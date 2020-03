Operativo de control por la cuarentena en José C. Paz

Con motivo de la cuarentena obligatoria dictada por el gobierno nacional, se realizó un operativo conjunto entre el Comando de Patrulla José C. Paz, las comisarias 1º, 2º y 3º, la Policía Local, D.D.I. José C. paz, y la Secretaria de Seguridad local, resultando del mismo la aprehención de 43 ciudadanos que no respetaban dicha cuarentena, siendo los mismos puestos a disposición del Juzgado Federal Nº 1 del dpto. Judicial de San Martín.

