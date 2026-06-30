Tarifa Social de AySA: una opción para obtener beneficios y regularizar deudas

Continúa vigente la Tarifa Social para quienes necesiten asistencia en afrontar el pago del servicio.

En el marco de la actualización tarifaria de los servicios de agua y saneamiento, AySA recuerda que sigue vigente la “Tarifa Social”, el programa que brinda a los usuarios la posibilidad de acceder fácilmente a un beneficio de acuerdo a los ingresos, la capacidad de pago y los gastos de cada hogar.

Con la adhesión al programa, se podrá obtener un descuento en el abono de la factura, en los cargos de acceso al servicio o bien una ayuda en la regularización de deudas en caso de encontrarse en mora. De esta manera, la empresa acompaña a aquellos usuarios que enfrentan dificultades económicas para cubrir el costo total de la factura de sus hogares.

Podrán acceder a la Tarifa Social los usuarios residenciales unipersonales que cuenten con un ingreso neto (ingresos menos gastos de salud y vivienda) de hasta 2 jubilaciones mínimas; a partir del 1° de julio el tope máximo de ingreso para una persona será de $823.980. Cabe destacar que, en hogares de más integrantes, se suma una jubilación mínima por cada uno.

La tarifa social tiene un año de vigencia y, de ser necesario, se podrá renovar la solicitud dos meses antes de su vencimiento. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) es la institución responsable de autorizar e implementar este beneficio a quienes lo necesiten.

Dentro de este programa se incluye la modalidad “Tarifa Comunitaria” un beneficio destinado a entidades de bien público, asociaciones sin fines de lucro, escuelas, universidades, hospitales públicos, clubes barriales, teatros habilitados y comedores.

Otro beneficio para los usuarios con Tarifa Social es que podrán acceder a planes de pago para regularizar sus deudas con condiciones especiales, quita del 100% de los recargos e intereses, abonando en hasta 12 cuotas mensuales fijas y sin interés, cuyo valor debe ser inferior al monto de la factura con el subsidio al servicio. Una vez que el ERAS otorgue la Tarifa Social, podrán solicitar el “Tratamiento de deuda por Tarifa Social” a través de la Oficina Virtual. Además, quedan exentos de acciones de reducción o cortes de servicios por falta de pago durante su permanencia en el programa.

La solicitud para acceder al beneficio, ya sean personas físicas o entidades de bien público, se podrá realizar a través de las páginas web de AySA y el ERAS. Allí se deberá completar una declaración jurada, para la cual se necesitan los datos de una factura de servicios de AySA, la información de los integrantes del hogar y los gastos en salud, vivienda y servicios.

Para más información, ingresa en: https://www.aysa.com.ar/usuarios/Tarifa-Social/tarifa_social