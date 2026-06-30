El Municipio y la Asociación Casa Ronald McDonald realizaron un nuevo operativo de salud

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, acompañó la jornada que se llevó adelante en Parque San Lorenzo. Durante la actividad, se hicieron distintos controles pediátricos, oftalmológicos y odontológicos en niños, niñas y adolescentes.

El Municipio de Tigre, en conjunto con la Asociación Casa Ronald McDonald, llevó a cabo un operativo de salud para niños, niñas y adolescentes en Parque San Lorenzo, en Ricardo Rojas. Allí, se realizaron más de 515 consultas pediátricas, oftalmológicas y odontológicas, además de tareas de vacunación para niños, niñas y adolescentes.

“Son dispositivos muy importantes desde lo territorial, porque permiten que nuestros vecinos y vecinas puedan acercarse y realizar controles cerca de sus hogares, en su propio barrio. También sumamos la unidad pediátrica de Ronald, que viene a fortalecer el trabajo que ya desarrolla el Municipio. Además, contamos con atención odontológica y oftalmológica, ampliando así la oferta de servicios para la comunidad”, expresó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

El operativo comenzó en horas de la mañana con la presencia de la unidad móvil pediátrica de la Asociación Casa Ronald McDonald. En el lugar, se efectuaron controles pediátricos, odontológicos, oftalmológicos y vacunación a niños, niñas y adolescentes.

Además, participaron equipos del centro de salud local y del área de Servicio Social, que brindaron orientación a los vecinos sobre distintos trámites y consultas, reafirmando el compromiso del Gobierno local con una atención cercana y accesible en cada barrio del distrito. Asimismo, alrededor de 100 niños y niñas fueron parte de talleres saludables y bienestar digital.

Por su parte, la coordinadora de la Unidad Pediátrica Móvil y de la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables de la Casa Ronald McDonald Argentina, Mariana La Peña, afirmó: “Esta es una alianza que valoramos muchísimo porque nos permite llegar a una gran cantidad de vecinos y vecinas. Durante estos días ya atendimos a numerosos pacientes de la zona”.

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