Resumen de Noticias Locales,  aquí:

Síntesis informativa de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz

TIGRE

(*) Tigre conmemoró los 200 años del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas

El intendente Julio Zamora encabezó el acto, realizado en el playón de la Estación de Trenes del distrito. Desde allí acompañó el reclamo del Gobierno Nacional por la soberanía de las islas. La iniciativa se replicó en diversos puntos del país.

El acto inició con la entonación de las estrofas de la canción “Aurora” y el izamiento de la Bandera Nacional en el mástil de la estación de trenes. Luego, autoridades municipales y representantes de asociaciones de ex combatientes se dirigieron a Paseo Victorica y Tedín, y a Paseo Lavalle, donde se encuentran una placa homenaje a ex combatientes por el “Día de la máxima resistencia” y una placa en homenaje a los caídos, respectivamente.

(*) Cambios en el gabinete de Tigre

El Municipio de Tigre informa que Ximena Guzmán fue designada como nueva secretaria de Protección Ciudadana. También fue nombrado Renso Heredia a cargo de la Subsecretaría de Educación.

Guzmán venía desempeñándose hasta ahora como subsecretaria de Tránsito de Tigre. Previamente fue directora general de Promoción y Fortalecimiento Familiar y directora de Asentamientos y Barrios Populares.

Por su parte, Renso Heredia viene de ejercer durante varios años como director del Centro Universitario Tigre.

(*) Llega a Tigre el 1° Festival Folclórico Internacional en formato virtual

El intendente Julio Zamora acompañó al director del Ballet de Arte Folclórico Argentino, Miguel Angel Saravia, en la presentación del evento en el Museo de Arte Tigre. Comenzará el 14 y 15 de noviembre a las 20 hs en el Teatro Municipal Pepe Soriano y se extenderá durante noviembre y diciembre. Los vecinos podrán disfrutarlo de forma gratuita, a través del Facebook de Cultura Tigre; además con transmisión vía streaming y a través del Facebook y Youtube de Saravia.

El 14 y domingo 15 de noviembre desde las 20 hs con la presentación de ballets nacionales, mientras que el 21 y 22 de noviembre harán lo propio las agrupaciones internacionales y el 19 y 20 de diciembre, cerrarán los grupos bonaerenses. La iniciativa cuenta con el apoyo del Municipio, la Fundación Diarc, el Consejo Internacional de la Danza (CID) y la Cámara Comercial e Industrial de Tigre (CACIT).

(*) Julio Zamora junto a Inés Arrondo: “La gestión asociada entre Municipio, Provincia y Nación fortalecerá las políticas deportivase”

En el Polideportivo N°18 Bernardo “Ñato” Errecart en Benavídez, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la secretaria de Deportes de la Nación, Inés Arrondo, dialogaron con representantes de clubes de distintas disciplinas deportivas para interiorizarse de su situación durante la pandemia. Se puntualizó en la infraestructura deportiva local, la tarea social que desarrollan y la puesta a punto de la Pista Nacional de Remo. Además, recorrieron las instalaciones del polideportivo, en un encuentro que contó con la presencia del jefe del bloque del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, el legislador Claudio Ferreño.

“Tuvimos una reunión muy productiva con Inés Arrondo donde pudimos contarle sobre la infraestructura que tenemos en Tigre con 18 polideportivos, 17 piletas climatizadas y más de 30 mil chicos y chicas que disfrutaban de estas instalaciones hasta antes que empezara la pandemia; ahora estamos en una etapa de normalización. Tenemos claro que la gestión asociada entre Municipio, Provincia y Nación fortalecerá las políticas deportivas de Tigre”, sostuvo Zamora y agregó: “Pudimos escuchar a representantes de diversos clubes deportivos del distrito, para interiorizarnos de sus necesidades en este contexto de pandemia y tender la mano del Municipio en lo que haga falta”.

El jefe comunal también señaló: “También le transmitimos a Inés un anhelo que tenemos todos los vecinos de Tigre, que es el saneamiento del Río Reconquista y la puesta a punto de la Pista Nacional de Remo. Seguramente a partir de aquí vamos a continuar trabajando juntos para cumplir ese sueño”.

Luego de recorrer las instalaciones del polideportivo ubicado en el barrio La Mascota, las autoridades se reunieron con representantes de los clubes Caza y Pesca; 12 de Octubre; Regatas La Marina; Regatas Teutonia; Vito Dumas; Tigre Rugby Club; Unión y Fuerza Tigre Juniors; Puerreydón; Hispano Argentino y la Asociación Atlética El Talar, entre otros.

El polideportivo del barrio La Mascota -construido íntegramente con fondos municipales e inaugurado a principios del 2019- cuenta con una superficie de 18.678 m2, un salón de usos múltiples con parrillas, playón deportivo, canchas de fútbol, vestuarios y pileta semiolímpica climatizada. Es un espacio donde los vecinos y vecinas pueden practicar disciplinas como natación, fútbol, vóley, básquet y gimnasia artística, entre otras.

JOSE C. PAZ



(*) La Universidad paceña amplía su oferta formativa

La UNPAZ (Universidad Nacional de José C. Paz), por aprobación unánime del Consejo Superior, amplía su oferta formativa con la creación de seis nuevas carreras para el ciclo lectivo 2021. Se trata de tres profesorados, una tecnicatura y dos licenciaturas; estas últimas, además, complementan los trayectos formativos de tecnicaturas ya existentes dentro de las carreras que se ofrecen. Son trayectos formativos que colaboran con el desarrollo local, centrados en las demandas profesionales educativas y de vinculación tecnológica de la región.

La nueva oferta, contempla licenciaturas -que a su vez complementan parte de la oferta ya existente-, profesorados y una tecnicatura; cada una permitirá obtener títulos que apuntan a cubrir la demanda profesional en áreas vacantes y necesarias.

“Esta ampliación de la oferta académica da cuenta de que el proyecto universitario de la UNPAZ no se detiene y que sigue pensando en avanzar y generar cada vez más propuestas para su comunidad”, expresó el rector Darío Kusinsky en la apertura de la sesión del Consejo Superior.

Asimismo, explicó que “la idea de trabajar con profesorados tiene mucho que ver con un sentido histórico de la UNPAZ, que entiende la Educación Superior como parte de un sistema educativo, pensando en cómo la universidad puede fortalecerlo, a partir de un estudio que reconoce áreas de vacancia”. En cuanto a las dos nuevas licenciaturas en industrias culturales, las mismas buscan complementar la formación de pregrado correspondiente a las tecnicaturas en Producción de Medios Audiovisuales y Producción y Diseño de Videojuegos.

En cuanto a la nueva Tecnicatura en Informática y Tecnología Industrial, Kusinsky detalló que forma parte de una línea de trabajo que se viene desarrollando en la UNPAZ, en torno a las carreras que se generan en función de la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su aplicación en distintos ámbitos.

A las carreras entre las que puede optar la comunidad, se suman: Tecnicatura Universitaria en Informática y Tecnología Industrial. Profesorado Universitario de Educación Especial con Orientación en ciegos y disminuidas visuales. Profesorado Universitario de Educación Especial con Orientación en sordos e hipoacúsicos. Profesorado Universitario de Inglés, Licenciatura en Producción y Desarrollo de Videojuegos. Y Licenciatura en Producción y Gestión Audiovisual.

Quienes quieran cursar algunas de estas carreras en la UNPAZ, podrán inscribirse del 9 de noviembre al 18 de diciembre de 2020 a través del sitio web. Para el ingreso a las carreras es necesario cursar el Ciclo de Inicio Universitario (CIU). El CIU se cursa en el primer cuatrimestre, y las asignaturas de primer año inician en el segundo cuatrimestre del ciclo 20.

(*) Entregan netbooks a alumnos de José C. Paz

El intendente Mario Ishii junto al ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, entregaron hoy las netbooks a los alumnos del 4to. año del ciclo superior de la escuela Tecnica superior número tres. Los equipos, que alcanzará a más de 1700 alumnos de José C. Paz posibilitan el acceso a la tecnología a estudiantes y reducir la brecha digital.

Las netbooks que contienen información con recursos pedagógicos, podrán ser utilizadas para la plataforma digital Seguimos Educando, una de las herramientas creadas desde el Estado Nacional para sostener la continuidad pedagógica durante la pandemia de manera on y off line.

VICENTE LOPEZ

(*) Intensifican los operativos de desinfección en barrios y vía pública

Diariamente se realizan trabajos de desinfección en las principales arterias y en las localidades de Vicente López desde el comienzo de la cuarentena. También se intervienen zonas comerciales.

Enfocados en los principales puntos de tránsito de personas, el equipo municipal de Higiene Urbana realiza todas las semanas operativos de desinfección de vía pública.

Los operativos consisten en la limpieza de los espacios con una mochila sanitizante que contiene hipoclorito de sodio, desinfectando los espacios para lograr tener un mayor alcance en áreas más complejas.

Vicente López cuenta con 4 equipos de desinfección: 3 de ellos realizan el recorrido diurno, ocupándose de la desinfección de los centros comerciales, del Metrobús, estaciones de tren, terminales, paradas de colectivos, y veredas. El cuarto, dependiente de Transportes Olivos, realiza el recorrido nocturno, que abarca toda la parte de infraestructura de Salud a lo largo del municipio.

(*) Nuevos protocolos para continuar con la actividad deportiva

El intendente de Vicente López Jorge Macri, visitó una de las clases para ver cómo están funcionando los protocolos y expresó: “Nos pone muy contentos que este y tantos otros espacios abiertos del municipio se hayan vuelto a llenar de vida y de personas que se acercan a practicar los deportes que más les gustan”.

Por el momento solo 12 vecinos pueden participar de cada clase e ir rotando, con inscripción previa. Las mismas están habilitadas para los usuarios de la Secretaría, y se realizan por mail a [email protected] el jueves anterior a la semana deseada.

En cuanto a los protocolos, el espacio está dividido en cuadrados delimitados por conos, que se encuentran separados entre sí, de forma que no haya cercanía entre participantes.

Además, antes de ingresar, se les toma la temperatura, se los higieniza y se les pide que no se saquen el barbijo/ tapabocas hasta el inicio de la clase.

Asimismo, se están terminando de habilitar las canchas de fútbol 5 de Campo 1, para usar ese espacio municipal con una oferta similar de clases.

Acompañó al intendente en su recorrida, el secretario de Deportes, Fabian Turnes.

SAN ISIDRO

(*) La primera escuela pública que abre en Provincia está en San Isidro y es municipal

Tras recibir la aprobación del gobierno bonaerense, el 9 de noviembre, San Isidro reabrirá la Escuela Municipal Malvinas Argentinas para realizar actividades de revinculación escolar con estudiantes de sexto año de primaria y secundaria. Sucederá tras ocho meses de suspensión de clases.

En rigor, el regreso de estos alumnos no será exactamente bajo el formato de las clases habituales, sino para que participen de actividades no escolares, recreativas y voluntarias. Según informó la Directora General de Educación del Municipio, Marisol Reigosa, “serán instancias de reencuentro, que incluirán reflexiones sobre la pandemia, el cuidado del cuerpo y de la salud, tareas de revinculación y otras sobre la emocionalidad dañada durante los meses de aislamiento”.

Desde el área de Educación del municipio precisaron también que en el caso de la primaria se pondrá el foco en actividades pedagógicas como analizar qué les resultó más fácil y más difícil en la etapa de aislamiento. También realizarán infografías, gigantografías y carteles con palabras que representen la situación actual. Y además, reflexionarán sobre la importancia de volver a la escuela.

Mientras que para los estudiantes de secundaria indicaron que habrá simulaciones de juegos y roles; los alumnos escucharán música y utilizarán esas letras para recitar poesía, pasar a prosa y cambiar la rima. Habrá rondas de lecturas y se hablará sobre los videos más vistos durante el confinamiento.

También aclararon que en todos los casos la asistencia es optativa. La escuela proveerá los elementos de higiene y cuidado personal (alcohol en gel, líquido y repelente).

Los pupitres se desplegarán en rondas en el patio y en grupos de no más de diez alumnos. Los encuentros se producirán bajo una burbuja estricta.

De esta manera, volverán unos 53 estudiantes de primaria y 40 de la secundaria. Cada grupo podrá asistir una vez por semana, en turnos de una hora y media, previendo media hora entre turno y turno para limpieza y desinfección.

perdido, con la intención de bajar los niveles de ansiedad e incertidumbre propios de la situación actual”.

(*) Más pavimentos renovados en Villa Adelina y Boulogne

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, estuvo en Boulogne, una de las localidades donde el Municipio y Nación avanzan en el plan de bacheo y repavimentación que abarca 32 mil metros cuadrados que representan unas 50 cuadras nuevas en el sector comprendido entre Acceso Norte, Ramal Campana, Uruguay, Sarratea, Amancio Alcorta y Paraná.

Como complemento a esta puesta en valor de calles en Villa Adelina y Boulogne, ahora el Municipio anunció que también renovarán las conexiones domiciliares de la red de agua.

“El plan se realiza en zonas en las que se hicieron muchas obras y hubo cuadras que se deterioraron por el desvió del tránsito pesado cuando se hizo la gran obra de Sarratea (repavimentación, ensanche y túnel) por ejemplo”, explicó Posse, desde Plácido Marín y 14 de julio.

La repavimentación se ejecuta mediante el tendido de una base de hormigón simple de 12 centímetros de espesor y una calzada de hormigón rico de 18 centímetros reforzada con malla de acero. En los casos necesarios se realizará también el saneamiento del sector con suelo seleccionado.

Las obras licitadas y ejecutadas por el Municipio de San Isidro se realizan en el marco del Programa “Argentina Hace” con fondos del Ministerio de Infraestructura de la Nación. La puesta en valor de estas arterias comprende una inversión de 251.000.000 de pesos en mejora de la infraestructura urbana del Municipio.

¿Dónde?: Zona 1, Camino Real Morón, Sarratea, Camino del Buen Ayre y Colectora Panamericana. Zona 2, Camino Real Morón, Sarratea, Sáenz y Bernardo de Irigoyen.

Zona 3, Camino Real Morón, Cura Allievi, Av. Avelino Rolón e Irigoyen. Zona 4: Sarratea, Alcorta, Thames, Yerbal, Av. Rolón, y Sáenz. Zona 5, Alcorta, Drago, Yerbal y Thames. Zona 6: Alcorta, Drago, Yerbal y Paraná.

(*) Habilitan canchas de fútbol en San Isidro

El Municipio de San Isidro habilitó la actividad deportiva dentro de las canchas de fútbol, únicamente con un formato de juego de dos equipos de cinco jugadores, sin visitantes ni suplentes.

Los turnos se podrán realizar de lunes a viernes, de 9 hs a 22 (último a las 21), y sábados y domingos, de 9 a 20 (último a las 19). No podrán superar los 60 minutos, considerando que el partido dure 45-50 minutos, y otros 10-15 para limpieza y desinfección. Se deberá respetar un estricto protocolo sanitario que establece principalmente: Ingreso y egreso de las instalaciones, sin generar aglomeración de gente. Ingreso limitado del público basado en la cantidad de canchas que posea el establecimiento, sin permitir el ingreso de espectadores. En caso de que quienes jueguen sean menores de edad, podrán concurrir acompañados por alguno de sus padres o tutor responsable. No se permitirán los terceros tiempos, los establecimientos deberán informar a los jugadores que retomarán la actividad bajo el enfoque “Entrar- Jugar- Salir”. Cumplimiento de normas de higiene: lavado de manos frecuente, uso de tapabocas, distanciamiento social, ventilación de ambientes. Aquellos casos en los que se cuente con más de una cancha, y se jueguen partidos de fútbol en simultáneo, se tratará de que no jueguen en canchas linderas. Los baños sólo deberán estar disponibles para el uso sanitario específico, debiendo anularse el uso de los vestuarios y duchas. Desinfección de elementos que puedan ser utilizados en un receso (sillas, bancos, etc.).

No se permitirán los campeonatos de cualquier tipo de categoría ni torneos, sólo se podrán hacer prácticas o partidos de modo recreativo. Para ver el protocolo completo ingresar a: https://www.sanisidro.gob.ar/habilitaciones-en-cuarentena

SAN FERNANDO

(*) Los sanfernandinos ya disfrutan de las actividades al aire libre con protocolos en los Polideportivos

Los Polideportivos municipales de San Fernando volvieron a llenarse de la energía de los vecinos que retomaron las actividades en espacios abiertos, con reserva de turnos y protocolos para cuidarse del coronavirus.

La Subsecretaria de Deportes, Ana Aused, supervisó el inicio de estas actividades y comentó: “Se habilitaron todas las actividades que se realizan al aire libre. Los Polideportivos están abiertos para personas mayores de 14 años con preparación física deportiva y clases de salón -Ritmos Latinos, Yoga, Pilates, Aerobox, Gimnasia Aeróbica y otras-, las escuelitas de Tenis y de Patín a partir de los 8 años, y pronto abriremos otras más”.

Aused explicó que cada ingresante al Polideportivo tiene que completar una declaración jurada y, una vez que la presenta, al ingreso se le toma la temperatura, se le recuerda el uso de alcohol, y no se pueden compartir espacios. Las actividades están programadas y diseñadas para que tengan bastante distancia interpersonal, todos cumpliendo las normas.

Concluyó además destacando la continuidad de las redes sociales ‘SanFer Entrena en Casa’, en Facebook; y @SanFerEntrenaEnCasa en Instagram, con las clases virtuales de la tarde, y también las actividades de Adultos Mayores.

Los sanfernandinos que deseen inscribirse deben comunicarse con el Polideportivo más cercano a su domicilio y consultar por teléfono, e-mail o redes sociales para conocer cuáles son las prácticas habilitadas con sus días, horarios y requisitos.

(*) El Centro Universitario de San Fernando abrió inscripciones para cursadas virtuales de Arte, Arquitectura Naval y Ciencia y Tecnología

El Centro Universitario Municipal (CUM) de San Fernando, continúa ofreciendo a todos los vecinos la posibilidad de cursar diversas carreras con clases presenciales en modalidad virtual, mediante convenios realizados por el Municipio con las Universidades Nacional de Quilmes y Nacional del Arte (UNA).

Así, se encuentra abierta la preinscripción 2021 para la carrera de Arquitectura Naval (4 años) y la Diplomatura en Ciencia y Tecnología (2 años y medio), dictadas por la Universidad Nacional de Quilmes, a través de la página web www.unq.edu.ar en el banner de ‘Preinscripción 2021’ o buscando más información en la pestaña de alumno “ingresante”, registrarse en el sistema y completar online el formulario, anexando fotocopia de DNI y título secundario, o constancia de título en trámite o de estar terminando el colegio.

Asimismo, a partir del 19 de noviembre se abrirá la inscripción 2021 para las 6 licenciaturas de Artes Visuales que dicta la UNA (Universidad Nacional del Arte): Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, Artes del Fuego (Cerámica), Restauración y Arte, con una duración de 4 años. Para anotarse, ingresar a la página web www.una.edu.ar en el banner de ‘Preinscripción 2021’ o buscar la pestaña “ingresantes”, registrarse en el sistema y completar online el formulario.

Para todas las carreras mencionadas, los requisitos generales son: terminalidad secundaria, fotocopia de DNI, dos (2) fotografías tipo carnet, y completar la planilla on line.

Para cualquier consulta, llamar al 4575 3261 (Centro Universitario Municipal San Fernando), de 8 a 16 hs. o por mail a [email protected]

MALVINAS ARGENTINAS

(*) Nardini y Federico Otermin recorrieron la planta de Weber Saint-Gobain

(Fuente: Infoban) El intendente de Malvinas Argentinas Leonardo Nardini, recorrió junto a Federico Otermin, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la sede de la Planta industrial de Weber y Saint-Gobain, ubicada en la localidad de Tortuguitas.

Como referentes de la compañía, estuvieron: Macarena Ramírez, responsable de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Saint-Gobain; Yanina Balboa, directora de Recursos Humanos; Fabián García, director de Weber Megaflex; y Mariano Bo, CEO de Saint-Gobain Argentina, Chile y Perú.

Nardini dijo: “Esta empresa multinacional de capitales franceses tiene una historia muy importante de inversión en la Provincia de Buenos Aires por encontrarse en distintos distritos, como por ejemplo Lomas de Zamora, Florencio Varela y Campana. El grupo genera recursos para la Argentina, con lo cual también genera trabajo para nuestra gente, siendo parte de lo que estamos viendo hoy, el gran trabajo que tiene el grupo Saint-Gobain acá en Malvinas Argentinas, y obviamente en la provincia”.

La firma Weber es líder mundial en soluciones para la construcción y renovación, con más de veinte años de presencia en el país. Y Saint-Gobain, desarrolla, fabrica y comercializa materiales y soluciones para edificios, transportes, infraestructuras y aplicaciones industriales, desde hace ochenta años en la Argentina.

Federico Otermin, por su parte, afirmó: “Estamos convencidos de que la producción es absolutamente fundamental para generar trabajo de calidad para los argentinos y las argentinas, y para poder poner a nuestro país de pie”. “Para continuar poniendo a la provincia en marcha necesitamos un sector productivo pujante, diversificado y extendido que genere empleo de calidad, con políticas de defensa de la industria sobre la base de una economía estructuralmente integrada. Ese es el modelo que promueve Axel (Kicillof), en articulación con Alberto (Fernández) en la Nación, con Leo Nardini, las y los intendentes de los 135 Municipios”.

El jefe comunal, agradeció a Otermin por su presencia y agregó: “Recorrer nuestro Polo Industrial con nuestro presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, que es un amigo y que generacionalmente compartimos la misma mirada de querer tener un país mejor, hacia adelante y en marcha, me pone muy contento. Siempre estamos articulando el trabajo, con una perspectiva joven, pensando en un país a largo plazo”.

(*) El Intendente visitó la planta de Metalúrgica Del Viso

(Fuente: Aquí a Noticia). La empresa líder en Argentina y en América Latina, se especializa en autopartes metálicas y tanques de combustible.

Con el compromiso de fortalecer el vínculo con la industria, la visita se llevó a cabo junto al secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación, y al dueño de la fábrica.

La Planta Metalúrgica Del Viso S. A., ubicada dentro del Parque Industrial de Tortuguitas, recibió la visita del intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini. Acompañado por el secretario de la PyME y Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, y el dueño de la metalúrgica, Héctor Mosquera, recorrió la empresa que se encuentra en Malvinas Argentinas desde el año 1978.

El jefe comunal dijo: “Se trata del trabajo de capitales argentinos, la Metalúrgica Del Viso apuesta desde hace muchísimos años acá en Malvinas Argentinas y genera trabajo para los vecinos”. Y puntualizó: “En estos momentos, hay que generar empleo y reactivar la economía, como dice nuestro presidente Alberto Fernández, y son precisamente los empresarios PyMEs los que apuestan al país. Es con el trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y Municipio, que se pone a la Argentina de pie, empujando todos hacia el mismo lado”.

La Metalúrgica Del Viso cuenta con cincuenta empleados y un parque de maquinarias y moldes invalorables. Tiene presencia en Latinoamérica, España, Italia y Portugal, entre otros países. Guillermo Merediz, secretario de la PyME y los Emprendedores de la Nación, manifestó: “Esta PyME es un ejemplo de la fortaleza de nuestra industria y de las capacidades de nuestras empresarias y empresarios. Nos contaba el intendente que se instalaron diez empresas en el distrito, demostrando que en Argentina hay muchas oportunidades. El desafío es seguir adelante con este trabajo articulado junto al Municipio y la Provincia, que es lo que nos va a permitir poner en marcha el país”.

(*) Comenzó el Plan Maestro de Arbolado Público en Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, plantó los primeros árboles del Plan Maestro de Arbolado Público, que tiene como objetivo plantar 4.000 nuevos árboles en todas las localidades del distrito.

El jefe comunal afirmó: “Este Programa de Arbolado Público, parte del Programa de Sustentabilidad y de Ecología que queremos llevar adelante, arranca ahora en noviembre y va a terminar en mayo del año que viene, porque cada árbol tiene una estación y un momento determinado para ser plantado. El objetivo es colaborar, dado que en muchas partes del país prenden fuego los campos, vulneran el medio ambiente y esas consecuencias las van a pagar las generaciones futuras”.

Nardini plantó los primeros ejemplares junto a vecinos del distrito, en este caso, del corredor Darragueira en la localidad de Los Polvorines.

“Hoy estamos plantando Jacaranda pero tenemos muchos más. Empezamos en Los Polvorines pero lo vamos a hacer en todas las localidades. Hoy nuestros concejales del Frente de Todos, a través de la concejal Sol Jimenez, presentan un proyecto para que en Argentina se planten un millón de árboles. Y nosotros queríamos empezar con el ejemplo, así que estamos haciendo la apertura del programa en este corredor”, aseguró el intendente.

Este Plan Maestro trae beneficios ambientales, sociales y económicos. Además permite que las familias vivan en una comunidad sostenible y disfruten de un entorno sano respetando el medio ambiente.

