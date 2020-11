Repudian los hechos de violencia a una iglesia

Lo hizo la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Latino, en un comunicado que nos ha llegado a éste medio. El mismo dice lo siguiente:

“La Metropolia de la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado Latino lamenta los hechos y solidariza con los hermanos Franciscanos y la comunidad de fieles católicos en El Bolsón – Río Negro – Argentina”.

Ningún tipo de violencia, ni en los reclamos ni en las respuestas a los mismos, no es nunca, ni lo será, una solución, sino un agravamiento de los conflictos existentes. La primera víctima de la violencia es la paz y la concordia entre las personas (comunicado del Obispado de Bariloche del 26 de noviembre de 2017).

Solicitamos que el Estado Argentino asuma urgente la responsabilidad que le corresponde, de solucionar los conflictos que surgen de los reclamos de los Pueblos Originarios, que aparecen en muchos lugares del territorio nacional, no solo en la Patagonia, reconociendo, en los casos que así correspondiere, los derechos legítimos, diferenciándolos de los que pudieran no serlo y poniendo en movimiento inmediatamente, los mecanismos legales para que esos derechos legítimos puedan efectivamente ejercerse.

Es la añeja renuencia del Estado Nacional a cumplir con ésta responsabilidad, la permanente promotora de los conflictos que todos los días crecen y se intensifican.

Ello implica, necesariamente, la implementación de la Ley 26.160.

Creemos en el dialogo, como constructor de puentes, que acerca posiciones, permite el mutuo conocimiento y la compresión de las diversas posturas (Com. del Obispado de Bariloche 26/11/17)”

Pedimos Justicia

Por: Carlos Victor Zalazar

Foto: El Día

