo de la AAT, sostuvo: “Felicito el esfuerzo de los tenistas que llegaron a la final. Debemos trabajar juntos para brindarle las herramientas necesarias a los chicos y chicas que la vienen luchando”.

Tigre cuenta con la Escuela Municipal de Tenis donde se realizan actividades en los polideportivos: General Pacheco, Mariano Moreno, Ricardo Rojas, Gutiérrez, Belgrano, Güemes, Sarmiento, Rincón de Milberg, Delfo Cabrera, Almirante Brown y San Martín. Están destinadas a niños, jóvenes, adultos y personas con discapacidad. A su vez, la comuna ofrece un entrenamiento competitivo a chicas y chicos federados de lunes a viernes en la sede de Afar Tenis. Para más información deben escribir a [email protected]

SAN ISIDRO

(*) Las chicas volvieron a practicar hockey en los campos de deportes

Las chicas ya llegan preparadas, impecables para empezar la clase. Camiseta, pantalón corto o pollera y medias. Arrancan con un trote suave, luego agregan desplazamientos laterales, y siguen con elevación de rodillas al pecho. Se nota el entusiasmo en cada movimiento. Pero después de tanto tiempo de inactividad, es necesario hacer esta entrada en calor. Tras elongar cuádriceps, gemelos e isquiotibiales. Finalmente llega el momento esperado: toman el palo y empiezan a hacer recorridos de bocha, rutas de pases y habilidades. Con más ganas que nunca, las chicas vuelven a correr tras la bocha. De fondo la profesora reitera constantemente: “El palo siempre abajo”.

Estas son imágenes que se volvieron a repetir tras la vuelta a las clases de hockey en los campos de deportes del Municipio de San Isidro.

“Fue un año durísimo, con una cuarentena eterna y sin poder practicar el deporte que amo. Extrañaba tanto esto, volver a jugar en los campos fue lo mejor que nos podía pasar”, expresa con una sonrisa, Romina Villamayor (16), que desde los seis años concurre al Campo Nº 5 de Villa Adelina.

El director general de Deportes, José María Goyanes, destaca que la prioridad del municipio es reconstruir los vínculos sociales en los chicos tras mucho tiempo de aislamiento y sedentarismo. “Es clave que puedan sociabilizar entre pares y tener actividades al aire libre con todos los cuidados”, señala.

La clase se divide en dos: por un lado un entrenamiento intensivo con las diferentes técnicas que requiere el stick (palo), cómo orientarse correctamente en los pases, y las distintas ejecuciones de conducción, lanzamientos, empujes, bloqueos, y pivotes, entre otras cosas. Y por otro, se juega un mini partido a toda intensidad.

La actividad tiene estrictos protocolos: al ingresar a cada predio, se toma la temperatura y se sanitizan las manos con alcohol en gel. Es obligatorio el uso de tapabocas, salvo al momento de practicar el deporte. Además, se desinfectan los elementos.

Las chicas que quieran sumarse a las clases de hockey se pueden comunicar telefónicamente al 4512-3357, o ingresar en la página web municipal.

(*) Tareas de poda para ganar luz y seguridad en las calles

En zonas de árboles añejos y de gran altura el Municipio de San Isidro realiza tareas correctivas para ganar luz y seguridad. El equipo de Espacio Público trabajó en la liberación de luminarias en los barrios Parque Aguirre (San Isidro) y Santa Rita (Boulogne).

En ambos sectores los trabajos se realizan con dos grúas de altura y una máquina chipeadora que en pocos minutos tritura las ramas reduciéndolas y limpiando rápidamente las calles.

“Estos trabajos son importantes, porque se logra una mejor iluminación algo que favorece a las cámaras de seguridad y además evita accidentes ya que una rama podrida se puede caer”, explicó el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín.

Estas tareas se realizan en aquellos barrios de arboleda añeja y de altura. “La idea es buscar un equilibrio en el crecimiento de estos árboles”, completó Leandro Martín.

(*) Renovación de pavimentos en Martínez

El Municipio de San Isidro continúa con el programa de mejoras y puesta en valor de la red vial de Martínez.

Recientemente se inició el bacheo de hormigón en Aramburu entre Sargento Cabral y San Lorenzo (770,34 m2); Aramburu y Pasaje Galileo (181,30 m2); Panamá entre Hipólito Yrigoyen y Vélez Sarsfield (568,32 m2); y Panamá entre Vélez Sarsfield y Santiago del Estero (672,09 m2).

En paralelo, siguen las obras en Dardo Rocha e Italia (185,26 m2) y en Saavedra y Ezpeleta (264,71 m2).

“La recuperación de arterias se ejecuta mediante el tendido de una calzada de hormigón rico de 22 cm, reforzada con malla de acero”, precisaron desde la Secretaria de Obras Públicas.

Ya finalizaron trabajos similares en la intersección de las calles Dardo Rocha y Rio de Janeiro (408 m2).

(*) Espacio de juegos para perros

San Isidro suma su segundo canil, un espacio exclusivo y acondicionado para la permanencia de las mascotas, en el Paseo de las Bicicletas en Dardo Rocha al 1100.

El lugar, con una superficie de 200 metros cuadrados, tendrá rejas perimetrales para que los perros puedan correr y jugar con la seguridad de que no salgan al parque ni crucen la Avenida de la Unidad Nacional. Para ello, el acceso tendrá un sistema de doble puerta de una hoja con cámara intermedia y sistema de cierre con gravedad para evitar la salida de los animales.

“Trabajamos constantemente para tener espacios públicos cada vez más completos para que toda la familia pueda disfrutar, incluidas las mascotas. Con estos sectores, más allá de la recreación, creamos lugares de convivencia para evitar cualquier conflicto entre vecinos”, destacó Leandro Martín Secretario de Espacio Público.

El nuevo canil está siendo construido en un sector especial para que no afecte la arboleda del lugar. Tendrá juegos de destreza para las mascotas, espacio de descanso para los dueños, nueva vegetación y luminarias.

(*) Travesía en kayak, una aventura que suma adeptos en puerto libre

Raúl Spanolli, de 68 años, se pone el salvavidas y sube a una embarcación pequeña, alargada y estrecha con proa y popa. Se lo nota algo nervioso al tomar la pala, pero enseguida escucha las indicaciones de un profesor y se tranquiliza. Empieza el balanceo rítmico de sus brazos y hombros, y sonríe al remar. Es su primera experiencia, por eso el escenario es la pileta de Puerto Libre, el centro de recreación de la tercera edad del Municipio de San Isidro.

“Siempre quise aprender a navegar en kayak y hoy pude cumplir mi sueño. Ojalá que pronto pueda salir de travesía por el Río de la Plata con mi hija y mi yerno”, expresa entre risas, Spanolli, vecino de Acassuso.

Al igual que él, muchos se suman a esta actividad que se realiza los lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 10:15. En primera instancia, el entrenamiento empieza en la pileta, donde agarran confianza, y se les enseña la técnica para remar y prevenir lesiones, como también tener una buena postura y estabilidad. Luego, salen al río con guardavidas y las medidas de seguridad necesarias para realizar esta actividad. Llegan a realizar hasta dos kilómetros de travesía.

“Si bien hace un tiempo que los adultos mayores pueden aprender kayak, en este verano la propuesta no para de sumar adeptos. Después de tanto tiempo de encierro, nos pone muy contentos que los abuelos puedan tener una vida al aire libre, social, deportiva, intelectual y afectiva”, señala Antonio de Pascua, director de la Tercera Edad de San Isidro.

Entre los beneficios de practicar kayak se destaca que mejora la salud mental, reduce los niveles de estrés, tonifica los músculos centrales, y aumenta la resistencia.

En el predio, hay protocolos especiales como un horario acotado entre las 9:00 y las 18:00 con un cupo limitado de personas. Al ingresar, se toma la temperatura y se sanitizan las manos. También hay lugares delineados que indican los espacios donde los adultos mayores pueden estar en grupos de cuatro personas, bajo el sistema de burbujas. Se respeta la distancia social y todas las actividades son al aire libre.

Enrique Salvatierra, de 72 años, que concurre hace más de 10 años a Puerto Libre, fue otro de los jubilados que se animó a aprender kayak. “Con mucha práctica en la pileta fui logrando el manejo del movimiento. Me encanta salir al río y estar en contacto con la naturaleza. En este lugar revivimos”, resume con un suspiro.

Además de aprender kayak, en la pileta hay diversas actividades como spinning acuático, aquagym, clases de natación y pileta libre.

