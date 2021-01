EFEMERIDES SEMANAL

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

(*) En Montevideo, Uruguay, un 19 de enero pero de 1851 fallece Esteban Echeverría

Perteneciente a la denominada Generación del 37 es autor de obras como Dogma Socialista, La cautiva y El matadero, entre otras.

Hijo de María Espinosa y del español José Domingo Echeverría. Estudió en el Colegio de Ciencias Morales. Fue dependiente en la casa comercial Lezica Hermanos.

En París realizó distintos cursos y adquirió una sólida cultura. Regresó en junio de 1830 y en 1831 se editaron sus primeros versos en diarios porteños.

En 1832 apareció anónimamente su poema Elvira, después los Consuelos en 1834 y sus Rimas en 1837, donde insertó La Cautiva. Fundó una sociedad secreta llamada Asociación de Mayo a la manera de la Joven Italia de Mazzini.

La Asociación tuvo filiales en las provincias de Córdoba, Tucumán y San Juan. Echeverría se dedicó a las tareas rurales en su estancia ‘Los Talas’ cerca de Luján emigrando a Uruguay a fines de 1840.

Inició estudios de sociología y economía americanas y de estética literaria. Significativo su Manual de Enseñanza Moral para las Escuelas Primarias de 1846.

Sus obras completas fueron compiladas por Juan María Gutiérrez en Buenos Aires.

(*) Combate de Paraguari o de Cerro Porteño

Fue un 19 de enero de 1811.

Paraguarí, a catorce leguas de Asunción, es un punto estratégico, porque cierra la entrada de los valles cercanos. Su costado derecho está resguardado por un tributario del río Paraguay, el Caañabé, y su costado izquierdo por una cadena de pantanos prácticamente imposibles de vadear.

Ahí se instala el ejército de Velasco, integrado por siete mil hombres. Las avanzadas están protegidas por dieciséis piezas de artillería fortificadas, ochiicentos infantes y dos divisiones de caballería bajo el mando directo de Velasco.

El grueso de las tropas paraguayas, en dos cuerpos, ocupa los pasos del Caañabé.

Fatalmente, Manuel Belgrano tendrá que encontrarse con este ejército, ya que Paraguarí obstaculiza su camino hasta Asunción. Entonces las tropas paraguayas al mando del gobernador español Bernardo Luis de Velasco y Huidobro y los generales paraguayos Fulgencio Yegros y Manuel Atanasio Cabañas derrotan a Manuel Belgrano.

Esta acción fue uno de los factores que permitió al Paraguay separarse de la influencia de esa junta lo que más tarde desembocaría en la Independencia del Paraguay.

Fue fundada en 1775 sobre una colina, por Agustín Fernando de Pinedo luego de la expulsión de los jesuitas del Paraguay. El 18 de agosto de 1960 se constituyó en distrito.

(*) 18 de enero, a 38 años del fallecimiento de Arturo Humberto Illia

Fue presidente de la República Argentina entre 1963 y 1966, derrocado por el golpe militar de Juan Carlos Onganía el 28 de junio. Había llegado a la primera magistratura con el 25% de los votos de la mano de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP)

Médico, político y referente de la Unión Cívica Radical, además de un ejemplo como dirigente político por su honestidad y honradez. Cordobes de nacimiento nació el 4 de agosto de 1900.

Por su labor profícua y desinteresada lo llamaban “El Apóstol de los pobres”. Fue senador provincial, vice gobernador y diputado nacional hasta 1952.

En la presidencia su primer acto de gobierno fue legalizar nuevamente al peronismo. A ello le siguieron transformaciones inimaginables en la Argentina de los años 60, adelantado a su tiempo, refundó YPF, rompió los contratos petroleros, promulgó la Ley del salario mínimo, vital y móvil, sanciono la Ley de abastecimiento, la Ley de hacienda de protección del ganado y la Ley Oñativia de medicamentos, con fuerte control de costos y caducidad de patentes y regalías, por último elevó el presupuesto de educación al mayor de la historia Argentina, un 23%.

La Sociedad Rural y la Unión Industrial se unieron para desestabilizarlo, lo lograron apoyados por el monopolio de prensa, la derecha reaccionaria y altos mandos militares.

Nunca cobró jubilación alguna, fue un ejemplo de honestidad y rectitud.

Falleció en Córdoba el 18 de enero de 1983 y sus restos se encuentran en el Panteón Radical del cementerio de La Recoleta

“Solo será justo nuestro orden social cuando los recursos humanos, unidos al avance técnico del país, permitan asegurar la satisfacción de las necesidades físicas y espirituales”, dijo.

Una vez le preguntaron si era difícil gobernar y él contestó: “No. Es muy fácil. Solo hay que ser honrado y cumplir con la Constitución”.

(*) 17 de enero de 2009: fallece Bobby Fisher, exiliado en Islandia

Bobby Fisher fue uno de los más grandes campeones de ajedrez de todos los tiempos. Nació en EE.UU. en 1943 y en 1958, cuando contaba con sólo 15 años, le fue otorgado el título de Gran Maestro Internacional, pero no sería hasta 1972 cuando protagonizó el “encuentro del siglo” el cual lo enfrentó al soviético Borís Spasski en un match que concitó mucho interés mundial, ya que en esa ocasión la Guerra Fría se disputó en un tablero. Fisher acabó con el reinado de los rusos en el ajedrez mundial y se convirtió en leyenda.

En algunas ciudades de los Estados Unidos miles de personas salieron a las calles a celebrar.

La victoria de aquel hombre difícil, inusual, indescriptible y, para la mayoría, genial, era su victoria. Días antes le habían preguntado si querría que lo recibiera el presidente Richard Nixon. Dijo que no lo sabía.

Y según los indicios, no lo sabía. A los 29 años, ya como campeón del mundo, no sabía qué hacer con su vida. No lo supo jamás. Había llegado a su meta, al objetivo más alto que alguien se podía imponer, y de ahí en adelante no había nada más. No lo hubo. Desde los seis años no había hecho otra cosa que jugar y pensar y repensar en términos e imágenes de ajedrez, y si hacía otra cosa, o la había hecho, era y fue por y para el ajedrez.

El mundo le había quedado pequeño. La victoria comenzaba a matarlo”.

Bobby Fisher fue una personalidad conflictiva que tuvo muchos problemas políticos con las autoridades de su propio país.

En el año 2014 se estrenó la película Pawn Sacrifice (La jugada maestra) la cual retrató la vida de este campeón, maestro y complejo hombre.

(*) El pasado 15 de enero recordamos que en 1944 un poderoso terremoto sacudió la provincia de San Juan

Fue a las 20.52 hs de la noche (hora local). Tuvo su epicentro a 20 km al norte de la ciudad capital en las proximidades de La Laja (departamento Albardón) y destruyó el 80 % de la ciudad.

Mi madre tenía diez años. Y lo vivió en carne propia.

La magnitud e intensidad, 9 grados de la escala de Mercali, fueron demasiado para las precarias construcciones de la época.

Las cifras de muertos y desaparecidos llegó a los 20.000. Al no quedar hospital en pie, los heridos eran atendidos en la calle. El estado movilizó al ejército, que asistió a las autoridades locales, en las tareas de alimentación de la población y remoción de escombros. La ciudad sitiada y se llegaba solo por vías del FFCC Belgrano. Las vías del FFCC San Martin desde Mendoza estaban dañadas.

El Ministerio de Bienestar Social movilizó a un centenar de agentes que censaron a los miles de niños que quedaron huérfanos. Al no existir ley de adopción, y ser la situación tan desesperante, muchos hermanos fueron separados sin saberlo. Los niños eran anotados directamente a sus nuevas familias.

La consecuencia directa del terremoto fue la creación del SIFEM (Sistema de Prevención de Catástrofes Naturales), el CONCAR (Consejo de Construcciones Antisísmicas y Reconstrucción) que en 1973 pasó a llamarse INPRES (Instituto de Prevención Sísmica). El plan de reconstrucción de San Juan fue el proyecto más ambicioso de la historia Argentina, incluyó un replanteo urbano total, todos los edificios públicos, infraestructura y desarrollos de viviendas con una nueva reglamentación anti sísmica.

Para poder hacer frente a semejante obra se aprobó la ley de subsidios. Las viviendas que quedaron en pie fueron derribadas, para que no quedaran construcciones que no cumplieran la nueva legislación.

