Juan Andreotti y Alberto Fernández anunciaron en San Fernando el lanzamiento del programa “Precios Cuidados para la Construcción”

Además, en esta nota: San Fernando acompañó una capacitación de violencia de genero para el personal de las comisarías de la zona (ver más abajo)

El intendente de San Fernando Juan Andreotti compartió con el Presidente de la Nación Alberto Fernández el anuncio del Programa ´Precios Cuidados para la Construcción´ que incluirá un centenar de productos para fortalecer el trabajo y reactivar la construcción en el país. Acompañaron el acto el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la Titular de AySA, Malena Galmarini.

El lanzamiento de la nueva iniciativa nacional se llevó a cabo en las instalaciones de fábrica de griferías Hidromet S.A, ubicada en Uruguay y Tucumán. Se trata de una empresa sanfernandina con 40 años de historia en la industria nacional y federal, dado que también cuenta con una sede en la Provincia de San Luis.

El programa para incentivar la construcción tiene como objetivo romper la inercia inflacionaria de los últimos dos años, acompañando al Plan Procrear de otorgamiento de créditos personales para la refacción del hogar. Precios Cuidados para la Construcción incluirá alrededor de 90 productos de primeras marcas, de 17 rubros diferentes con rebajas del 5%. Los mismos estarán disponibles en más de 500 bocas de expendio que tienen que ver con la obra gruesa y fina, y estará destinado a beneficiarios de Procrear y a cualquier usuario que quiera construir.

También estuvieron presentes el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa; la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español; el Secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; el Presidente del HCD de San Fernando, Santiago Aparicio; y el Diputado Provincial, Matías Molle.

Durante el anuncio el Presidente Alberto Fernández sostuvo: “Es muy grato estar con esta música de fondo, la música de máquinas que producen. Hidromet es una empresa que tiene una importante fábrica en San Fernando, pero también en San Luis. Y es la calidad y el diseño lo que les permite irse al mundo a competir. Esta empresa no nació hoy, pero en el 2015 tenía el doble de trabajadores, producía y competía en todo el mundo. Cada puesto de trabajo que se pierde es una familia que queda desamparada en el sistema social argentino, y cada uno de esos grifos que no se exportan, son dólares que no entran a la Argentina, y nuestro país necesita seguir creciendo”.

“Queremos una Argentina que nos sirva a todos, que nos incluya, y para que ese país sea posible tenemos que aprovechar que hay alguien como Luis que arriesga sus recursos para comprar máquinas y dar trabajo. Estoy feliz de estar acá una vez más ratificando nuestra decisión con dos objetivos por delante: la producción y el trabajo”, remarcó Fernández.

Por su parte, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló: “Precios Cuidados para la Construcción es un anuncio que nos pone en la salida de la pandemia porque hay que generar los instrumentos para que el empresariado nacional pueda volver a producir. Se trata de una política que permite generar precios de referencia con 100 productos para que no haya abusos y al mismo tiempo para que los ciudadanos puedan disponer de lo que necesitan para hacer su inversión. Un día redondo en términos de lo que necesitamos para poner en marcha a la Provincia después de la pandemia”.

El intendente de San Fernando, Juan Andreotti, expresó: “Agradezco a Alberto, es la segunda vez en este año que viene a visitarnos a nuestra querida ciudad. Aquella vez fue a principio de año cuando luego de cuatro años difíciles para nuestro país, comenzaba la reactivación económica. Luego el mundo cambió, la pandemia nos asechó, y esos sueños y proyectos que teníamos hubo que interrumpirlos por un tiempo, cambiar las prioridades y preocuparnos por lo realmente importante que es el cuidado de nuestros ciudadanos”.

En ese sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Hoy para nosotros es un orgullo que Luis nos reciba en esta pyme, 40 años de esfuerzo con un producto de calidad y trabajo, además es una empresa que tiene un compromiso con nuestra comunidad, porque cuando construimos el Cuartel de Bomberos nuestro amigo Luis fue parte y donó los productos. Así que

Tras culminar el anuncio, las autoridades presentes recorrieron las instalaciones de la empresa sanfernandina.

SAN FERNANDO ACOMPAÑO UNA CAPACITACION DE VIOLENCIA DE GENERO PARA EL PERSONAL DE LAS COMISARÍAS DE LA ZONA

El Municipio de San Fernando participó de una jornada de capacitación en el Polideportivo Nº 2 sobre perspectiva de género destinada al personal policial de las comisarías de la zona, con el objetivo de continuar trabajando en el asesoramiento y acompañamiento de casos de violencia de género, y capacitar a todas las comisarías del distrito. Del primer encuentro participó el personal de la Comisaría 4ta de San Fernando y la Comisaría Nº11 de San Isidro; y paulatinamente se capacitarán a todas las dependencias, respetando protocolos de prevención de coronavirus.

La capacitación se organizó en conjunto con la Dirección General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social del Municipio, la Dirección Provincial de Género y Derechos Humanos perteneciente al Ministerio de Seguridad de la Provincia, y el personal de la Dirección de Capacitación de la Superintendencia de Políticas de Género.

La Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell’Olio, explicó: “Estamos participando de una capacitación interdisciplinaria e interinstitucional con el objetivo de transversalizar las políticas de género, a partir del momento en que se tomó la decisión de poder realizar las denuncias en cualquier comisaría. Es necesario capacitar a todo el personal, sobre todo al policial que es el primer agente que recibe a la víctima. La intención es poder hablar con los policías y oficiales y trabajar articuladamente con la Superintendencia, el Ministerio, la Municipalidad y las comisarías”.

En ese sentido, la funcionaria remarcó: “La idea es capacitar a todo el Municipio con perspectiva de género y a todas las comisarías, para poder estar al servicio de las víctimas en el momento en que lo necesiten”.

En la jornada se trataron temas como las modalidades de violencias, atención a mujeres en situación de violencia de género, perspectiva e identidad de género marco legal 26.485 y Ley 12.59, recepción de denuncias, formulario de violencia familiar, el rol del acompañante, medidas cautelares y los recursos territoriales.

Por su parte, Silvana Mederos, Comisario Inspector y Directora de la Superintendencia de Políticas de Género del área de Capacitación, precisó: “En el marco de la reestructuración policial y aplicando la transversalización es que se realizan capacitaciones a la totalidad del personal policial a efectos de que recepcionen las denuncias en la temática de violencia de género, violencia familiar y maltratos hacia niños, niñas y adolescentes. El objetivo es que puedan incorporar el marco legal, la recepción y atención a las víctimas para hacerlo de forma articulada con los distintos organismos que se desempeñan en el Municipio, y así poder abordar la temática de forma integral”.

Valeria Juárez, Comisario y Jefa de División de Coordinación Políticas de Género Zonal de San Isidro, manifestó: “Tratamos de articular con todos los organismos que nos dedicamos a la temática para poder dar una pronta respuesta a las víctimas que sufren violencia de género y violencia doméstica. Buscamos que todo el personal policial tenga conocimiento de los protocolos para que se sensibilicen ante las situaciones que se presentan diariamente en la comisaría y poder darle la primera contención a la víctima”.

ACERCA DE PARA TODOS

Para Todos es un diario / periódico / medio de comunicación de la Zona Norte del Conurbano Bonaerense, con noticias e información de los distritos de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Malvinas Argentinas y José C. Paz; y sus barrios aledaños (La Lucila, Olivos, Carapachay, Munro, Villa Martelli, Villa Adelina, Martínez, Boulogne, Acassuso, Beccar, Victoria, Virreyes, Carupá, Rincón de Milberg, General Pacheco, Don Turcuato, Ricardo Rojas, Villa La Ñata, Dique Luján, Benavídez, Villa de Mayo, Grand Bourg, Los Polvorines, Ing. Adolfo Surdeaux y Tortuguitas) ofreciendo un resumen de noticias e informaciones de la Región Metropolitana Norte (Zona Norte del Gran Buenos Aires ó Conurbano Norte) y la Zona Noroeste del Gran Buenos Aires.

Bien posicionado en buscadores, figura primero en el buscador de google si usted consulta por Noticias de la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Y cuarto en la primera página si solo coloca Noticias de la Nona Norte.

Otra forma de encontrarnos es: Noticias e informes de José C. Paz. Noticias e informes de Vicente López. Noticias e informes de Olivos. Noticias e informes de La Lucila. Noticias e informes de Munro. Noticias e informes de Carapachay. Noticias e informes de Villa Martelli. Noticias e informes de San Isidro. Noticias e informes de Martínez. Noticias e informes de Villa Adelina. Noticias e informes de Boulogne. Noticias e informes de Beccar. Noticias e informes de San Fernando. Noticias e informes de Victoria. Noticias e informes de Virreyes. Noticias e informes de Carupá. Noticias e informes de Tigre. Noticias e informes de Rincón de Milberg. Noticias e informes de General Pacheco. Noticias e informes de Don Torcuato. Noticias e informes de Benavídez. Noticias e informes de Villa La Ñata y Dique Luján. Noticias e informes de Malvinas Argentinas. Noticias e informes de Los Polvorines. Noticias e informes de Grand Bourg. Noticias e informes de Tortuguitas. Noticias e informes de Villa de Mayo. Noticias e informes de Ingeniero Adolfo Surdeaux.

Editor: Claudio Omar Antunovich

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

LinkedIn

Tumblr

Pinterest

Telegram

Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...