El Municipio de Malvinas Argentinas será pionero en la formación de cirujanos bariátricos

Junto a la UBA, el Sistema de Salud local ofrecerá la especialización en esta área. Sucede por primera vez en el mundo. El Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas del distrito es único en su tipo en la provincia de Buenos Aires.

Junto a la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas “Dr. Alberto Cormillot” de la localidad de Ing. Pablo Nogués, comenzará a formar cirujanos bariatricos. Esto sucede por primera vez en el país y en el mundo.

El Jefe del Servicio de Cirugía General de Malvinas Argentinas, Dr. Daniel Caiña, lo explicó: “Hoy es un día muy importante para el sistema de salud de Malvinas Argentinas debido a que comenzamos con una tarea y un desafío. Por primera vez en la provincia de Buenos Aires, en el país y en el mundo, va a haber un especialista en cirugía bariatrica. La Universidad de Buenos Aires ha determinado que la cirugía bariatrica sea una especialidad. Por eso hoy un aspirante ingresa al sistema de salud de Malvinas Argentinas pero ya siendo especialista en cirugía general y ahora le toca una sub especialidad. Nosotros le enseñaremos durante dos años, no solamente a operar, sino también sobre la parte nutricional, psicológica, clínica, trastornos tradicionales, todo lo que lleva como complemento tratar a un enfermo obesogénico. En mi época no existía esto, yo me formé viajando a otros países para ver cómo se hacía. Pero hoy la UBA, a través del sistema de Malvinas Argentinas, va a dar a luz dentro de dos años al primer cirujano bariátrico como médico especialista. Esto es importantísimo para Malvinas Argentinas y para el paciente bariátrico”.

El Centro de Obesidad de Malvinas Argentinas cumple con los requisitos de la UBA para haber podido aprobar esta carrera. Este año se alojará a un residente, el año que viene a dos y el próximo años a tres. El elegido para este 2020 es el Dr. Juan Aguilar, quien comentó: “Me presenté en la UBA para aspirar al cupo pos básica que es la sub especialidad en cirugía bariatrica y metabólica en el sistema de salud de Malvinas Argentinas. Afortunadamente el Hospital de Obesidad de Malvinas Argentinas es pionero en el país en tratar ese tipo de enfermedades. No hay que olvidar que la obesidad es un tema de salud pública, 7 de cada 10 argentinos la padecen. Una felicidad absoluta cuando me llegó la confirmación avisando que había sido elegido para ocupar esta primera vacante. Cirujanos de diferentes países y de Argentina aspiraban a este puesto, dada la cantidad de pacientes que maneja este hospital, prácticamente atendiendo la problemática de toda la provincia”.

Por su parte, representando a la UBA y quien fuera parte del comité de selección, el Dr. Juan Pablo Córdoba, profesor de cirugía de la Universidad de Buenos Aires, dijo: “Muy pocos centros formadores cumplen con los requisitos para amoldarse a la carrera, y el Centro de Malvinas es uno de ellos. Malvinas Argentinas y la Facultad de Medicina de la UBA tienen un historial muy rico en cuanto a la cooperación como centro formador. Ha habido siempre una colaboración muy importante. La Facultad de Medicina utiliza centros formadores y los mismos tienen que cumplir con todos los estándares que se plantean en la carrera y eso no es tan sencillo”.

Y el Dr. Juan David Hierro, profesor, designado director encargado de la carrera junto al Dr. Daniel Caiña, finalizó: “Es un honor porque es el primer lugar donde se está formando esta especialidad. El centro de Malvinas Argentinas es de primerísimo nivel y por algo la UBA eligió este centro para desarrollarlo”.

