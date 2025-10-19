156 aniversario del Diario La Prensa

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Un 18 de octubre, pero de 1869 aparecía el primer ejemplar del diario La Prensa fundado por el Dr José C. Paz, uno de los primeros diarios de la República Argentina como la conocemos hoy.

En 1898 lo cede a su hijo Ezequiel Pedro Paz y luego pasará a manos de los sobrinos de Ezequiel quedando en poder de la familia Gaínza Paz! El Dr José C Paz nació en 1842 y falleció en Montecarlo en 1912.

En 1913 su amigo José Vicente Altube con un nutrido grupo de vecinos cambia el nombre de la estación PINAZO del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, hoy FFCC San Martin, por José C Paz.

En 1876 escribió su único libro Estudio sobre las Instituciones Libres reeditado por mí con pleno apoyo del municipio de José C. Paz.

OTRO TEMA

El 17 de octubre, 1 grado A y C en la EP 25 en clase de matemática interconectada con las demás dieciseis aulas tecnológicas de la provincia de Buenos Aires.

Solo hay diecisiete aulas tecnologicas en toda la provincia de Buenos Aires y nuestra Ciudad del Aprendizaje tiene tres.

La última, inaugurada el 26 de septiembre pasado con pantalla interactiva, en la EP 25.

También se realizó una videollamada con la Base Marambio de la Antártida.

6to grado de EP 25. José C. Paz Ciudad del Aprendizaje UNESCO.