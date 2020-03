Julio Zamora inauguró el Jardín Municipal de Tigre centro junto a la comunidad educativa

Con la presencia del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, el intendente Julio Zamora presentó el segundo jardín construido con fondos municipales. Destinado a niños y niñas de 18 a 30 meses, el espacio cuenta con tres aulas, sanitarios propios, patio de juegos, sala de maestros, dirección, depósito de materiales, despensa y cocina.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, junto al jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, participaron de la apertura del segundo jardín construido con fondos municipales, en el centro de la ciudad. El espacio tiene una superficie de más de 310m² y recibirá a niños y niñas de 18 a 30 meses. Cuenta con tres aulas, sanitarios propios, patio de juegos, sala de maestros, dirección, depósito de materiales, despensa y cocina. Se encuentra ubicado en Sáenz Peña 785 y ofrecerá dos turnos: por la mañana, de 8 a 12hs y por la tarde, de 13 a 17hs.

“Cumplimos con el compromiso de invertir en educación para formar mejores personas, haciendo realidad otro sueño de los vecinos de Tigre, gracias a una política que pondera la educación pública de calidad. Con obras como esta protegemos los derechos de los más pequeños de nuestra comunidad, para que puedan incursionar tempranamente en la enseñanza. Y también le damos la posibilidad a sus madres para que puedan disponer de más tiempo para desarrollar sus proyectos de vida”, expresó Zamora.

Y añadió: “Es gratificante que el jefe de gabinete bonaerense aquí presente, con un anuncio importante que tiene que ver con el cierre de las paritarias docentes. Esto significa que las clases comenzarán con normalidad, dejando atrás una gestión que se dedicó a incumplir promesas”.

Durante el acto, las autoridades realizaron el tradicional corte de cinta y saludaron a las maestras de la institución, con quienes realizaron una recorrida por las flamantes instalaciones del jardín.

“Vine en representación del gobernador Axel Kicillof a la inauguración de este hermoso jardín. Es sencillo trabajar junto a un intendente como Zamora que comparte nuestra visión, proyectos y prioridades. Esa es nuestra línea, trabajar con todos”, sostuvo Bianco.

El intendente Zamora, Bianco, la secretaria de Evaluación e Información Educativa de la Nación, Gabriela Diker, y vecinos realizaron la plantación de un árbol de Lapacho, como símbolo de fortaleza y crecimiento de la ciudad. Además, en el evento los presentes pudieron ver la proyección de un video institucional sobre las políticas públicas y las obras realizadas por el Municipio.

“La apertura de este jardín me parece una iniciativa excelente para la comunidad de Tigre. El intendente Zamora está haciendo un muy trabajo en materia de educación, ojalá continúe de esta manera”, comentó María, vecina de Tigre centro. Por su parte Martín, quien también vive en la zona, dijo: “Hoy en día la economía no está para mandar a los chicos a un jardín privado. El edificio está hermoso y me queda muy cómodo porque vivo cerca. Esperemos que lo cuiden para que los demás chicos que vengan en un futuro puedan disfrutarlo”

El proyecto forma parte de las políticas impulsadas por el Municipio en materia de Educación. A través de un trabajo junto al Consejo Local de Protección y Promoción de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Tigre, surgió la necesidad de generar espacios de educación y cuidados para niños y niñas de 18 a 30 meses, en su primera etapa de escolaridad. Así, en julio de 2019 se inauguró el primer jardín municipal en Don Torcuato.

Además, en materia de infraestructura educativa, el Municipio inaugurará próximamente la Escuela Secundaria N°36, en el barrio El Prado, de Benavídez.

Estuvieron presentes: la directora de provincial de Programas y Promoción Comunitaria en representación del Organismo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo con la Comunidad, Andrea Balleto; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi; los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Daniel Gambino, Luis Samyn Ducó, Florencia Mosqueda, Gladys Pollán y Lucas Gianella; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la directora ejecutiva de Educación, Carolina Álvarez Eguileta; la directora ejecutiva de la Agencia de Deportes, Natalia Gómez; la directora ejecutiva de la Agencia de Cultura, Marilina Silva; el presidente del Consejo Escolar, Adrián Pintos; la jefa regional de Gestión Estatal, Amelia Rezan; la inspectora jefa regional, Liliana Ballesteros; la inspectora jefa Distrital de Tigre, Claudia Ruggeri; la consejera escolar Rosana Pérez, miembros de la mesa local de Infancia y demás autoridades municipales.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...