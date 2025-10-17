En la Feria de la ExpoIEAC. Y Otros Temas de José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Hoy, 17 de octubre, participé activamente de la Feria de la ExpoIEAC con gran variedad de actividades y muestras.

Gran participación de los estudiantes con el compromiso docente, directivo y personal no docente de siempre.

Una institución con casi cuarenta años presencia educando al ritmo de los tiempos en virtudes y en constante actualización y crecimiento

El IEAC, sito a cuatro cuadras del Cruce José C. Paz sobre la Ruta Nacional 8, es uno de los establecimientos más grandes de la región educativa 9 cuyo propietario es la Asociación Civil Asamblea Cristiana.

OTROS TEMAS

(*) Visitas educativas al Hospital Odontológico

Los alumnos y seños del jardín N° 903 realizaron la visita educativa al Hospital Odontológico “Eva Perón”, ubicado en v. Pres. Hipólito Yrigoyen 3050.

La Directora del Hospital, Noelia Rodríguez, les brindó una charla informativa sobre salud bucal, técnica de cepillado de dientes y la importancia de una alimentación saludable para el cuidado de los dientes.

Además de la recorrida y charla informativa, se realizaron juegos didácticos sobre alimentación saludable, una recorrida por las instalaciones tales como las salas de atención, la sala de esterilización en donde aprendieron la ubicación de instrumental y esterilización de los mismos y también recorrieron el área de fichero donde se almacenan las fichas de los pacientes

Las instituciones públicas y privadas que quieran visitar dicho hospital deben comunicarse con el siguiente número : 02320 532780.

(*) Pesar por el fallecimiento de Marta Leonor Cardoso

A través de un comunicado, el Intendente Municipal de José C. Paz, Dr. HC Mario Alberto Ishii, lamentó el fallecimiento de Marta Leonor Cardoso y, en representación de toda la gestión municipal, expresa sus más sentidas condolencias a familiares y seres queridos.

Marta dedicó gran parte de su vida al bienestar de los vecinos de José C. Paz. Con profunda vocación de servicio, ejerció como Directora del Centro de Atención y Rehabilitación al Discapacitado, donde su compromiso marcó la diferencia en la vida de innumerables familias. Su entrega a la función pública y su calidez humana dejaron una marca perdurable en quienes compartieron su labor.

“Desde el Municipio recordamos su legado de trabajo incansable y cercanía con los vecinos, valores que permanecerán en la memoria colectiva de nuestra ciudad. Que en paz descanse”, dijo el intendente.