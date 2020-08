Inseguridad: “El miedo a defenderse”

Escribe: Dr. Juan José Carrasco (*)

Todos sabemos que los miedos son nuestros peores enemigos, que paralizan la voluntad y obscurecen la mente. Que constituyen el más peligroso de los sentimientos colectivos, y están siempre dispuestos a ver las cosas peores de lo que en realidad son.

Aquí, quiero referirme a uno de ellos, que resulta extremadamente pernicioso y dañino. Es el miedo a la inseguridad como fenómeno general, y dentro de éste miedo, hay otro más puntual, preciso y morboso. Muy difícil de superar. Me estoy refiriendo al que está asociado estrechamente al acto de la autodefensa. De él voy a ocuparme en éste breve artículo, y en atención a que es una temática delicada, espinosa y controvertida lo haré de la manera más responsable y sobria posible.

En principio, me pregunto: ¿porqué, a veces, tememos tanto al hecho de defendernos hasta el absurdo límite de la cobardía? Alguien con mucha razón, ha dicho que: “La cobardía se parece mucho a la traición”. ¿Acaso no nos traicionamos a menudo, inconscientemente, cuando podemos o debemos hacer algo por nosotros mismos y no lo hacemos? Cuánto más entonces si de defendernos se trata. La autodefensa es el derecho natural a la propia conservación, a la preservación de la vida, es decir; a la existencia misma. Es el derecho más esencial e importante, el más primordial de todos. La idea defensiva es connatural e inherente a la estirpe humana. Es un designio poco menos que sagrado.

Sin embargo, dudamos en ejercerlo. Y el Estado, por su parte, se empeña permanentemente en tratar de coartarnos, impedirnos o cercenarnos éste derecho con campañas engañosas, normas inservibles, y estructuras tan costosas cómo inútiles.

No nos defiende ni permite que nos defendamos. Allí radica uno de los orígenes del miedo exacerbado, porque entre otras cosas, quien lo infunde es el mismo “Estado”, que nos inocula más y más con éste contagioso virus. La gente desiste de defenderse porque piensa, erróneamente, que así perdería su libertad. En consecuencia, se repliega cada vez más y ese lugar que cede lo aprovechan los marginales para avanzar. Retroceder ante el peligro, da por resultado cierto aumentarlo. Pero entonces: ¿cuál sería la forma de ir perdiendo ese miedo repotenciado, autofabricado e injustificado para poder defendernos legítimamente? En principio, cómo dice un viejo proverbio escosés: “no hay ninguna medicina para el miedo”. Entonces… ¿qué hacer ? Algo bizarro: colocar el nivel de dignidad por encima del nivel del miedo y actuar en consecuencia. Existen tres vías para acabar con éstos miedos: 1) Traerlos a la luz, 2) Elevarse sobre ellos, y 3) Controlar nuestra fisiología. Recordemos que, no hemos nacido con éstos traumas. Por lo tanto, pueden y deben superarse.

Estimados: El día que perdamos los miedos injustificados, ése mismo día habrá cambiado algo en nuestra forma de ser y de vivir.

(*) Abogado. Ex Director de Seguridad Municipalidad de Tigre. Gestión Intendente R. Ubieto (mail: [email protected])

Editor: Claudio Omar Antunovich

