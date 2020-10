Dos reflexiones acerca de la problemática de la inseguridad

Escribe: Dr. Juan J. Carrasco (*)

Robos en Nordelta

La ola de inseguridad que nos afecta, no parece detenerse. Ni los barrios privados se encuentran ajenos a ésta problemática. Recientemente, uno de los miembros de mi familia ha resultado víctima de un delito contra la propiedad. Y, lo más lamentable del caso es que el o los autores del hecho serían vecinos del lugar. La mimetización del delincuente con el vecindario, hace más complicada aún la situación. Estos hechos vienen repitiéndose invariablemente en los mismos lugares y con idéntico “modus operandi”. Evidentemente, hay una falla en el sistema de seguridad interno de cada barrio. Las personas que se han radicado en éstos lugares buscan tranquilidad, calma y seguridad. Y, mi única forma de colaborar con ellas, es a través de ésta nota. Para que sus habitantes tomen conocimiento de los hechos, porque la información constituye un medio importante en la lucha contra la inseguridad. Asimismo, denuncien el hecho a las autoridades respectivas en caso de resultar damnificados.

¿Es tiempo de justicieros?

Toda causa tiene, indefectiblemente, un efecto. En los últimos años ha hecho su aparición en ésta geografía nacional, la figura del “Justiciero”. Y la pregunta es obvia: ¿Porqué se ha producido éste fenómeno social?

Entiendo que por una sola razón: el estrepitoso, absoluto y escandaloso fracaso que hay en materia de seguridad. La gente no se torna justiciera por gusto o vocación, lo hace por necesidad y obligación. Nadie nace “Justiciero”, se hace “Justiciero” por las circunstancias que le toca vivir. La población se cansó, se hartó, se hastío de pedir seguridad y justicia en ésas suplicantes marchas de protesta. Las soluciones no llegan. En verdad, el auténtico responsable del surgimiento y proliferación de éstos actores involuntarios es la justicia argentina. Sin embargo, se rasga las vestiduras ante los hechos consumados y termina persiguiendo a los que se defienden, como si fuesen los generadores de la tragedia. En realidad, son actores terciarios del drama. Pero se los juzga como principales, sin tener en cuenta que muchos de ellos carecen del mínimo conocimiento legal.

Dentro de su ignorancia, se defienden como pueden, aún a costa de las consecuencias. Me pregunto: ¿Qué obligación tiene alguien de saber algo que nunca le enseñaron? Si en ésta sociedad reinara la seguridad, la justicia y el órden, el “Justiciero” no tendría razón de ser. El mismo es producto de un justicia fallida, ausente, y cómplice. Que se entienda bien: No estoy haciendo una defensa de éstas personas. Tampoco las acuso, y menos aún puedo juzgarlas. Sólo describo objetivamente la realidad caótica en que vivimos. Y dentro de éste gran desorden establecido, las entiendo perfectamente.

Para terminar con los efectos nocivos de algo, imperiosamente hay que eliminar sus causas. El día que se acaben los delincuentes y malhechores, ese mismo día se terminarán los “Justicieros y Vengadores”. Resulta muy peligroso el abandono hacia la gente, que eleva a éstos ciudadanos a la categoría de paladines populares. La gente se ve a sí misma en la figura del Justiciero. Por eso lo admira, lo reconoce, lo pondera y lo justifica. Y si no, veamos lo que sucede en los Juicios por Jurados. Invariablemente, salen absueltos por unanimidad. Es una realidad que se está arraigando y consolidando en nuestro medio jurídico y social. Creo que el Estado, ya mismo, debería promover una legislación procesal y penal acorde a los tiempos que corren. Y luego, instruir correctamente a los ciudadanos en el derecho a la defensa propia, facilitándole todos los medios necesarios para ese cometido y así terminar con los excesos y las injusticias. De lo contrario, estaremos bajo una verdadera pandemia de “Justicieros” actuando en nombre propio, donde ya nadie, absolutamente nadie podrá parar sus imponderables efectos.

(*) Ex Director de Seguridad, distrito de Tigre

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...