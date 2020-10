Jorge Macri y Toty Flores charlaron sobre participación ciudadana

En el marco del ciclo de encuentros que mantiene Jorge Macri con personalidades de distintas áreas y ante cientos de vecinos que se conectaron via Zoom, ayer participó de una nueva charla abierta, con el político y dirigente social, Toty Flores, con quien conversó sobre participación ciudadana.

Durante el encuentro con el Diputado Nacional, que estuvo moderado por el senador provincial Franco Bagnato, el Intendente Macri, remarcó la importancia de la participación ciudadana: “No necesariamente tiene que ver con transformarse en candidato, pero frente a todas las cosas que nos angustian, al lugar que algunos nos quieren llevar, creo que hay una herramienta que tenemos que es el ser sujetos activos, ciudadanos activos no pasivos, participar, opinar, discutir, defender lo que creemos, algunos lo harán con mayor dedicación, encontrando su pasión como vos o yo o Franco en la participación y rol político, otros no, como ciudadanos activos. No podemos ser actores pasivos, no podemos mirarla de afuera como si no tuviéramos nada que ver”.

También conversaron sobre la participación de ambos en Juntos por el Cambio. Sobre este tema, el Intendente expresó: “Nosotros tenemos diversidad de opiniones, distintas miradas, no hay pensamiento único, aprendemos uno del otro, compartimos principios y valores. Eso es central, lo que hay detrás de ese movimiento social nuevo es defender principios y valores, después hay herramientas que dependen del momento, de la problemática, pero hay algo que tenemos claro: por qué, para quién y en el marco de qué principios y valores hacemos lo que hacemos. Eso tiene una fortaleza inmensa”.

Y en la misma línea, Toty Flores, contó: “Me puse muy contento en el armado de Cambiemos. Tuvimos una premisa central, que era quien gana conduce, quien pierde acompaña y ese fue uno de nuestros compromisos. Defender una gestión aunque haya diferencias, es importante cuando hay que sostener un cambio y eso también es integración”.

Editor: Claudio Omar Antunovich

