El Gobierno eligió a José C. Paz, La Matanza y una localidad de Santa Fe como “ciudades del aprendizaje” de UNESCO

Es por promover políticas de enseñanza “a lo largo de la vida”. Hasta ahora Villa María (Cordoba) era la única del país con esta distinción.

(Fuente: Clarín) El Ministerio de Educación nacional seleccionó a las municipalidades de José C. Paz y La Matanza, y a la ciudad de San Justo (Santa Fe) como “ciudades del aprendizaje” de UNESCO. Es una distinción que da el organismo internacional a aquellas localidades que promueven el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, no sólo en la escuela sino en cada acción que emprende la ciudad para que su comunidad aprenda. Si bien el reconocimiento es de UNESCO, la selección la hace una oficina local de ese organismo en cada país, que en la Argentina funciona en el Ministerio de Educación. Se trata de la “Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la Unesco”, que hoy está bajo la supervisión del secretario de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias Pablo Gentili. Los países pueden enviar hasta tres candidatos. UNESCO confía en que los estados miembros cumplen con los estándares de transparencia, diversidad y pluralidad necesarios.

Este martes se conoció una lista de 55 nuevas ciudades, de 27 países, que obtuvieron el visto bueno y pasarán a formar parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO. Con los nuevos miembros, ahora son 230 ciudades, de 64 países, los que forman parte de esa red. De América Latina, también se sumaron Tunja, Rionegro y Quibdó (Colombia); Puebla (México); Santiago de los Caballeros de León (Nicaragua); y Arequipa y Chachapoyas (Perú).

Hasta ahora la única “ciudad del aprendizaje” que tenía el país era Villa María (Córdoba), que había sido seleccionada en 2016. El intendente entonces era Martín Gil, del FPV, que antes había sido secretario de Políticas Universitarias en el Ministerio de Educación nacional. Desde UNESCO la reconocen a esa ciudad “como un

ejemplo a seguir” por las coaliciones que lograron a favor de una “política de aprendizaje a lo largo de la vida”.

Lo más llamativo esta vez fue la designación de José C. Paz, el territorio dirigido por el peronista Mario Ishii. El miércoles pasado se hizo un Zoom entre funcionarios de UNESCO con los ganadores argentinos. José C. Paz no fue invitado. Clarín habló con Ishii y éste le dijo que se estaba enterando en ese momento. Destacó la creación de la universidad, tres escuelas especiales y una de oficio con fondos municipales.

Desde el Ministerio de Educación nacional dijeron a Clarín que la selección de las tres ciudades “no es una competencia sino la presentación de candidaturas que se evalúan en función de los criterios que establece la red”. Señalaron que entre ellos están “reconocer el compromiso para continuar evolucionando hacia una ciudad del aprendizaje, a través del intercambio de experiencias y buenas prácticas”. Afirman que las tres ciudades elegidas fueron las únicas del país que se presentaron.

Formar parte de la red de UNESCO les permite a los intendentes de los distritos ganadores tener prestigio internacional, participar de conferencias en el mundo, intercambiar recursos pedagógicos, compartir experiencias y, en última instancia, conseguir apoyos privados para algunos proyectos. UNESCO no da financiamiento económico.

“Cualquier ciudad es una ciudad del aprendizaje. Procesos de aprendizaje se dan en todos lados. El punto aquí es que trasciendan las buenas prácticas y que se piense el aprendizaje como una política pública. Si después la ciudad forma parte de la red de UNESCO es secundario. Lo importante es promover el proceso de aprendizaje en las comunidades”, dijo a Clarín Raul Valdes Cotera, del Programa Políticas y Estrategias de Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida de UNESCO.

Cotera agregó que la red se formó en 2013 con algunas ciudades asiáticas y en 2015 arrancó el proceso de las “membresías”. Hoy, para ser elegidas, dijo, se toman en cuenta “indicadores de algunos elementos fundamentales, como tener una sólida educación básica formal; aprendizajes en familia y en comunidad; para el mundo del trabajo; incentivar las tecnologías de la información; pensar en el acceso y la calidad de los aprendizajes; y generar en la ciudad una cultura de aprendizaje”.

La información sobre esos indicadores son provistos por las mismas ciudades y no necesariamente tiene que ser todos. Pueden centrarse en aquellos aspectos de sus políticas que buscan destacar, explicó Cotera .

En José C. Paz, y según el informe de la UNESCO, entre las distintas políticas destacadas en 2019 en ese distrito, figura “un curso de formación para jóvenes con intención de trabajar como empleados del municipio”. Dicen que, con esa iniciativa, “más de 300 jóvenes se han graduado y ahora se encuentran trabajando en diferentes áreas del municipio de José C Paz”.

La Matanza mostró una serie de políticas públicas, principalmente orientadas a la educación formal. Silvina Gvirtz, secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, destaca la entrega de libros para todos los alumnos desde jardín hasta 3° año del secundario y las becas para que 10.000 estudiantes no abandonen los estudios.

Mientras que en San Justo el intendente Nicolas Cuesta le dijo a Clarín que los ejes de sus políticas giran en torno a la participación dentro de una red de “ciudades educadoras” del país y el programa “Acompañar”, que genera distintas actividades que integran a la comunidad.

Estas son las políticas públicas sobre estos tres municipios que destacó la UNESCO:

La Matanza

La Matanza presentó un documento con una serie de políticas públicas que contribuyen al aprendizaje de sus ciudadanos. Entre ellas, el programa de entrega de libros para todos los estudiantes del municipio. Afirman que los reciben chicos desde el nivel inicial hasta tercer año del secundario.

“El objetivo es que las familias puedan armar una biblioteca infantil y las entregamos en marzo a todos los estudiantes y los docentes. Esto resultó bueno en pandemia, porque los maestros pueden mandar por WhatsApp un mensaje diciendo a los padres qué páginas se van a trabajar en cada clase”, le dice a Clarín Silvina Gvirtz.

La funcionaria también destaca el programa de 10.000 becas para que los estudiantes no abandonen los estudios. “No las damos por notas sino por necesidad, a aquellos que se esfuerzan y asisten más allá de si pasan de año. Son los directores los que seleccionan a los alumnos”, dice Gvirtz.

Otros programas son el de “popularización científica” (kits de robótica en las escuelas) y las “Casas de cultura” que, dicen, hicieron en distintas localidades del municipio. La Matanza tiene más de 440.000 estudiantes y 770 escuelas. También las “aulas digitales” en los jardines de infantes, entre otros.

José C. Paz

Además del curso para ser empleado municipal, el informe de UNESCO también señala que ese municipio brindó capacitación en violencia de género a los policías de la ciudad y capacitación sobre la “Ley Micaela” para erradicar la violencia de género, género y violencia contra la mujer a todo el personal municipal.

Agregan que también hicieron “talleres de sensibilización sobre violencia en las escuelas públicas, en la universidad, centros comunitarios y hospitales” y que crearon “un Departamento de Estadística y Estudios Territoriales dentro de la Secretaría de la Comunidad Organizada para encargarse de la recolección de datos sociomédicos, educativos y comunitarios”.

San Justo (Santa Fe)

La ciudad de San Justo está ubicada en el departamento que lleva el mismo nombre, bien al norte de la provincia de Santa Fe. Tiene cerca de 30.000 habitantes. El intendente es el radical Nicolas Cuesta y le dice a este diario que una de las políticas que presentaron fue la construcción de tres jardines de infantes con los enfoques educativos de las escuelas Montessori y Reggio Emilia.

Además, dice que el 20% del presupuesto del municipio está dedicado a la educación. Y destaca la participación, junto a otras ciudades argentinas en la Red de ciudad educadora. Así como el plan Acompañar ”, que genera distintas actividades -como “fútbol inclusivo”- que integran a la comunidad y tienen por objetivo mejorar “las trayectorias de vida de los habitantes”.

Nota realizada por Ricardo Braguinski

