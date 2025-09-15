Mario Ishii presente en la 4° Edición de “Chamamé para mi gente”

José C. Paz celebró el chamamé en un encuentro para toda la Familia.

El pasado domingo 14 de septiembre, la Municipalidad de José C. Paz fue anfitriona de la cuarta edición del festival “Chamamé para mi gente”, un evento familiar que reunió a vecinos y amantes de este género musical en el Centro Tradicionalista “El Fiador”. El intendente Mario Ishii participó en la jornada, que se desarrolló en un ambiente de celebración y tradición.

Desde las 10 de la mañana, el quincho del Fiador vibró al ritmo de reconocidos artistas locales y nacionales, quienes deleitaron al público con sus actuaciones. Entre los destacados, se encontraron Alan Maidana, Raúl Ramírez, Damián Ayala, Los Desertores y Los Hijos de los Barrios, quienes cerraron la jornada musical.

El chamamé es una parte importante de la cultura del distrito, especialmente debido a la gran cantidad de habitantes provenientes de provincias con profundas raíces en este estilo. El evento no solo buscó promover la música y la danza, sino también crear un espacio de encuentro y convivencia para toda la comunidad.

La entrada al festival fue libre y gratuita, en línea con la política de la gestión municipal de ofrecer actividades accesibles para todos los ciudadanos. Además, se promovió un ambiente familiar al ser un evento 100% libre de alcohol.

Acompañando al intendente, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Pablo Mansilla, y el concejal Juan Manuel Mansilla, reafirmando el compromiso del gobierno local con la promoción de la cultura y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

La celebración, llevada a cabo en las instalaciones de Arregui (ex Florida) y Oribe, reforzó el lema: #EnJoseCPazTenesTodoLoQueNecesitas, destacando el rol del municipio como un centro de encuentro y aprendizaje.