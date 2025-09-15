El Municipio de Tigre realizó una nueva edición del ciclo “Noches de Jazz & Blues y otras músicas”

En el Museo de la Reconquista, vecinos y vecinas disfrutaron de la iniciativa cultural impulsada por el Gobierno local que tuvo como protagonista a Miguel Zavaleta. El objetivo de la actividad es brindar un espacio de calidad a los artistas locales para poder mostrar su arte.

El Museo de la Reconquista vivió una nueva edición del ciclo municipal “Noches de Jazz & Blues y otras músicas” con la participación estelar de Miguel Zavaleta. La comunidad pudo disfrutar del espectáculo de forma libre y gratuita en el centro de la ciudad.

Los géneros del jazz y el blues han sido expresiones en las que los artistas argentinos lograron reconocimiento a nivel mundial. El objetivo es ponerlos en valor, a través de la presentación de artistas locales consagrados y emergentes, como así también de artistas invitados de gran trayectoria.

A continuación, las siguientes fechas del ciclo en el Museo de la Reconquista. ubicado en la calle Padre Castañeda 470, desde las 21hs:

-Viernes 19: Eddie Pozzi

-Viernes 26: Mr. SHO