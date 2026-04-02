Juan Andreotti acompañó el homenaje a los Héroes de Malvinas sanfernandinos

El Intendente de San Fernando compartió la noche de Vigilia a 44 años de la Gesta de Malvinas, que el Municipio organizó en el Teatro Otamendi con artistas folklóricos para agasajar a los excombatientes de la ciudad. “Recordar lo que hicieron es seguir peleando, desde la paz, por esas tierras que son de todos los argentinos”, afirmó Juan Andreotti.

Como en cada víspera del 2 de Abril, Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas, el Municipio de San Fernando homenajeó a los excombatientes con un evento emotivo y la participación de artistas folklóricos. El Intendente Juan Andreotti compartió el momento con funcionarios de la ciudad y les dedicó un discurso.

“La vida los convirtió en Héroes; y recordar lo que hicieron es seguir peleando, desde la paz, por esas tierras que son de todos los argentinos”, comentó el Jefe Comunal y continuó: “estoy seguro que más temprano que tarde, los argentinos podremos volver a pisar esas tierras. Hace muy poquito recordamos los 50 años del Golpe, y esta fecha no tendría que ser sin esa que estuvo antes”.

“Estamos en un momento en el mundo donde al ser humano como especie, parece que le cuesta evolucionar, porque hemos podido inventar y crear un montón de cosas para tener una mejor calidad de vida, pero seguimos viviendo y creando un mundo en guerra”, reflexionó Andreotti y agregó: “Hay que agradecer a toda la comunidad que se acercó para homenajear a nuestros héroes. Los considero amigos y es un honor que siempre me den lugar en su casa, que me traten bien y su cariño”.

El Intendente también les contó una noticia: “San Fernando hace poquito abrió dos nuevas calles, una se decidió que tenga el nombre ‘Diego Armando Maradona’, y la otra ‘Juan Cimino’”, resaltando el homenaje a un excombatiente muy querido de la ciudad, quien fue presidente del ‘Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando’ y dejó una profunda huella como vecino y compañero en la lucha de los Veteranos.

Durante la Vigilia se presentaron el popular y talentoso folklorista santiagueño Lucas Cáceres; el trío ‘La Eulogia Folk’, la compañía de malambo ‘Argendance’ y los artistas locales María Fernanda Romero (hija del excombatiente sanfernandino Pedro Romero), el Ballet ‘El Ceibal’, Caro Villarroel y Sipaganboy.

También durante la mañana del 2 de abril se realizó un Acto Cívico en memoria de los caídos, con ofrendas florales en la plazoleta Ex Combatiente Juan Cimino – Av. Avellaneda y Ex Combatiente Reguera (Colectora Acceso Norte), donde se encuentran los nombres de los caídos en las Islas Malvinas. Funcionarios municipales y representantes de instituciones y fuerzas vivas de San Fernando acompañaron a los veteranos en ese momento.

El actual Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, Jorge Carrera, también brindó unas palabras durante los homenajes: “En estos 44 años siempre tenemos el recuerdo de nuestros centinelas que están cuidando las Islas Malvinas, nuestros verdaderos héroes, que están allá. Quiero agradecer a mis compañeros presentes, que no somos muchos pero somos los que estamos todos los días en nuestra institución; y agradecer al Municipio, por el apoyo y aplausos que nos dan. A nosotros como sanfernandinos nos enorgullece estar en el escenario del Teatro Otamendi”.