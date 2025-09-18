Acto de entrega de escrituras en José C. Paz
Cientos de familias paceñas beneficiadas, la gestión comunal consolida la propiedad privada en el Partido
La Municipalidad de José C. Paz realizó el trascendental acto de entrega de Escrituras y Actas de posesión, en el Centro Municipal de Estudios (CEM UNPAZ), formalizando la tenencia de la tierra a un total de 253 familias del distrito.
Encabezaron la actividad el Intendente Municipal, Dr. HC Mario Alberto Ishii; el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Arq. Rubén Pascolini; el Subsecretario de Organización Comunitaria PBA, Santiago Fidanza; el Director de Acciones Escriturarias, Ariel Trovero; el Secretario de Gobierno, Pablo Mansilla y la Directora General de Casa de Tierras, Elba Benítez. La iniciativa se enmarca en la aplicación de la Ley Nacional N° 24.374, demostrando el firme compromiso de esta gestión con la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.
Colaboración Interinstitucional y Alcance del Programa
Este operativo masivo es resultado de una articulación efectiva entre el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad y la Dirección General de Casa de Tierras de la Secretaría de Gobierno Municipal.
Durante el acto se formalizó la entrega de 161 escrituras y 92 actas de posesión, lo que representa un avance significativo en la regularización dominial de los barrios paceños. La presencia de autoridades municipales y provinciales subraya la importancia estratégica de este programa para el desarrollo y la planificación urbana del partido.
“La Municipalidad de José C. Paz reafirma, con estas acciones concretas, su labor en el fortalecimiento del patrimonio familiar y la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo un futuro con mayor estabilidad y equidad para todos los vecinos”, sostiene un comunicado oficial.