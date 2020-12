Se realizó el acto de distinción a la fuerza policial de José C. Paz

Por resolución ministerial este año se conmemoran 199° Años de la Creación Policía de la Provincia de Buenos Aires, considerándose como fecha el 24 de diciembre de 1821.

Por este motivo la Jefatura de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz y el Municipio distinguieron la labor policial en el distrito.

En la oportunidad, en representación del intendente municipal Mario Ishii, estuvo presente el Secretario de Acción Directa, Juan Pablo Mansilla; junto a las máximas autoridades policiales de la región, entregaron medallas, diplomas y placas al mérito por el esmero, dedicación, trayectoria y compromiso en la función policial del distrito.

El acto se llevó a cabo en el teatro municipal Cine Paz, acorde al protocolo COVID-19 dispuesto por los estamentos gubernamentales. En un acto emotivo junto a los familiares, se comenzó con la entrada de las banderas de ceremonia por parte de los abanderados oficiales Federico Alfaro y Natalia Almaraz de la Unidad de Policía de Prevención Local.

Asimismo, luego del himno y la bendición, ofreció unas cálidas palabras de bienvenida el Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Mayor Gabriel Alberto Diez y seguido se inició la entrega de las distinciones al personal policial, premios estímulo, destacados en su labor policial, al mérito en funciones de servicio, premios y menciones especiales como, por ejemplo, al Intendente municipal Mario Ishii por su continuo apoyo a la institución policial; fue recibido por el secretario Mansilla.

También hubo reconocimientos a los procedimientos destacados del año 2020, fueron otorgados a: Micaela Viviana Urbina, Jorge Iván Tevsic, Catalina Pérez Castaño y José Adrián Herrera, todos ellos pertenecientes al Comando Patrulla.

Y uno de los momentos más emotivos fueron los premios a la trayectoria, con 3 efectivos: Marcelo Mario Rodríguez, Lucas Roberto Azcona (ambos de la Jefatura de la Estación de Policía Departamental de Seguridad JCP) y Juan Raúl Urrutte (Comisaría 2° Frino). Ellos han entregado más de 32 años de sus vidas al servicio exclusivo en pos de la seguridad y bienestar de los vecinos paceños. La entrega fue sorpresiva y honorífica ya que, en el mismo momento del acto protocolar, se enteraron de su distinción.

Estuvieron presentes el Superintendente de Seguridad Región (AMBA) Norte II, Comisario Mayor Cristian Luciano Guillén; el Jefe de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Mayor Gabriel Alberto Diez; Jefe Superior de la Estación de Policía Departamental de Seguridad José C. Paz, Comisario Inspector Guillermo García; el Jefe del Comando Patrulla José C. Paz, Comisario Roberto Carlos Cherey; el Jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local José C. Paz, Subcomisario Mario Eleuterio Oscar Villares; la Jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia José C. Paz, Comisario Noemí Ibáñez; el Titular de la Comisaría 1°, Comisario Pedro Germán Formanowicz; Titular Comisaría 2°, Comisario Eduardo Mario Donadío; Titular Comisaría 3°, Comisario César Daniel Melgar y el Director de la Escuela Juan Vucetich Sede José C. Paz, Comisario Maximiliano Mario Suzuki. Además estuvo presente el párroco de la Parroquia San José Obrero, P. José Luis Vendramin, quien fue el encargado de bendecir los premios que se hicieron entrega en la ceremonia.

Del gabinete municipal el Secretario de Acción Directa, Pablo Mansilla; el Diputado Provincial, José Pérez; el Secretario de Seguridad Comisario Inspector (R. A.) Oscar Cadel; el Secretario de Deportes, Rodolfo Pino; el Subsecretario de Seguridad, Comisario Inspector (R. A.), Gustavo Iglesias; el Coordinador General del Foro de Seguridad, José Rolando Villegas e integrantes del equipo del Centro de Operaciones Municipal (C.O.M.).

Premios Estímulo (43 diplomas), Premios al Mérito (12 diplomas), Premios y Menciones especiales (4 medallas y diplomas), premio a la Trayectoria Policial (3 medallas y diplomas), Premios al Estímulo y Mérito a la Patrulla Urbana Municipal y C.O.M. (10 medallas y 16 diplomas).

