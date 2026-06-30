El Municipio de Tigre realizó distintas Masterclass Mundial de Aquagym en Don Torcuato y General Pacheco

El Gobierno local llevó adelante jornadas deportivas y recreativas destinadas a los concurrentes de los polideportivos. Los encuentros fueron en distintos espacios deportivos de la ciudad.

El Municipio de Tigre llevó adelante encuentros de Masterclass de Aquagym bajo temática mundialista en los centros N°3 Manuel Belgrano y N°14 El Zorzal. Los participantes disfrutaron de clases especiales inspiradas en el espíritu de la Copa del Mundo y en un ambiente de alegría, integración y actividad física.

Durante la jornada, profesores de los centros deportivos del distrito coordinaron las actividades acuáticas, promoviendo hábitos saludables y el encuentro entre vecinos de todas las edades.

La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Gobierno local para fomentar el deporte y la recreación en los polideportivos de la ciudad, espacios que diariamente reciben a miles de vecinos y vecinas.

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