Más ágil, simple y cercana: llegó la nueva app de Tigre Sirve

La aplicación del Municipio permite realizar reclamos, consultas y sugerencias desde el celular de manera más rápida y sencilla. Incorpora geolocalización automática, notificaciones en tiempo real, mensajes de voz e historial unificado de trámites. Está disponible para dispositivos Android y iOS.

El Municipio de Tigre presentó la nueva aplicación de Tigre Sirve (TS), una herramienta digital destinada a que los vecinos puedan realizar reclamos, consultas y sugerencias de forma ágil, simple y accesible desde el teléfono celular. La plataforma reúne nuevas funcionalidades que facilitan la comunicación con el Municipio y agilizan la gestión y el seguimiento de cada solicitud.

La app se integra al ecosistema de TS, complementando los canales ya existentes para centralizar las solicitudes vecinales y mejorar los tiempos de respuesta. Entre sus principales funcionalidades, incorpora un sistema de geolocalización automática que permite identificar con precisión el lugar del reclamo, reduciendo pasos y facilitando la intervención de las áreas municipales correspondientes.

Además, la aplicación cuenta con notificaciones push que informan al vecino, en tiempo real, cada modificación en el estado de su legajo, así como también el avance de las gestiones o la necesidad de aportar información adicional para continuar con el trámite.

Otra de las innovaciones de la plataforma es la posibilidad de enviar mensajes de voz, evitando formularios extensos y brindando una alternativa más accesible para todos los usuarios. Asimismo, la app dispone de un panel centralizado donde cada vecino puede consultar el historial completo de sus solicitudes y hacer un seguimiento de cada expediente desde su inicio hasta su resolución.

Enlaces de descarga:

Android: CLICK AQUÍ

iOS: CLICK AQUÍ