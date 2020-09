¡De aquí yo no me voy!

Escribe: Dr. Juan J. Carrasco. Abogado (*)

¿Por qué he de irme?, ¿Porque las cosas no están bien?, ¿Porque algunos ya se fueron?… No. De aquí no me voy.

En éste lugar nací, crecí y seguramente moriré. Me siento muy orgulloso y feliz de ser Argentino. Yo no soy ningún desertor para abandonar el país, y ningún delincuente para escaparme. ¡Que se vayan todos! Los desamorados, los desagradecidos, los fracasados y los malparidos. Yo señores… ¡no me muevo de aquí! Mi querido país está enfermo, y a los enfermos no se los deja. Es como abandonar a una madre cuando ésta más nos necesita. Argentina: No quiero ser un mal hijo y dejarte llorando de tristeza. Ya es mucho lo que te debo. Voy a permanecer en vos hasta el final, aunque me quede sólo como el último centinela de la Patria.

Y si así fuere, con gusto estaré sólo. sólo, pero no vencido. Quiero ser digno de llamarme Argentino, con letras mayúsculas. Ay suelo querido, con vos me quedaré, aunque de aquí todo el mundo se haya ido

(*) Ex director de seguridad del municipio de Tigre

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Editor: Claudio Omar Antunovich

