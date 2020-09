El Municipio y Bomberos extinguieron un incendio en el Delta de San Fernando

Ante la crisis hídrica del Delta del Paraná, generada por la escasez de precipitaciones y los consecutivos incendios intencionales, el área de Medio Ambiente sanfernandina advierte el perjuicio de generar quemas de pastizales que están prohibidas por la ley. “Un incendio en el Delta no solo genera un riesgo para los vecinos y las viviendas, sino también fragiliza el sistema de biodiversidad de este mosaico de humedales. Les pedimos a los vecinos un alto grado de responsabilidad”, dijo el Director de Políticas Ambientales, Gabriel Tato.

El Municipio de San Fernando sostiene una activa política medio ambiental y promueve el cuidado de las especies que habitan el Delta, especialmente durante la crisis hídrica por la escasez de precipitaciones que atraviesa la zona. En esta oportunidad, se detectó un principio de incendio forestal en Arroyo Fredes, 2da Sección de Islas, el cual fue controlado por la red de contención municipal y Bomberos. Los expertos advierten el peligro para la protección de la biodiversidad.

El Director de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales del Municipio, Gabriel Tato, explicó: “Lamentablemente tuvimos otra situación compleja en el bajo Delta, notificados por un vecino, volvimos a divisar un incendio forestal que se venía desarrollando en la zona. Afortunadamente se articularon a la perfección las distintas áreas del Municipio, Defensa Civil y Bomberos, que se hicieron presentes para controlar y sofocar el principio de incendio”.

En ese sentido, el funcionario remarcó: “Más que nunca les pedimos a los vecinos un alto grado de responsabilidad, la crisis hídrica continúa en el Delta, por lo tanto, la fragilidad del sistema es muy alta. Es importante que todos los sanfernandinos se concienticen de que no es momento de llevar adelante estas prácticas, no solo porque están prohibidas por ley, sino especialmente por el momento que atraviesa todo el Delta del Paraná. Hoy un incendio en la isla no solo genera un riesgo para los vecinos y las viviendas, sino también fragiliza el sistema de biodiversidad de este mosaico de humedales”.

“El Municipio junto a las fuerzas de seguridad va investigar este hecho, queremos llegar a los responsables si es que fue prendido de manera intencional o averiguar qué fue lo que sucedió. Agradezco a toda la comunidad isleña, el Intendente Juan Andreotti nos pidió que trabajemos con ellos para detectar de manera temprana cualquier foco de incendio que se desarrolle en la zona del Bajo Delta”, concluyó Tato.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...