Efemérides Semanal: Roque Sáenz Peña y Herman Hesse

Escribe: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Un 9 de agosto de 1914 fallecía Roque Sáenz Peña. Junto a su padre, Luis, constituyen el único caso de la historia argentina de padre e hijo presidentes. Roque lo fue entre 1910 y 1914 y Luis entre 1892 y 1895.

Roque ya estaba listo para las presidenciales de 1892, la juventud simpatizaba con él y representaba un sector “modernista” dentro de la “Generación del ’80” que consideraba la idea de habilitar el voto popular para legitimar el gobierno y abandonar las prácticas fraudulentas que se armaban desde 1880.

Esto no gustaba demasiado al sector más conservador y para frenar el imparable avance de Roque, Bartolomé Mitre Martínez y Alejo Julio Argentino Roca le pusieron como candidato a su padre Luis.

Roque, obviamente se bajó. “Lamento que circunstancias ajenas a mi voluntad, pero no extrañas a mi corazón me impidan aceptar el alto honor que se me ha discernido. La candidatura de mi padre (…), me ha decidido a declinar”, escribió en su renuncia. Luis le dio una palmadita en la espalda escribiéndole: “el abnegado retiro de tu candidatura me deja amplia libertad de proceder. Tú eres todavía muy joven, y en tu corta vida pública has dejado ya rastros indelebles de tu inteligencia y de tu carácter”.

Cuando asumió como presidente, envió al Congreso la “Ley de Sufragio” con un claro mensaje: “quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo votar”.

Finalmente en 1912, mediante lo que se conoce como “Ley Sáenz Peña”, se instauró el voto masculino secreto, universal y obligatorio. Aunque la apuesta salió mal, porque la idea de que el pueblo iba a apoyar al Partido Autonomista Nacional se chocó con la victoria presidencial de Hipólito del Corazón de Jesús Yrigoyen, Roque igualmente se metió en la historia. “Yo no declino de mi credo político (…) pero protesto de todo hombre que se erige en providencia de los pueblos con agravio de mi fe republicana y del alto concepto de la democracia”, decía.

HERMAN HESSE

También un 9 de agosto de 1962, nos abamdonaba físicamente HERMAN HESSE. Nos dejó todo su pensamiento y he seleccionado, de toda su obra magnifica, éste poema:

Hacia la meta

Siempre he andado sin meta,

nunca deseé concederme descanso,

y mis caminos eternos me parecieron.

Comprendí al fin que caminaba en círculo,

y me sentí cansado del viaje:

toda mi vida cambió en aquel instante.

Errante voy hacia la meta,

pues bien sé que en cualquier camino

la Muerte me tiende su mano.

