Vicente López presenta un ciclo de películas sobre cambio climático

De manera virtual, los vecinos disfrutarán la obra de destacados cineastas, documentales exclusivos y films proyectados en todo el mundo. Todo el material disponible en la web de Lumiton. Esta semana, las producciones tendrán un foco particular: Crisis climática

En esta oportunidad, las películas del ciclo retratan las historias y experiencias de lucha que diversas comunidades a nivel global atraviesan en pos de frenar o resistir ante los nocivos efectos del cambio medioambiental. Es una actividad en conjunto con el Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA), Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (DICDH) y el Instituto Multimedia DerHumALC.

Con el objetivo de brindar entretenimiento de calidad para todos los vecinos, la comuna comparte las diferentes propuestas de Vecine Vecine, York en Escena y Sesiones en la Casona, que todas las semanas se renuevan en la plataforma www.lumiton.com.ar.

Compartimos la agenda de los próximos días, de eventos y obras artísticas.

Mañana,

Este jueves, desde las 19 hs, el Cine y el Teatro serán tema de charla con Lucy Patané. La compositora, multi – instrumentista, cantante y productora artística, dialogará sobre los distintos enfoques, aproximaciones y experiencias a la hora de musicalizar Cine o Teatro. Con la moderación de Pedro Bulgakov, Lumiton invita a participar de este encuentro virtual con un foco particular. Lucy contará sobre sus propios medios y especializaciones, sus técnicas, estudios y experiencias para acercarse a este tipo de arte, respondiendo preguntas del público y mostrando fragmentos de sus obras. La actividad requiere inscripción previa en [email protected]

Continuando con la temática medioambiental, la plataforma audiovisual de Vicente López presenta El Limbo Climático. Un documental, dirigido por Elena Brunello, Paolo Caselli y Francesco Ferri, que explora la conexión entre el cambio climático y las migraciones. Muchos informes advierten que el cambio climático, los desastres naturales y la escasez de comida y agua forzarán a millones de personas a abandonar sus países de origen. Se estima que, para 2050, habrá 300 millones de refugiados que habrán migrado por este motivo. Se los llama “refugiados climáticos”.

Desde casa, la cultura sigue con The Curse of Abundance, una producción, dirigida por Ewa Ewart, que apunta a mostrar los esfuerzos ecuatorianos por salvar el ecosistema del país. En 2017, Ecuador propuso la osada iniciativa de dejar parte de sus reservas de petróleo de la Amazonía en el suelo a cambio de compensación monetaria por parte de la comunidad internacional. Fue una idea revolucionaria para salvar uno de los ecosistemas más vitales de la Tierra y a dos tribus indígenas aisladas. En The Curse of Abundance sale a la luz por primera vez el drama detrás del frustrado proyecto Yasuni, que tuvo repercusiones tanto a nivel local como internacional.

