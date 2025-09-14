Con el objetivo de fortalecer las políticas de cuidado ambiental, Julio Zamora formalizó un convenio con Conarcoop

En el Palacio Municipal, el intendente de Tigre recibió a los representantes de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados y rubricó un acuerdo destinado a formar una mesa de trabajo, a fin de mejorar los índices de gestión en materia de reciclaje que posee el territorio.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, firmó un acuerdo con la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (Conarcoop), con el objetivo de fortalecer las medidas de cuidado ambiental en el Municipio, como así también profundizar las políticas públicas destinadas al reciclaje, inclusión y trabajo social.

“Nos reunimos con referentes de Conarcoop, con el propósito de trabajar en conjunto y consolidar nuestra política ambiental en el Municipio. La cooperativa hace muchos años está radicada en la ciudad y siempre nos ayuda a repensar las decisiones que tomamos con relación a la materia”, señaló Zamora.

El acuerdo tiene como finalidad armar una mesa de trabajo para diagramar la gestión de residuos en pos de mejorar los índices que posee Tigre. La iniciativa busca complementar el exitoso programa municipal Reciclá.

“Fue una reunión muy positiva, es muy bueno que Tigre sea referente y promotor en gestión de residuos. El intendente Julio Zamora y su equipo de trabajo tienen un compromiso importante en la materia y a su vez en pensar una nueva instancia para perfeccionar las políticas que ya ejecutan”, señaló el presidente de la Conarcoop, Ramiro Martínez.

Durante el encuentro, Zamora y su equipo de trabajo interiorizaron a los representantes de la entidad en las medidas de reciclaje y ambientales que ejecuta el Municipio de Tigre. A su vez, destacaron las políticas sociales que llevan adelante para la inclusión de los distintos actores del territorio.