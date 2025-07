Cáncer de Colon: 9 de cada 10 casos pueden curarse con un diagnóstico temprano

Esta patología posee métodos diagnósticos preventivos que ayudan a evitarla. En este contexto la Fundación GEDYT promueve un fondo para ayudar a personas socioeconómicamente vulnerables para que tengan acceso a estudios de detección precoz.

En Argentina se diagnostican 15.500 nuevos casos de cáncer de colon cada año y más de 7.000 personas mueren por esta causa. Es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país. Sin embargo, esta realidad podría modificarse a través de acciones de detección temprana. La consulta médica periódica y el control oportuno son fundamentales para lograr un tratamiento efectivo de esta enfermedad, ya que no suele provocar síntomas en sus inicios sino cuando ya se encuentra en un estadio avanzado. Detectado a tiempo, el cáncer de colon puede ser curado en un 90%.

En este marco, la Fundación GEDYT desarrolló un sondeo del cual participaron 2.746 personas entre las cuales el 45,4% reconoció que no se realiza los estudios diagnósticos dado que carece de información por parte de su médico. En tanto que el 24,3% declara no conocer estos métodos preventivos. Finalmente, el 13,3% no los realiza por vergüenza y el 6,2% por falta de tiempo.

Del total de los consultados, el 37,8% identificó preocupaciones durante el estudio. La recomendación del médico de cabecera presenta un rol clave en la recomendación de los estudios preventivos. “Es primordial que cada profesional que interactúe con pacientes +45 años esté bien informado para que, a la hora de recomendar estos estudios, ayude a aclarar las consultas que se generan sobre el temor a hallazgos inesperados e incomodidades asociadas con la preparación”, señala el Dr. Luis Caro (MN 51.580); Presidente de la Fundación.

(*) Detección temprana

El cáncer de colon es una enfermedad causada por un crecimiento anormal en la mucosa colónica y el recto, por eso también se lo conoce como cáncer colorrectal. Esas anomalías, llamadas pólipos, tienen un período de progresión de 10 a 15 años hasta la aparición del tumor.

Actualmente existen dos métodos clave para avanzar en el diagnóstico del cáncer de colon. Uno es la videocolonoscopía, y el otro es el test de sangre oculta en materia fecal (FIT-Q), una herramienta simple, innovadora y no invasiva que actúa como chequeo preventivo previo. El FIT-Q permite identificar señales tempranas incluso antes de que aparezcan los síntomas y, en consecuencia, mejora las posibilidades de tratamiento oportuno y resultados favorables. Esta estrategia se ha incorporado en numerosos programas de prevención a nivel global por su efectividad y accesibilidad.

(*) Ventajas del test

Si bien existen métodos para detectar sangre oculta en heces, el Test FIT-Q presenta ventajas que ayudan a los equipos de salud para abordar un diagnóstico más certero. Por lo general, los métodos de medición que se encuentran en el mercado son del tipo cualitativo, es decir que solamente marcan la presencia o no de sangre. Por el contrario el Test, además de marcar su presencia, también brinda datos cuantitativos, mide exactamente la cantidad de sangre presente, lo que permite saber con mayor precisión si hay riesgo y actuar a tiempo.

Por otra parte, este método no requiere de una preparación previa por parte del paciente y, en caso de resultar positivo, se activa un protocolo de seguimiento donde se incluyen estudios médicos complementarios.

Como parte de sus objetivos centrados en la prevención y la detección temprana del cáncer de colon, Fundación GEDYT lanzó el “Fondo de Prevención y Detección Temprana de CCR”, una campaña de recaudación destinada a asegurar que las comunidades socioeconómicamente más vulnerables puedan acceder a pruebas de diagnóstico preventivo, como la prueba (FIT-Q).

María Emilia Caro, Directora Ejecutiva de la Fundación, detalla que “el objetivo principal del Fondo es reducir las barreras económicas y estructurales que dificultan la detección temprana en poblaciones con alto riesgo y menor acceso al sistema de salud. Para ello, Fundación GEDYT se apoya en el trabajo conjunto con profesionales de la salud, instituciones médicas, empresas, laboratorios, clubes y donantes individuales, con el fin de aumentar la prevención e impulsar la concientización sobre la importancia de la prevención”. El fondo se sostiene gracias a la colaboración solidaria de quienes eligen sumar su apoyo ingresando en https://donaronline.org/fundacion-gedyt/fundacion-gedyt

Por caso, en la provincia de Misiones se desarrolló un intenso trabajo articulado con el Gobierno provincial para acercar esta técnica diagnóstica a la comunidad. “El trabajo en esa provincia fue clave para demostrar que, con voluntad política y coordinación efectiva, se pueden implementar programas sostenibles de prevención en el sistema público”, señala Gonzalo Coria (M.N. 143537), médico gastroenterólogo y director del Programa Provincial de Prevención de Cáncer de Colon.

El programa se puso en marcha en 2021 y ya permitió testear a más de 10.000 personas, con una tasa de positividad que oscila entre el 5% y el 6%. Todos los casos positivos acceden a seguimiento por videocolonoscopía y atención médica, garantizados por la Ley Provincial de Prevención del Cáncer de Colon.

Coria destaca la urgencia de extender este tipo de estrategias a otras provincias del país y remarca que Misiones es un ejemplo concreto de cómo, con compromiso, planificación y recursos, es posible garantizar el acceso equitativo a métodos de detección temprana como el test FIT-Q y la colonoscopia. Especialmente en poblaciones que, de otro modo, quedarían excluidas del sistema de prevención. Este enfoque, además, permite optimizar los recursos del sistema de salud provincial.

(*) Gala en apoyo

Para seguir adelante con su trabajo y poder llegar a más personas con sus campañas de prevención, la Fundación GEDYT desarrollará la 5ta Edición de su Noche Azul, evento de recaudación que reúne a personalidades destacadas del espectáculo, la música, el deporte, entre otros. Los fondos recaudados se utilizarán para poder ampliar este Fondo de Prevención de Cáncer Colon y, así, generar conciencia en la población. Para formar parte de la Gala y apoyar el trabajo de Fundación GEDYT se debe reservar el lugar en https://fundaciongedyt.org.ar/gala-2025/